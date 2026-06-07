Чем опасны арбузы в начале лета: что нужно знать, чтобы не оказаться в больнице

Разрезанные арбузы — не самый лучший выбор Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Покупка арбузов в конце весны или начале лета может закончиться больницей. Подробнее об опасностях Городским медиа рассказала заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова.

По словам специалиста, основная опасность ранних плодов кроется в нитратах, которые недобросовестные производители используют для ускорения роста. Они накапливаются в организме и особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Балобанова отметила, что безопасное и «вкусное» время для покупки арбузов наступает с середины августа до конца сентября. В этот период плоды достигают пика естественной спелости без применения избыточных удобрений. Арбузы из южных стран (Иран, Египет, Узбекистан) могут появляться раньше, но и здесь важно соблюдать меры предосторожности.

«В погоне за ранним урожаем фермеры также могут превышать допустимые дозы удобрений, что приводит к накоплению опасных веществ в мякоти. Кроме того, арбуз с высоким содержанием воды и сахара — идеальная среда для размножения микроорганизмов, особенно при неправильном хранении на жаре», — пояснила эксперт.

Чтобы обезопасить себя, Балобанова посоветовала оценивать внешний вид: кожура должна быть твердой и блестящей, без трещин и вмятин, а желтое пятно на боку — признак спелости. Покупать арбузы следует только в проверенных местах, где продавцы могут предоставить сертификаты качества.

Специалист категорически не рекомендует приобретать разрезанные арбузы на стихийных рынках или у дорог, поскольку бактерии на срезе размножаются мгновенно. Перед нарезкой арбуз необходимо тщательно вымыть.