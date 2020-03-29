29 марта воскресенье
СЕЙЧАС +7°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Что происходит на улицах и в торговых центрах
СЕЙЧАС +7°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Мария считает, что пик эпидемии придется на ближайшие два месяца

Мария считает, что пик эпидемии придется на ближайшие два месяца

Многие задаются вопросом, когда закончится пандемия коронавируса в мире и что будет с заболеваемостью конкретно в России. Точной информации от специалистов нет. Ярославский астролог Мария Сополнова дала свой прогноз на эту тему.

— В ближайшие два месяца ожидается самый пик эпидемии. Затем произойдет спад. Ситуация стабилизируется в начале июля, — считает Мария.

Напомним, сейчас в Ярославле два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом, под наблюдением находится более 2354 человека. В России, по данным на 28 марта, 1264 россиянина заболели. 49 человек вылечились, 4 скончались.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирусастрологМария Сополнова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!