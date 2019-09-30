«Других мест не было»: ярославцы показали жуткие палаты для ветеранов

Ярославские пациенты показали жуткие условия в больнице Карабихи. Страшные фотографии, на которых запечатлены грязные и дырявые матрасы, а также душ, на который даже смотреть без отвращения невозможно, попали в соцсети.
— Крик души! Это палата для ветеранов. Мой знакомый там лежит и сегодня выслал фото. Я была в шоке! — написали в группе «Подслушано в Ярославле».
Однако пользователи соцсетей, похоже, были не удивлены этими снимками.
— Ничего удивительного, такая ситуация в 90% больницах нашей страны. И это вам еще тараканы не попались, у нас в свое время по подоконникам внаглую бегали, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Марина Селюгина.
— Самое главное, что это всё легко можно исправить: постирать или почаще менять белье, одеть наматрасники, которые тоже легко стираются. Душевую отмыть. Плитки приклеить на место. Ведь никто не просит евроремонт! — считает ярославна Ольга Крошухина.
Мы обратились за официальным комментарием в департамент здравоохранения. Они оказались в курсе ситуации. Скандальную публикацию в соцсетях прокомментировал главный врач больницы Карабихи.
— На фотографии показан санузел палаты для ветеранов хирургического отделения. Палата временно выведена из эксплуатации и тем более в ней не размещаются ветераны, так как палата требует капитального ремонта. Ещё в июне 2019 года подготовлена сметная документация на проведение капитального ремонта. Скоро ремонт в палате начнётся. К майским праздникам работы в палате будут обязательно выполнены, — рассказал главврач больницы Сергей Вундервальд.
Оказалось, что пациента в палату положили временно. И не ветерана, а молодого мужчину 24 лет. Главврач говорит: сотрудникам хирургического отделения строго-настрого запретили госпитализировать в неё пациентов под любым предлогом. Мы уточнили, почему сотрудники не послушали руководство.
— Пациент был размещён в палате временно, так как в момент поступления в стационар на скорой помощи мужских мест в других палатах не было. На момент публикации пациент переведен в другую палату, — рассказал Сергей Вундервальд.
Главврач уточнил, что для «уважаемых ветеранов в ЦРБ выделены другие комфортные палаты, которых в отделениях стационара достаточно». Он также добавил, что с постельным бельём и матрасами в больнице нет проблем. В ЦРБ работает собственная дезокамера, в которой все белье проходит обработку.
Скандалы с ярославскими больницами происходят уже не первый раз. Недавно ярославские родители показали ужасы детской больницы.