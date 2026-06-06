Завел блог и развелся: как 33-летний менеджер похудел на 51 килограмм благодаря всего одной новой привычке

Разница между этими снимками — чуть больше года и 50 килограммов Источник: Валерий Кравченко

33-летний Валерий Кравченко из Екатеринбурга год назад весил 145 килограммов — при росте 173 сантиметра — и мечтал похудеть. Чтобы не сдаваться, решил завести онлайн-дневник, где каждый день публикует отчеты по активности и питанию. К 380-му дню эксперимента весы показали -51 килограмм! Как ему удалось достичь такого результата, Валерий поделился в разговоре с корреспондентом E1.RU.

Привычки поменялись сами собой

Валерий с детства был крупным, любил поесть и нечасто занимался спортом. Эта попытка привести себя в форму стала пятой — в 2020 году удалось похудеть со 130 до 86 килограммов. Но сброшенные кило вернулись и привели с собой «друзей» — весы показали 145 кг.

«На этот раз я подошел к вопросу со здоровым оптимизмом: рассчитал свою норму калорий и занизил ее на 10%. При этом не отменял никаких продуктов, чтобы организм не был в шоке. Уже по мере сбрасывания веса вкусовые привычки поменялись, и некоторые продукты сами ушли из рациона. Стал ежедневно гулять, потому что это самая легкая и доступная форма активности, к которой не нужно специально готовиться», — рассказывает Валерий.

Путь к здоровому телу Валерий начал со 145 килограммов Источник: valerapohudel / Instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Теперь худеющий решил перейти на новый уровень и заменить прогулки на пробежки — по 10 и 15 километров. Когда вес станет еще меньше, Валерий планирует записаться к тренеру и начать ходить в зал, чтобы укрепить мышечный корсет. Тем более что работает он менеджером по продажам, график у него плавающий, поэтому выделить время на тренировку утром или вечером не составляет особого труда.

Сейчас блогер весит 94 килограмма и стремится к цифре 75.

«В эту попытку похудения я понял для себя, что не умел проживать эмоции, справляться с тревожностью, с радостными или плохими событиями в жизни. Все эмоции были завязаны на еде. Нет результата — поем, что-то случилось на работе — поем, плохой день — поем. В предыдущий раз, когда мне удалось скинуть до 86, я своими пробежками заработал брадикардию, ухудшение сердечного ритма. Из-за этой травмы мне запретили заниматься спортом на полгода, я опять начал себя жалеть и заедать переживания», — понимание, в чем на самом деле проблема, пришло не сразу.

Все разы похудения для меня было важно показывать результат. Теперь я просто получаю удовольствие от того, как меняюсь в лучшую сторону, — становлюсь выносливее и легче. Валерий Кравченко похудел на 51 килограмм

Похудел и развелся

Чтобы не терять мотивацию и продолжать худеть, Валерий завел онлайн-дневник в социальных сетях. Каждый день он записывает ролики, где рассказывает о тренировках и результатах. Некоторые видео собирают миллионы просмотров и сотни поддерживающих комментариев.

«Я умею себя обманывать очень хорошо. И я выбрал формат ежедневных видео, чтобы просто не соскочить, так скажем. На первых порах всё давалось тяжело. Организм перестраивался, тело болело от нагрузок. А блог помог мне не сдаться. Формат выбирали вместе с бывшей супругой, она меня очень поддерживала в этом. Людям тоже нравится — получается живо и честно. Очень мало негативных комментариев, в основном только поддержка», — говорит Валерий.

Эту запись Валерий сделал в годовщину своего блога Источник: valerapohudel / Instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

За год ведения блога в жизни Валерия изменилась не только цифра на весах, но и статус в личной жизни. С супругой, которая помогала на старте, он развелся. Но совсем не из-за популярности или похудения, как подумали многие подписчики. Кризис в отношениях зрел довольно давно:

«Супруга поддерживала на каждом этапе. Ей огромное спасибо. В целом я к съемке вообще не имел никакого отношения несколько месяцев, всем занималась она. На доброй ноте мы расстались, как хорошие друзья, и просто дали друг другу шанс на лучшую жизнь, так как вместе у нас не получается».

Это Валерий в своем максимальном весе Источник: Валерий Кравченко А это в минимальном, пять лет назад Источник: Валерий Кравченко

Иногда люди просят Валерия чаще показывать свою еду, программу тренировок и ежедневную рутину. Но на такие видео не всегда есть время, силы и ресурсы. А вот ежедневные отчеты Валерий почти не пропускает. Только в исключительных случаях, например из-за болезни.

«Самая лучшая оценка моей деятельности — когда люди пишут, что благодаря моим видео они тоже начали гулять и пробовать новое. Это очень приятно, самая лучшая похвала! Критика тоже встречается, но я к ней стал лоялен. Не связываю чужой негатив с собой. Конструктивные замечания всегда принимаю, откровенную похабщину просто игнорирую», — добавил блогер.