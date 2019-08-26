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Виноваты врачи? В соцсетях обсуждают, могла ли скорая успеть к умиравшему на улице мужчине

Ярославцы обвиняют в смерти докторов

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У скорой помощи есть нормативы по времени. Но соблюдаются они не всегда 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле обсуждают страшный случай, который произошёл в городе на днях. Прохожие вызвали скорую помощь мужчине, которому резко стало плохо на улице, — он был в синяках, с разбитым носом. По рассказам помогавших, скорая ехала дольше часа, за это время мужчина умер

Ответ докторов возмутил жителей ещё больше: на станции скорой заявили, что приехали через 20 минут. В соцсетях развернулся спор о том, виноваты ли врачи в случившемся? 

— Мы вызывали скорую домой в прошлом году, и она к нам приехала через 50 минут. И много раз звонили, но от этого быстрее никто не приехал. Мы живём близко от центра города, не за городом, и нет проблем с дорогами, чтобы приехать. Так что, возможно, и ехала скорая больше часа! А врачи очень многие плохо работают! — высказала версию на собственном опыте Анна Ильичёва. 

Но есть и те, кто защищает докторов скорой помощи. 

— Одно дело вызвать скорую, когда «голова болит», и другое дело, когда «рвота кровью». Чем серьезнее причина, тем быстрее реакция. В скорой, думаете, до фига народу работает? Деньги зашибают? Они каждый день катают по сотне бомжей, да ездят к бабкам с чуть подскочившим давлением. Вот когда будут монетой платить за ложные вызовы, тогда и будут быстрее приезжать, — заступился Даня Антипов. 

Многие видят проблему с долгим приездом в том, что в Ярославле слишком мало бригад.

— Где свободные бригады? Их нет! А значит, вы будете ждать, пока освободится бригада. Да здравствует оптимизация и экономически невыгодные врачи! — комментарий от группы Мир В-Фотографиях.

— А что вы все удивляетесь? Больницы где? Нормальные з/п где у медиков? Современные средства доставки и помощи где? А дороги? — задаётся вопросами Максим Щербаков. 

Сколько времени должна ехать скорая помощь

Этот вопрос мы не раз задавали напрямую докторам. 

— Приехать до места бригада должна не более чем за 20 минут. Но это в идеальных условиях: когда свободные дороги, не валит снегопад... Бывает, что и дольше едем. И ничего не поделать. По количеству выездов вообще нет никаких регламентов. Во время эпидемии и по 28 вызовов за смену бывает. А в спокойные дни бывает и 15, — рассказывал в интервью врач скорой помощи в Ярославле Евгений Пискарьков.

Сколько времени вы ждали скорую помощь в последний раз?

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Сес
      26 авг 2019 в 14:43

      Проблема не в работниках скорой, а в работе управленцев и оптимизаторов. У меня несколько знакомых работников "Скорой", так вот таких ужасов, которые сейчас происходят в этой сфере - волосы дыбом встают! Если посмотреть по-другую сторону "баррикад", то вам все сразу станет ясно! Исполнители как раз не при чем!!!

      гостья
      26 авг 2019 в 14:21

      Ни разу ни от одного знакомого и незнакомого не слышала, чтоб скорая за 20 минут успевала.

      Гость
      26 авг 2019 в 13:09

      Обратился самостоятельно в скорую в г. Ростове время было около 22.00. Дверь оказалась заперта звонка нет. Стучать бесполезно. Оказалась барышня заперлась ей было страшно что её украдут. Приехала машина скорой помощи и сезам ОТКРЫЛАСЬ.P.S. Мораль не ходите дети в Африку гулять, в лучше позвоните и дома подождите