Многие задаются вопросом, когда закончится пандемия коронавируса в мире и что будет с заболеваемостью конкретно в России. Точной информации от специалистов нет. Ярославский астролог Мария Сополнова дала свой прогноз на эту тему.



— В ближайшие два месяца ожидается самый пик эпидемии. Затем произойдет спад. Ситуация стабилизируется в начале июля, — считает Мария.



Напомним, сейчас в Ярославле два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом, под наблюдением находится более 2354 человека. В России, по данным на 28 марта, 1264 россиянина заболели. 49 человек вылечились, 4 скончались.

