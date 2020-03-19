Режим повышенной готовности введен на всей территории России из-за коронавируса

На всей территории России введен режим повышенной готовности, сообщает ТАСС. Власти всех 85 регионов России приняли такое решение из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.

В четверг, 19 марта, все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России перешли в режим повышенной готовности. Также соответствующий режим ввели на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.