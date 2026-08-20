«Исключительно на принуждении». Как новая оптимизация здравоохранения оставила медвузы без ординаторов, а нас — без врачей

Каждый врач скоро будет на вес золота Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Приемная кампания в ординатуру в этом году фактически провалилась, говорят эксперты. Пока государство отчитывается о высоком конкурсе в медицинские вузы, крупнейшие университеты один за другим открывают дополнительный набор на сотни бюджетных мест.

В медицинском сообществе связывают это не только с зарплатами и престижем профессии. Главное — новая система обязательной отработки, а еще штрафы, юридические риски и растущая бюрократизация медицины.

Выходит, в медвузы по-прежнему стремятся поступать тысячи абитуриентов, профессия врача остается одной из самых престижных и социально значимых, государство увеличивает объем подготовки специалистов… Но при этом в середине августа ведущие медицинские университеты внезапно обнаруживают сотни свободных бюджетных мест в ординатуре.

Причем речь идет далеко не о малоизвестных образовательных организациях. Крупнейшие медвузы Москвы и Санкт-Петербурга объявляют дополнительный прием на десятки и даже сотни мест в ординатуре. И по всей стране такая же картина.

Вузы пытаются добрать будущих специалистов до конца августа. Но почему выпускник медицинского университета, уже потративший шесть лет на обучение, не торопится продолжать образование на бюджетном месте и получать специальность, за которую государство готово платить? Эти вопрос журналист MSK1.RU задал экспертам.

Куда деваются будущие врачи?

Главной причиной опрошенные MSK1.RU эксперты считают прошлогодние изменения законодательства. Для выпускника целевого обучения цена отказа от выполнения обязательств стала существенно выше: в случае расторжения договора предусмотрена компенсация и штрафные выплаты. Получается своеобразная ловушка: еще до того, как молодой врач окончательно определился со своей профессиональной траекторией, ему предлагают подписать обязательства, последствия которых могут оказаться крайне дорогими. Так что молодые врачи стали гораздо осторожнее выбирать, где и на каких условиях продолжать карьеру.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский говорит, что выпускники медицинских вузов оказываются в ситуации неопределенности: правила меняются, а механизм их реализации еще недостаточно понятен.

«Ребята просто не понимают, что их ждет. Потому что и сам обещанный институт наставничества тоже их не ждет. Его просто нет», — говорит Саверский.

Если государство хочет отправлять молодых специалистов в конкретные медицинские организации и рассчитывает на наставничество, необходимо заранее создать работающий механизм: определить, кто будет наставником, какую ответственность он несет, как оплачивается эта работа, кто отвечает за организацию процесса. Пока же всё это фактически перекладывается на самого выпускника.

«Получается по факту, что чиновник проблему организационно не решил, зато всю ее переложил на детей», — эмоционально замечает Саверский.

Его претензия прежде всего к самой конструкции реформы: от молодого человека требуют принимать решение, последствия которого он не в состоянии полноценно оценить, тогда как государственная система сама еще не выстроила все необходимые механизмы.

Выпускник, который еще несколько лет назад думал главным образом о выборе специальности и будущей работе, теперь должен учитывать размер возможных выплат в случае изменения жизненных обстоятельств. А это миллионы!

По словам Саверского, именно страх перед такими последствиями способен отталкивать часть молодых людей от дальнейшего обучения.

«Такой врач принесет намного меньше пользы»

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин ожидает также снижения поступления не только в ординатуру, но и в сами медвузы. Если выпускник, поступая в медвуз, понимает, что после 6 лет обучения его ждут жесткие обязательства, ограничения и риск крупных штрафов, это неизбежно влияет на привлекательность самой профессии.

Гальперин считает, что государственная кадровая политика не должна строиться исключительно на принуждении. Врач, которого силой направили работать туда, где он не хочет работать, может формально выполнить обязательства, но это еще не означает, что система получила мотивированного специалиста.

«Врач, который работает не там, где ему хотелось бы, принесет, конечно, гораздо меньше пользы своим пациентам. И всё это — итоги так называемой оптимизации», — отмечает эксперт.

А вот в Минздраве, как обычно, проблемы не видят. И приводят цифры: на 20 тысяч бюджетных мест в ординатуре (почти 16 тысяч из которых являются целевыми) подано 39 тысяч заявлений. Только если система в целом такая идеальная, почему ведущим вузам приходится в августе открывать дополнительные наборы на сотни мест?!