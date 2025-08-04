Об этом мало кто знает. Секрет, благодаря которому дыня будет храниться дольше

А вы знали, что мыть дыню лучше всего непосредственно перед подачей на стол? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вкусная дыня всегда выдает себя ярким ароматом, который чувствуется даже через толстую кожуру. Прежде чем купить, понюхайте. Чувствуете неповторимый сладкий запах? Тогда берите смело. Но как быть, если дыня оказалась очень большой и съесть сразу ее не получилось? Есть один простой, но далеко не всем известный секрет долгого хранения.

Как рассказал «Доктору Питеру» общительный продавец на рынке, это знают все южане: ни в коем случае не надо удалять семечки из дыни, когда вы разрезаете ее. Так плод сохраняется дольше и не портится.

Вы и сами, наверное, замечали, что если из центра дыни сразу же вынуть семена и мякоть, то уже на следующий день место среза станет мягким и у дыни появится легкая кислинка. Почему так происходит, объясняет биолог, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

— Семена и мякоть, к ним прилегающая, служат барьером (естественной защитой), который ограничивает доступ воздуха к мякоти дыни, — говорит Ирина Лялина. — Кроме того, в семенах содержатся соединения, которые обладают антимикробными свойствами. Как только семена удаляют, происходит контакт мякоти с воздухом и микроорганизмами, начинается процесс окисления и гниения. Семена также сдерживают температуру дыни при разрезе. Когда их вычищают, температура дыни становится такой же, как температура окружающей среды, то есть выше, поэтому дыня сильнее окисляется.

Если дыня с семенами в холодильнике может пролежать дней пять, то без семян — максимум три.

Еще четыре правила хранения дыни

Чтобы дыня не потеряла свой вкус и свежесть, важно знать и другие простые правила ее хранения. Советами поделилась врач-нутрициолог Юлия Тимофеева.

дыни лучше всего держать в прохладном темном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Идеальная температура — 7-10 °C;

целую дыню хранить в холодильнике не рекомендуется из-за повышенной влажности. Лучше всего разрезать плод на кусочки, обернуть их пленкой или поместить в герметичный контейнер. Такой способ предотвратит высыхание и попадание посторонних запахов, ведь дыня быстро впитывает ароматы других продуктов;

по этой же причине лучше держать ее отдельно от сильно пахнущих продуктов;

мыть дыню лучше всего непосредственно перед подачей на стол. Вода разрушает микробиоту на поверхности дыни, и это снижает ее срок хранения, ускоряя процесс окисления;

для длительного хранения целесообразно все-таки использовать заморозку.

Если дыня не дозрела

Если вы купили недозрелую дыню, не все потеряно. Важно понимать, что есть сорта, которые могут «дойти» даже после того, как дыня была снята с бахчи, а есть те, что не будут дозревать, и со временем дыня просто станет чуть мягче, но не слаще.

Так что гарантии нет, но определенно стоит дать дыне два-три дня, чтобы она полежала. Но не разрезайте ее и не кладите в холодильник — так шансов не останется. Чтобы ускорить процесс, можно положить дыню в бумажный пакет. Как только почувствовали от дыни характерный сладковатый мускусный аромат, можно пробовать.

Еще один секрет улучшить вкус несладкой дыни — посыпать кусочки сахаром и дать чуть постоять. Может стать намного лучше. Если совсем не помогает, сделайте из дыни полезные блюда, пробив ее в блендере: смузи, мороженое, даже салат.

Чем полезна дыня

Ранее диетолог рассказал, что дыня содержит антиоксиданты, в том числе бета-каротин, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают риск сердечных заболеваний и рака.

Содержащиеся в дыне клетчатка, калий и витамин С поддерживают здоровье сердца, помогают контролировать давление и снижают уровень ЛПНП, вредного холестерина.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия также может снизить риск инсульта и образования камней в почках, а также защитить от потери мышечной массы.