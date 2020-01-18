У ярославского хоккеиста перед вылетом на Юношеские Олимпийские игры обнаружили опасную болезнь

Семья 16-летнего Данилы Бызова, спортсмена и капитана хоккейной команды «Локомотив-2004», просит ярославцев о помощи. У юноши нашли вирус гепатита С. Об опасной болезни стало известно после прохождения полного медосмотра, когда Данила начал проходить обследование перед полетом в Швейцарию. Там подросток должен был представлять Россию на Юношеских Олимпийских играх. Откуда взялся вирус у молодого спортсмена, непонятно. Родные лишь строят догадки.

— Откуда он там взялся, для нас остаётся тайной, скорее всего после посещения зубного, — предположил Илья Бызов, брат Данилы.

