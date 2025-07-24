«Первый раз так в июле отдыхаю»: чем россияне массово болеют этим летом — у них «кинжал в горле», потеря обоняния и жар

У многих заболевание начинается с боли в горле и насморка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на то, что на улице лето, многие россияне заболели простудой. Симптомы: насморк, боли в горле, температура. Журналист NGS.RU узнала, как протекает болезнь и почему в это время можно подхватить ОРВИ. Или это новый штамм ковида?

«Кашель три недели, после ещё и голос пропал»

Читатели Городских медиа рассказывают в комментариях, как у них протекает заболевание в теплую погоду. Чаще всего клиническая картина классическая, а у кого-то заболевание проходит с осложнениями, например, с отитом.

Читательница Наталья собиралась уехать в отпуск, но не смогла из-за болезни: сначала у нее заболел муж, а через три дня мама и сын. После уже она сама.

«У мужа была температура вечером 38,4, а днем — 37 градусов, тело ломит. У мамы с сыном также кашель, насморк, ломота. Теперь у меня проблемы с носоглоткой и температура 38,6 градуса», — описывает симптомы Наталья.

Еще одна читательница сравнила ощущение от болезни с «кинжалом в горле».

«Такая боль сильная, я осипла и говорить вообще не могла. Болела месяц почти, очень тяжелая болезнь. Да и полное отсутствие запахов было, в итоге ещё пришлось устранять заложенность ушей».

Ирина говорит, что симптомы у нее аналогичны: боль в горле, сильная осиплость, температура 38, ломота.

«Кажется, даже кожа болит. А теперь кашель дикий начался. Первый раз так в июле отдыхаю», — рассказала Ирина.

У Алены в начале июня заболел сын, температура поднялась под 40 градусов.

«Горло, как наждачка, дикий кашель, пневмония. Потом по температуре полегче, но кашель три недели, после ещё и голос пропал. И все это летом, дичь просто», — говорит женщина.

У многих новосибирцев испортился отпуск из-за болезни Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Татьяна замечает, что у нее ко всем подобным симптомам добавился и отит.

«Также заболела прям перед отпуском: началось с боли и отека носоглотки, кололо в легких, прорвался кашель на второй день», — говорит Ксения.

Что говорят эксперты

Оториноларинголог «Медсанчасти 168» Мария Каримова замечает, что обычно летний сезон характеризуется низким уровнем заболеваемости ОРВИ, но возможны локальные вспышки, как сейчас во многих городах страны.

Это может быть и из-за дождливой погоды, как сейчас, когда люди вынуждены длительно время находиться, например, с мокрыми ногами. Также, считает врач, заболеваемость связана с возвращением людей из отпусков, ведь аэропорты и вокзалы — это скопление большого количества людей.

Терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко говорит, что наиболее частое объяснение такое: когда жара, активно работают кондиционеры — и в магазинах, и в офисах — а быстрый, резкий перепад температуры из жары в холод и обратно в жару снижает местный иммунитет верхних и нижних дыхательных путей. Поэтому на этом фоне возникает ОРВИ.

Врач-терапевт клиники «Смитра» Галина Мишурова замечает, что организм человека в жару работает в авральном порядке, борясь с перегреванием — сосуды расширены, чтобы увеличить теплоотдачу. А резкое воздействие холодного воздуха или употребление холодных, ледяных напитков вызывают стрессовое состояние у организма и нарушение иммунитета, особенно в полости носа, горле, глотке.

«Активируется и начинает усиленно размножаться условно-патогенная микрофлора, которая присутствует в организме всегда, но в меньшем количестве. Организм ослаблен жарой и не успевает выработать защитные антитела» — объясняет врач.

У многих из нас есть свои слабые места— горло (фарингиты, тонзиллиты), нос (риниты, синуситы). Кроме того, появляются урологические заболевания (циститы, пиелонефриты).

Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов на вопрос, почему сейчас в подавляющем большинстве случаев не определяют, какая именно инфекция у человека, есть ли коронавирус, отмечает, что если у человека тяжелый случай, то ему делают полную диагностику, чтобы определить возбудителя. Например, если пациента госпитализируют в инфекционную больницу или детскую инфекционную.