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Здоровье Китайский коронавирус

Ярославцев будут проверять на коронавирус через суд

В региональном депздраве рассказали, как контролируют приехавших из Китая и Италии

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Власти надеются, что сдавать анализы на коронавирус ярославцы будут добровольно

Власти надеются, что сдавать анализы на коронавирус ярославцы будут добровольно

Ярославцев могут заставить проверяться на коронавирус через суд. Как сообщил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев, человека, прибывшего в регион из эндемичных стран, ставят на контроль в поликлинике по месту жительства. У пациента берут анализы и помещают на домашний карантин на 14 дней, даже если у него нет симптомов заражения. Если человек отказывается пускать врача и проходить обследования, сотрудник поликлиники может прийти повторно с участковым полиции, если они опять получат отказ, заставлять человека обследоваться будут через суд. Правда, пока до такого в Ярославской области не доходило.

— Пробы на коронавирус берут на первый, девятый или десятый и четырнадцатый день. Если появились симптомы заболевания, нужно вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, — отметил Саитгареев.

За нахождение в карантине ярославцам положен больничный. Его можно оформить у участкового терапевта. А вот насколько ответственно человек будет соблюдать изоляцию от общества — больше на его совести, так как врач, хоть и навещает пациентов, но постоянного контроля нет.

— Хочется надеяться на сознательность людей. Потому что от этого зависит благополучие их близких, соседей и всех жителей области, — подчеркнул директор департамента здравоохранения.

Напомним, на 10 марта в Ярославской области на контроле врачей находятся 106 человек, приехавших в регион из Китая и Италии. Часть из них находится в карантине, часть уже выписана.

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коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
11 мар 2020 в 16:31

А кто будет проверять и сажать на карантин врача , участкового , и все кто живёт с приехавшим дома ? как берут анализы у приехавшего ? приезжают надо и берут мазок или приехавший сам едет в больницу на общественно транспорте ?тогда что на счёт всех пассажиров и людей кто ему встречается на пути , их тоже на карантин ? По моему это всё только на словах

Гость
11 мар 2020 в 19:36

тубекулёз, вич, эт ну блин фигня! А ну покажи свой телефон! Таак, а теперь: у вас короновирус в наморднике?

гость
11 мар 2020 в 19:02

Это модно,но безнадёжно.Как написал 1й оратор,вирус не поймать😂😎😁. Нет же такой слежки за тубиками,а это тоже опасно.Так что не стоит лохматить бабушку.