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Здоровье Родители собирают миллионы рублей, чтобы их сын с ДЦП научился ходить. Трогательное видео

Родители собирают миллионы рублей, чтобы их сын с ДЦП научился ходить. Трогательное видео

Исполнить мечту ребенка и всей семьи может операция в Китае

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Посмотрите историю особенного мальчика в этом видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Семья Шумковых из Екатеринбурга борется за здоровье своего двухлетнего сына Гордея. У мальчика тяжелый диагноз — «детский церебральный паралич», и на его лечение нужно собрать 3,7 миллиона рублей. Родители нашли нетрадиционный способ помочь сыну: они копят на пересадку стволовых клеток в Китае. Это поможет ребенку быстрее встать на ноги и научиться ходить.

Историю Гордея и его семьи смотрите в видео выше.

Гордей появился на свет раньше срока, на 25-й неделе беременности, и весил всего 880 граммов. Полтора месяца малыш провел в реанимации, еще месяц — в отделении патологии новорожденных.

Заболевание затронуло часть мозга, отвечающую за движение, особенно в правой стороне тела, а вот интеллект полностью сохранился. За два года ребенок научился ползать по-пластунски и произносить первые слова, но пока не может ходить и сидеть дольше пяти минут.

Яна Шумкова без устали занимается с сыном, чтобы он развивался и не отставал от сверстников. Дома Гордей ежедневно стоит в вертикализаторе, носит фиксаторы-туторы и другую специальную обувь. Мама же мечтает о том, чтобы ее сын смог отправиться в детский сад, а затем и в школу (вместе с помощником-тьютором).

Родители других детей с диагнозом ДЦП посоветовали семье лечение в Китае. За прошедший год Шумковы уже дважды бывали там: весной и летом. На третью реабилитацию осталось накопить еще 2,8 миллиона рублей.

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Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
ДЦП Китай Реабилитация Семья Диагноз Операция
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