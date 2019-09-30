«Других мест не было»: ярославцы показали жуткие палаты для ветеранов

Главврач уверяет, что к маю следующего года ремонт будет закончен

Ярославские пациенты показали жуткие условия в больнице Карабихи. Страшные фотографии, на которых запечатлены грязные и дырявые матрасы, а также душ, на который даже смотреть без отвращения невозможно, попали в соцсети.

— Крик души! Это палата для ветеранов. Мой знакомый там лежит и сегодня выслал фото. Я была в шоке! — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

Однако пользователи соцсетей, похоже, были не удивлены этими снимками.

— Ничего удивительного, такая ситуация в 90% больницах нашей страны. И это вам еще тараканы не попались, у нас в свое время по подоконникам внаглую бегали, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Марина Селюгина.