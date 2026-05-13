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Здоровье Еще один лайнер изолировали из-за вспышки инфекции: уже есть погибший

Еще один лайнер изолировали из-за вспышки инфекции: уже есть погибший

Почти 2 тысячи человек застряли на судне

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Медики взяли анализы у пассажиров | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUМедики взяли анализы у пассажиров | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Медики взяли анализы у пассажиров

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Французские власти изолировали более 1,7 тысячи человек на круизном лайнере Ambition, пришвартованном в Бордо. Причиной стала вспышка норовируса, предположительно, приведшая к смерти пассажира, сообщает France24.

Норовирус — высокозаразная кишечная инфекция, вызывающая рвоту, диарею и обезвоживание. Передается через пищу, воду, поверхности и воздушно-капельным путем.

На борту судна компании Ambassador Cruise Line находились 1233 пассажира из Ирландии и Великобритании. Лайнер прибыл в порт Бордо 12 мая. По данным органов здравоохранения, один пассажир — 90-летний мужчина — скончался, а у около 50 человек проявились симптомы норовируса.

Судно покинуло Шетландские острова 6 мая, затем заходило в Белфаст (Северная Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Брест (Франция), после чего пришвартовалось в Бордо. Оттуда лайнер должен был отправиться в Испанию. 

После получения сигнала к лайнеру направили медицинские бригады, пишет Sud Ouest. Специалисты проверили состояние заболевших, изучили медкарты и взяли образцы для лабораторных исследований. До получения результатов анализов власти распорядились оставить всех пассажиров и членов экипажа в изоляции для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Подобная ситуация возникла на лайнере MV Hondius, который вышел из Аргентины 1 апреля. Там произошла вспышка хантавируса. 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза. На борту находились 146 человек из 23 стран, 8 оказались заражены хантавирусом, который может передаваться между людьми. 



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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Норовирус Круизный лайнер Изоляция
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