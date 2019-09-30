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Здоровье

«Других мест не было»: ярославцы показали жуткие палаты для ветеранов

В больнице прокомментировали условия, в которых находятся их пациенты

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Главврач уверяет, что к маю следующего года ремонт будет закончен

Главврач уверяет, что к маю следующего года ремонт будет закончен

Ярославские пациенты показали жуткие условия в больнице Карабихи. Страшные фотографии, на которых запечатлены грязные и дырявые матрасы, а также душ, на который даже смотреть без отвращения невозможно, попали в соцсети.

— Крик души! Это палата для ветеранов. Мой знакомый там лежит и сегодня выслал фото. Я была в шоке! — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

Однако пользователи соцсетей, похоже, были не удивлены этими снимками.

— Ничего удивительного, такая ситуация в 90% больницах нашей страны. И это вам еще тараканы не попались, у нас в свое время по подоконникам внаглую бегали, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Марина Селюгина.

— Самое главное, что это всё легко можно исправить: постирать или почаще менять белье, одеть наматрасники, которые тоже легко стираются. Душевую отмыть. Плитки приклеить на место. Ведь никто не просит евроремонт! — считает ярославна Ольга Крошухина.

Мы обратились за официальным комментарием в департамент здравоохранения. Они оказались в курсе ситуации. Скандальную публикацию в соцсетях прокомментировал главный врач больницы Карабихи.

Врачи говорят, что с матрасами и постельным бельём проблем нет

Врачи говорят, что с матрасами и постельным бельём проблем нет

— На фотографии показан санузел палаты для ветеранов хирургического отделения. Палата временно выведена из эксплуатации и тем более в ней не размещаются ветераны, так как палата требует капитального ремонта. Ещё в июне 2019 года подготовлена сметная документация на проведение капитального ремонта. Скоро ремонт в палате начнётся. К майским праздникам работы в палате будут обязательно выполнены, — рассказал главврач больницы Сергей Вундервальд.

Оказалось, что пациента в палату положили временно. И не ветерана, а молодого мужчину 24 лет. Главврач говорит: сотрудникам хирургического отделения строго-настрого запретили госпитализировать в неё пациентов под любым предлогом. Мы уточнили, почему сотрудники не послушали руководство.

— Пациент был размещён в палате временно, так как в момент поступления в стационар на скорой помощи мужских мест в других палатах не было. На момент публикации пациент переведен в другую палату, — рассказал Сергей Вундервальд.

Главврач уточнил, что для «уважаемых ветеранов в ЦРБ выделены другие комфортные палаты, которых в отделениях стационара достаточно». Он также добавил, что с постельным бельём и матрасами в больнице нет проблем. В ЦРБ работает собственная дезокамера, в которой все белье проходит обработку. 

Скандалы с ярославскими больницами происходят уже не первый раз. Недавно ярославские родители показали ужасы детской больницы

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    гость
    30 сен 2019 в 14:22

    Ооо опять Вундервальд - это не тот который роддома посокращал? Помнится был какой то скандал с уголовщиной Немцов раскручивал - и ему кто то ещё верит?

    Гость
    30 сен 2019 в 14:46

    Блин, одно дело отваливающаяся плитка, по почему такая ужасная ржавчина в душе?! На санитарке что ли сэкономили? Во времена студенчества подрабатывала санитаркой(в те года работы не было вообще, а студенту до 18 и вовсе особо перебирать не приходилось), так по уставу туалеты унитазы, ванны и раковины, кроме тех, раковин что в палатах два раза в день чистить и мыть положено.

    Сергей
    30 сен 2019 в 14:30

    У меня мама несколько месяцев назад лежала там в хирургии. Нормальные палаты, нормальное бельё. Единственное сантехнику бы поменять точно надо