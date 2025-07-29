«Новой вакцины просто не существует»: профессор из США предупредила о коварстве нового штамма коронавируса

Новый штамм, по мнению профессора Барановой, не несет с собой никаких сюрпризов Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

В России выявлено 114 случаев заболевания новым штаммом коронавируса, получившим название «стратус», о чем мы уже писали. Большая часть заболевших была обнаружена в Москве, а среди основных симптомов — осиплость голоса и боль в горле. Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова полагает, что ничем интересным новый вирус не запомнится, однако отмечает, что в США, по крайней мере, увеличилось количество детей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами коронавируса. Подробности — в материале V1.RU.

Один тест ничего не покажет

— Новый штамм получил наименование XFG Strain, или «стратус». Говорить о том, что он чем-то отличается, не представляется возможным, и ничего нового про этот вирус мы не скажем. Но есть всё же одна приятная новость во всём этом, — объясняет доктор Баранова. — Я читала заявления Роспотребнадзора, у них есть статистика заболевших новым штаммом, и из этого заявления я делаю один хороший вывод: в России хотя бы у некоторых больных продолжается секвенирование вируса. Несмотря на то, что результат не подается в GISAID.

Анча Баранова объясняет: говорить о том, что грядет новая пандемия, основываясь только на одних симптомах и заявлениях о распространении коронавируса, как минимум неправильно:

— Провели статистический анализ, увидели, что одного какого-то признака немного больше. Ну, допустим, горло болит, — рассказывает Анча Баранова. — Но и при предыдущих штаммах горло тоже болело. На основании одной лишь боли в горле диагноз не ставит никто, за исключением каких-то персонажей в интернете. Вот и всё. В США тоже отмечается подъем коронавируса. По последнему заявлению CDC (агентство по контролю за заболеваниями), количество заболевших увеличилось в 25 штатах. Но общее состояние заболеваемости оценивается как низкое, а в целом по стране заболеваемость с очень низкой поднялась на низкую. При таких вводных очевидно, что пандемии у нас нет.

Разумеется, какие-то люди заболевали, но они болели и между волнами. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

Профессор призывает не верить алармистским сообщениям о том, что новый штамм не определяется домашними тестами. Анча Баранова уверяет, если делать всё правильно, то наличие вируса в организме покажет даже тест, купленный в аптеке.

— Если человек чувствует, что заболел, сразу делает домашний тест, и тот, разумеется, поначалу отрицательный. Потом, через два-три дня болезни, он делает тест еще раз, и он у него становится положительным, — объясняет профессор. — Если речь идет о поликлинике, то у человека берут ПЦР-тест, через три дня приходит положительный результат, и человек делает вывод, что домашний тест не работает. Нет. Его нужно просто делать через 2–3 дня. Это наша продолжающаяся рекомендация. Еще я слышала, что в поликлинике сейчас перестали делать тесты, потому что если выяснится, что у человека коронавирус, то его нужно лечить бесплатно, а бюджет сокращают, поэтому тест не делают специально… Не могу это комментировать, потому что понятия не имею, как работает внутренняя кухня поликлиник, однако могу себе представить, что диагностика осуществляется всё же не по бюджету, а по симптомам. Причем какой-то один, например, сильно болит горло, не может быть показателем по формальным критериям. Есть определенные методы и способы диагностики, определенные когда-то давно, когда был коронавирус с резким подъемом температуры. У нас в США сдача теста на коронавирус — дело пациента. В крайнем случае пациенту пришлют счет домой. В России же, я думаю, когда-то давно было установлено делать тест пациентам с температурой более 38,5 градуса и наличием любых двух из десяти перечисленных симптомов. Предыдущий вариант, может быть, был более сильным, но критерии не переписали, потому что невозможно их переписывать раз в полгода.

«Не верьте тому, что пишут в интернете»

Опровергает профессор и появившиеся слухи об устойчивости нового штамма коронавируса к препаратам, используемым для его лечения.

— Чтобы сделать коронавирус резистентным к «Скайвире» или «Паксловиду», нужно внести мутацию в конкретное место вируса, и мы знаем в какое. Но у нас ни в этом варианте, ни в предыдущих нет этой специфической мутации, — успокаивает Анча Баранова. — По крайней мере, по секвенсу, выложенному из этих вариантов, не прослеживается резистентности к «Паксловиду». Не стоит слепо верить всему тому, что пишут в интернете.

Что касается вакцины, которая бы смогла защитить от нового штамма, то здесь ситуация, по мнению профессора, немного сложнее, чем с таблетками:

— Я не знаю, какая в России ситуация по вакцинам, я давно не видела ничего в печати. Но думаю, если бы институт Гамалеи выкатил бы апдейт того же «Спутника», то мы бы про это знали. По крайней мере, в специализированных чатах было бы про это написано, — объясняет профессор. — Я этого не видела и полагаю, что «Спутник» по-прежнему есть, но без обновлений. В принципе, ее можно получить, но я не вижу большого смысла. В США, я знаю, еще на стадии обсуждения, какой штамм включать в осеннюю вакцину, было понятно, что промахнутся, но непонятно было, какой штамм будет претендентом на новую «пальму первенства». Сейчас стало более понятно, но смысл от этого не поменялся.

Если вы целились в яблочко, а попали в молоко слева или справа, вы в любом случае не попали в цель и вам всё равно «незачет». Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

Ковид — навсегда

В целом же ситуация с коронавирусом, развивающаяся на сегодняшний день, оправдывает прогнозы профессора о том, что ковид останется с человечеством навсегда.