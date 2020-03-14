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Чтобы не заразиться коронавирусом, надо мыть руки. Показываем, как это правильно делать

Внутри — полезное и веселое видео

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Посмотрите это видео и мойте руки только правильно

Посмотрите это видео и мойте руки только правильно

Всего полторы минуты — и вы научитесь мыть руки правильно! Ведь сегодня, когда в мире официально объявлена пандемия коронавируса, это необходимый навык. Ранее врачи Роспотребнадзора рекомендовали мыть руки каждый раз, когда возвращаетесь из общественных мест, — это сократит риск заражения новым вирусом.


Мы приготовили короткий ролик, в котором объясняем, как правильно мыть руки.

О новом типе коронавируса стало известно в начале этого года — вспышка инфекции произошла в китайском городе Ухань, а затем вирус распространился в другие государства. В России общее число заболевших достигло 47 человек, в мире количество измеряется десятками тысяч.

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КОММЕНТАРИИ (3)

ОкАк
14 мар 2020 в 17:02

Как подтирать зад будет инструкция?

Яков Моисеевич
14 мар 2020 в 16:13

Мойте руки, перед и зад!