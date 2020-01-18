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Здоровье

У ярославского хоккеиста перед вылетом на Юношеские Олимпийские игры обнаружили опасную болезнь

Семья Данилы Бызова просит помощи

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Родные гадают, где мальчик мог заразиться опасной болезнью

Родные гадают, где мальчик мог заразиться опасной болезнью

Семья 16-летнего Данилы Бызова, спортсмена и капитана хоккейной команды «Локомотив-2004», просит ярославцев о помощи. У юноши нашли вирус гепатита С. Об опасной болезни стало известно после прохождения полного медосмотра, когда Данила начал проходить обследование перед полетом в Швейцарию. Там подросток должен был представлять Россию на Юношеских Олимпийских играх. Откуда взялся вирус у молодого спортсмена, непонятно. Родные лишь строят догадки.

— Откуда он там взялся, для нас остаётся тайной, скорее всего после посещения зубного, — предположил Илья Бызов, брат Данилы.

Заражение гепатитом С возможно через поврежденную кожу и слизистые. Гепатит C называют «ласковый убийца» из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний. Хроническая инфекция после нескольких лет может привести к циррозу или раку печени.
Википедия

— Никогда не думал что буду просить о помощи, но в наш дом пришла беда, откуда ее совсем не ждали, и мы всей семьёй надеемся на вашу поддержку, — пишет брат Ильи. Для тех кто хочет помочь юноше, брат оставил контакты.

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"Локомотив"Олимпийские игрыхоккейДанила Бызов
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
18 янв 2020 в 08:35

У зубного как же. Сексом не надо с кем попало заниматься. Возомнил себя звездой.

Татьяна
18 янв 2020 в 08:25

Не впадайте в панику пожалуйста! Сильные духом люди быстрее поправятся! Бог вам в помощь!