Чтобы не заразиться коронавирусом, надо мыть руки. Показываем, как это правильно делать

Всего полторы минуты — и вы научитесь мыть руки правильно! Ведь сегодня, когда в мире официально объявлена пандемия коронавируса, это необходимый навык. Ранее врачи Роспотребнадзора рекомендовали мыть руки каждый раз, когда возвращаетесь из общественных мест, — это сократит риск заражения новым вирусом.
Мы приготовили короткий ролик, в котором объясняем, как правильно мыть руки.
О новом типе коронавируса стало известно в начале этого года — вспышка инфекции произошла в китайском городе Ухань, а затем вирус распространился в другие государства. В России общее число заболевших достигло 47 человек, в мире количество измеряется десятками тысяч.