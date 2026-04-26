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Здоровье Эти болезни станут опасными в ближайшие пять лет: тревожный прогноз врачей

Эти болезни станут опасными в ближайшие пять лет: тревожный прогноз врачей

Эпидемиолог перечислил четыре главных заболевания

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Грипп усугубляет течение кардиологических заболеваний и вызывает осложнения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГрипп усугубляет течение кардиологических заболеваний и вызывает осложнения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Грипп усугубляет течение кардиологических заболеваний и вызывает осложнения

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ближайшие пять лет основными причинами смертности останутся сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. С таким прогнозом выступил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — заявил эпидемиолог в разговоре с ТАСС.

Также он отметил, что грипп усугубляет течение кардиологических заболеваний и вызывает осложнения. По его словам, за последние 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился. Он добавил, что даже во время пандемии коронавируса грипп оставался серьезной угрозой для здоровья населения.

Ограничительные меры введенные тогда из-за коронавируса, косвенно помогли снизить распространение гриппа. Онищенко также обратил внимание на оспу обезьян, которая уже распространилась среди людей, и подчеркнул, что седьмая пандемия холеры, возникшая в 1960 году, всё еще продолжается, хотя для России она не представляет серьезной опасности.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Здоровье Грипп Онкология Кардиология Геннадий Онищенко Врач
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Комментарии
2
Гость
26 апреля, 21:01
Жить вообще вредно.
Гость
26 апреля, 09:52
Да поскорей бы. Эта страна теперь не подходит для жизни.
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Гость
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