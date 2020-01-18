У ярославского хоккеиста перед вылетом на Юношеские Олимпийские игры обнаружили опасную болезнь

Семья 16-летнего Данилы Бызова, спортсмена и капитана хоккейной команды «Локомотив-2004», просит ярославцев о помощи. У юноши нашли вирус гепатита С. Об опасной болезни стало известно после прохождения полного медосмотра, когда Данила начал проходить обследование перед полетом в Швейцарию. Там подросток должен был представлять Россию на Юношеских Олимпийских играх. Откуда взялся вирус у молодого спортсмена, непонятно. Родные лишь строят догадки.
— Откуда он там взялся, для нас остаётся тайной, скорее всего после посещения зубного, — предположил Илья Бызов, брат Данилы.
Заражение гепатитом С возможно через поврежденную кожу и слизистые. Гепатит C называют «ласковый убийца» из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний. Хроническая инфекция после нескольких лет может привести к циррозу или раку печени.
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— Никогда не думал что буду просить о помощи, но в наш дом пришла беда, откуда ее совсем не ждали, и мы всей семьёй надеемся на вашу поддержку, — пишет брат Ильи. Для тех кто хочет помочь юноше, брат оставил контакты.