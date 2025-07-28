«В целом пациенты вашего возраста имеют повышенный холестерин»: журналистка рассказала о первой в жизни диспансеризации

Диспансеризацию проводят в поликлинике раз в год Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Если вам больше 40 лет, то вы наверняка слышали о диспансеризации. Проходят ее в поликлинике по месту жительства. Приглашение пройти обследование поступает, как правило, из регистратуры медучреждения. Журналистка Анастасия из Сургута в 45 лет впервые прошла диспансеризацию и поделилась своими впечатлениями с нашими коллегами из 86.RU. Далее — от первого лица.

Приглашение пройти диспансеризацию поступило по телефону. Звонила милая девушка, которая записала меня к медсестре на удобное время. Подробности рассказать мне она не смогла, сказала лишь, что при первом приеме мне выдадут направления на анализы.

В назначенное время я отправилась на прием. Под диспансеризацию в нашей поликлинике, как я поняла, отдан целый этаж. Очередей нет. Я пришла чуть раньше назначенного времени, у дверей никого не было.

Медик начала с того, что измерила мой вес, рост, объем талии и артериальное давление. Затем попросила ответить на ряд вопросов о вредных привычках, работе, спросила, много ли я двигаюсь в течение дня, занимаюсь ли спортом, как питаюсь, входят ли в мой рацион свежие фрукты, рыба, мясо, сладости. Целый блок был посвящен наличию заболеваний и операций как у меня, так и у ближайших родственников. Все данные специалист занесла в мою анкету. После этого она выдала мне направления на анализы, кардиограмму, флюорографию, маммографию и дала талончик к акушерке-гинекологу. Время посещения поликлиники можно было выбрать. Совместно с медсестрой мы подобрали его так, чтобы можно было посетить друг за другом сразу несколько специалистов и сдать кровь.

Кардиограмму я прошла сразу же. Очереди не было. На следующий день сдала анализы, прошла флюорографию и маммографию, посетила гинеколога. И уже на третий день я пошла на прием к терапевту за заключением.

Первым делом она поинтересовалась, не худела ли я в последнее время, и сообщила, что мой вес находится в норме, так же как уровень сахара в крови. Подвел холестерин — 6,4 при норме в 4,9. Врач рассказала, как его снизить. Практически прочитала мини-лекцию.

«На уровень холестерина влияет в первую очередь питание. Неблагоприятно сказываются жирное мясо и птица, полуфабрикаты, колбасы, копченые сосиски, кондитерские изделия, выпечка, готовые соусы, сливочное масло и маргарин, сало, перепелиные яйца. Всё это лучше исключить или ограничить, — рассказала специалист. — Кисломолочные продукты лучше покупать средней жирности: молоко 1,5−2,5%, творог от 1 до 5%, сметану — 10%, йогурт — 2%, кефир, ряженку берите не 4%, а 1−2%, твердые сыры — 50% жирности, мягкие сыры — 60% жирности. Можно есть до 100 г сыра в день. Рыбу можно любую хоть каждый день, только не соленую, не копченую, не жареную. Фрукты, овощи, ягоды — 400 граммов в день. В них много клетчатки, она помогает наладить стул и уменьшает уровень холестерина. И обязательно нужно проходить 10 тысяч шагов в день. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше будет обмен веществ. Не менее 30 минут нужно гулять ежедневно в умеренном темпе или хотя бы 5 дней в неделю. И лучше отказаться от вредных привычек, если они есть. В целом население приходит вашего возраста с такими же примерно цифрами по холестерину».

Еще один показатель, который был не в норме, — уровень железа. Терапевт сообщила, что нужно в течение полугода пропить специальные препараты. Затем нужно сдать повторные анализы и можно попросить направление на липидограмму. Это комплексное исследование, определяющее уровень липидов (жиров) различных фракций крови.

Я задала свои вопросы. Например, поинтересовалась, нужно ли показывать кому-то из специалистов появившуюся недавно родинку. Врач ответила, что лучше сходить к дерматологу. Показала вену, которая немного беспокоит. Получила совет пройти обследование у сосудистого хирурга, как только он выйдет из отпуска.

«На диспансеризацию вы приходите только раз в год. Здесь мы проводим диагностику болезни сердца, сахарного диабета, онкологии, желудочно-кишечного тракта, — рассказала врач. — То есть делаем скрининг на эти заболевания. А хроническими заболеваниями занимается уже терапевт на вашем участке».

В целом я осталась довольна, что согласилась пройти обследование. В первую очередь понравилось, что всё прошло быстро и без очередей. Несмотря на то, что у меня нет жалоб на здоровье, я получила полезную информацию и ответы на свои вопросы. Поэтому однозначно рекомендую не отказываться от диспансеризации. Она поможет сохранить здоровье и выявить возможные проблемы на ранних стадиях.