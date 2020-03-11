Ярославцев будут проверять на коронавирус через суд

Ярославцев могут заставить проверяться на коронавирус через суд. Как сообщил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев, человека, прибывшего в регион из эндемичных стран, ставят на контроль в поликлинике по месту жительства. У пациента берут анализы и помещают на домашний карантин на 14 дней, даже если у него нет симптомов заражения. Если человек отказывается пускать врача и проходить обследования, сотрудник поликлиники может прийти повторно с участковым полиции, если они опять получат отказ, заставлять человека обследоваться будут через суд. Правда, пока до такого в Ярославской области не доходило.

— Пробы на коронавирус берут на первый, девятый или десятый и четырнадцатый день. Если появились симптомы заболевания, нужно вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, — отметил Саитгареев.



За нахождение в карантине ярославцам положен больничный. Его можно оформить у участкового терапевта. А вот насколько ответственно человек будет соблюдать изоляцию от общества — больше на его совести, так как врач, хоть и навещает пациентов, но постоянного контроля нет.



— Хочется надеяться на сознательность людей. Потому что от этого зависит благополучие их близких, соседей и всех жителей области, — подчеркнул директор департамента здравоохранения.



Напомним, на 10 марта в Ярославской области на контроле врачей находятся 106 человек, приехавших в регион из Китая и Италии. Часть из них находится в карантине, часть уже выписана.