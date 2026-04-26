Эти болезни станут опасными в ближайшие пять лет: тревожный прогноз врачей

Грипп усугубляет течение кардиологических заболеваний и вызывает осложнения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ближайшие пять лет основными причинами смертности останутся сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. С таким прогнозом выступил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — заявил эпидемиолог в разговоре с ТАСС.

Также он отметил, что грипп усугубляет течение кардиологических заболеваний и вызывает осложнения. По его словам, за последние 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился. Он добавил, что даже во время пандемии коронавируса грипп оставался серьезной угрозой для здоровья населения.