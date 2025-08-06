«Клетки мутируют у всех»: врач — об одном из самых коварных раков, от которого гибнут миллионы

Определить рак на ранней стадии — сложная задача для рентгенолога Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Рак легкого — одно из самых коварных онкологических заболеваний. Его сложно выявить на ранних стадиях: чаще всего его выявляют, когда прогноз у заболевшего уже куда менее благоприятный, чем можно рассчитывать.

Как выявляют рак легкого, почему он возникает и кто в группе риска, 72.RU рассказала Татьяна Малышева — заведующая отделением лучевой диагностики ОКБ № 1, врач-рентгенолог, главный внештатный специалист депздрава Тюменской области по лучевой диагностике.

Коварная болезнь

— Насколько рак легкого распространен?

— Рак легкого является одной из наиболее распространенных онкологических патологий. В мире им ежегодно заболевают 2,5 миллиона, а в России — около 50 тысяч человек.

— Почему он возникает?

— Конечно, 80% случаев связаны с курением. Почему? Потому что курение — прямой путь поступления канцерогенов. Покурил, вдохнул в легкие табачный дым, который содержит никотин и большое количество химических соединений, которые являются канцерогенами. Другой фактор — наследственный, когда рак передается по наследству.

И, конечно, если говорить о легких, то это воздействие окружающей среды. Влияет качество воздуха, точнее, его загрязненность. Вредные частицы оседают на стенках бронхов, и это может стать причиной мутаций — перестройки нормальных клеток в раковые. Помимо этого, есть фоновая радиация: от солнечного излучения или земной коры в виде радона — радиоактивного газа. Это естественные воздействия нашей окружающей среды.

Всё это вызывает мутации клеток, которые с течением времени и старением могут накапливаться.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— А кто чаще болеет — мужчины или женщины?

— Рак легкого всё-таки чаще поражает мужчин. Это связано, как правило, с курением — курящих женщин всё же меньше.

— Обыватель на это скажет: «Вот у меня дед всю жизнь курил, и никакого рака». Есть ли научное объяснение, почему так бывает?

— Какой-то определенный фактор установить невозможно. Я подчеркну, что я лучевой диагност, а не онколог. Но, если рассуждать логически, то на возникновение болезни в том числе влияет наш иммунитет — у кого-то он сильнее, у кого-то слабее. Мутации в клетках возникают у всех нас, но не все болеют раком.

Как себя обезопасить?

— Насколько высока смертность при раке легкого?

— И по стране, и по нашему региону у мужчин многие годы рак легкого занимает лидирующие позиции. Сейчас его обгоняет рак предстательной железы. У женщин не так, конечно.

— Как рак проявляется?

— Когда пациент приходит на диагностику, и совершенно случайно обнаруживается, что у него опухоль, то никаких проявлений, позволяющих ее заподозрить, еще нет.

А вот когда рак дорастает до определенных размеров, то у человека появляется кашель, одышка и боль. Может быть кровохарканье, потому что опухоль растет во все стороны, ей неважно, что разрушать: альвеолы, сосуды или костные структуры.

Поэтому основная задача — это выявление на ранних стадиях.

Видите этот отросток в левой верхней части снимка? Так выглядит рак легкого Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Флюорография — это хороший метод диагностики?

— Нужно понимать, что этот метод вошел в обиход незадолго после революции, когда все силы были направлены на борьбу с туберкулезом. Следовательно, для выявления этой болезни метод отличный.

Если говорить о раке легкого на ранних стадиях, к сожалению, это не так действенно, даже несмотря на то, что у нас цифровые флюорографы. Если образование расположено, допустим, за тенью сердца или имеет маленькие размеры, сливается с ребром, то его очень сложно увидеть с помощью такого метода. Этот метод диагностики не для выявления рака легкого на ранних стадиях.

— Как рак легкого выглядит на флюорограмме?

— Периферический рак — это, как правило, шаровидное образование с лучистыми контурами, расположенное в легком. У центрального рака другие признаки, он поражает крупные бронхи. При нарушении просвета бронха определяется расширение корня легкого и затемнение соответствующей этому бронху части легкого.

— Если не флюорография, то как обследоваться?

— Самый эффективный способ диагностики — низкодозная компьютерная томография. Еще один возможный инструмент — диспансеризация раз в год. Особенно, если человек находится в группе риска: курильщики старше 55 лет со стажем курения более 30 пачколет вне зависимости от прохождения флюорографии.

Современные компьютерные томографы позволяют проводить обследования без лишней лучевой нагрузки. Их доза равна профилактической — до одного миллизиверта.

Этот томограф за спиной у Татьяны — как раз из таких Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Почему не нужно бояться рентгена

— Когда мы смотрим в кино, как работают рентгенологи, то всё это кажется какой-то магией: непонятно, как в этом мониторе можно что-либо определить. Сложно ли вообще что-то определить по такому снимку? Как этому учат?

— Любой специальности нужно учиться. Конечно, когда на экране показывают легкие или кости таза перевернутые, кто-то говорит: «Да что вы тут понимаете?» Для нас же это очевидные вещи.

При этом любая врачебная специальность и рентгенология в частности — это постоянная учеба. Постоянно появляются новые методы, новые процессы обработки, программы, протоколы. Мы этому постоянно учимся, и это сложно.

— Какие еще болезни можно обнаружить с помощью лучевой диагностики?

— Спектр возможностей у нас очень обширный: воспалительные изменения, аномалии развития, патология сосудов, опухоли различной локализации. Но нужно понимать, что любые исследования должны быть клинически обоснованы. Тем более методы, связанные с облучением.

Вот так выглядят данные о заболеваемости онкологией у тюменцев Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Несмотря на то, что нам всем это очень помогает, люди до сих пор боятся облучения. Расскажите, может ли оно реально навредить здоровью?

— Если мы будем придерживаться принципов радиационной безопасности [то ничего страшного не случится]. Применение специальных мер защиты способствует минимизации вредного воздействия ионизирующего излучения.

Нужно осознанно подходить к лучевой диагностике. У нас же есть клинические рекомендации, федеральные нормативы. Мы сейчас не говорим о тех состояниях, когда речь идет об экстренной помощи, когда всё направлено на быструю диагностику. В этих ситуациях никакого предела доз не существует, потому что основная задача — сохранить жизнь пациента.

К тому же мы все ведь понимаем, что живем не в замкнутом просвинцованном пространстве. Есть естественные источники облучения. Почему-то никто не боится лежать на солнце. Или мы летаем на самолете и не задумываемся, что во время обследования мы получаем дозу облучения в секунды, сотые доли секунды, а в самолете находимся под воздействием повышенного излучения несколько часов.

— Может, напоследок поделитесь каким-нибудь любопытным случаем из практики?

— Когда я начинала работу в областной клинической больнице в 2001 году, к нам обратилась молодая пациентка, которой по КТ поставили диагноз «злокачественное новообразование».

Торакальный хирург предпочел, чтобы результат исследования был интерпретирован рентгенологом своей больницы. К тому же решение об операции было принять крайне сложно, так как пациенткой была беременная молодая женщина: чтобы удалить образование, нужно было прервать эту беременность.

Опухоль была небольшой, около 1 сантиметра, поэтому и нужно было иметь некую смелость в принятии решения — рак это или не рак. Оперировать сейчас или можно отсрочить и дать возможность выносить ребенка.