Родители собирают миллионы рублей, чтобы их сын с ДЦП научился ходить. Трогательное видео

Посмотрите историю особенного мальчика в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Семья Шумковых из Екатеринбурга борется за здоровье своего двухлетнего сына Гордея. У мальчика тяжелый диагноз — «детский церебральный паралич», и на его лечение нужно собрать 3,7 миллиона рублей. Родители нашли нетрадиционный способ помочь сыну: они копят на пересадку стволовых клеток в Китае. Это поможет ребенку быстрее встать на ноги и научиться ходить.

Историю Гордея и его семьи смотрите в видео выше.

Гордей появился на свет раньше срока, на 25-й неделе беременности, и весил всего 880 граммов. Полтора месяца малыш провел в реанимации, еще месяц — в отделении патологии новорожденных.

Заболевание затронуло часть мозга, отвечающую за движение, особенно в правой стороне тела, а вот интеллект полностью сохранился. За два года ребенок научился ползать по-пластунски и произносить первые слова, но пока не может ходить и сидеть дольше пяти минут.

Яна Шумкова без устали занимается с сыном, чтобы он развивался и не отставал от сверстников. Дома Гордей ежедневно стоит в вертикализаторе, носит фиксаторы-туторы и другую специальную обувь. Мама же мечтает о том, чтобы ее сын смог отправиться в детский сад, а затем и в школу (вместе с помощником-тьютором).