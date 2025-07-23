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Есть 10 тревожных звоночков. Эксперт рассказал, с чего начинается слабоумие

Проверьте, есть ли у вас признаки

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2 комментария
Сергей Тетюшкин не просто врач&nbsp;— он еще известный в регионе культурист | Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.comСергей Тетюшкин не просто врач&nbsp;— он еще известный в регионе культурист | Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.com

Сергей Тетюшкин не просто врач — он еще известный в регионе культурист

Источник:

Сергей Тетюшкин / Vk.com

Главный врач городской больницы № 4 Тольятти перечислил симптомы, указывающие на снижение когнитивных функций человека (памяти, мышления и речи). Он уточнил, что заболеванием такое состояние не является, хотя и способно сильно снизить качество жизни. Когда стоит беспокоиться, читайте в материале наших коллег из 63.RU.

— Слабоумие развивается постепенно и не является психическим заболеванием. Его трудно заметить на ранних стадиях, но некоторые признаки могут говорить о начале проблемы, — сказал Сергей Тетюшкин.

И вот их перечень:

  • чувствительность к критике при собственной склонности к ней;

  • нежелание учиться новому, предпочтение старому;

  • частые ностальгические воспоминания;

  • монологи, игнорирующие интерес собеседника;

  • трудности с сосредоточением и запоминанием при чтении;

  • уверенность в компетентности в незнакомых областях;

  • выбор простой развлекательной информации вместо сложной;

  • ожидание, что окружающие подстраиваются под вас;

  • строгие ритуалы в повседневной жизни;

  • неосознанное давление на близких.

Также медик дал советы, как поддержать свой ум в тонусе.

«Поддерживайте мозг в активности, как делают ученые и художники, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы», — считает доктор.

10 советов от врача:

  1. Каждые 2–3 года осваивайте что-то новое — курсы, хобби или профессию.

  2. Общайтесь с молодыми людьми, чтобы быть в курсе новинок.

  3. Ищите новую информацию и знания.

  4. Решайте интеллектуальные задачи и тесты.

  5. Изучайте иностранные языки для тренировки памяти.

  6. Повторяйте школьную и вузовскую программу.

  7. Регулярно занимайтесь спортом — это помогает сохранить разум ясным надолго.

  8. Тренируйте память, вспоминая стихи, танцы, программы и старые номера телефонов.

  9. Меняйте привычки: ездите разными маршрутами, пробуйте новые блюда, учитесь новому.

  10. Давайте другим больше свободы и будьте спонтаннее — это развивает творчество и сохраняет ум.

Скажите, но начистоту: у вас есть признаки слабоумия?

Да, мне стало страшновато
Нет, я выдохнул!
Советы врача отличные при любом раскладе

Сам Сергей Тетюшкин занимается профилактикой расстройства в тренажерном зале и может похвастаться отличной физической формой. Он достиг в своем хобби мастерства — на региональном чемпионате «Самарская Лука» завоевал 2-е место в парах и 3-е в категории Men's Physique. Посмотрите, как это было, в нашем материале.

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Юлия ДроглеваЮлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
Слабоумие Деменция Признаки деменции Главврач Качок
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Комментарии
2
Инженер1
2 минуты
Да это ж не скрепно! Все признаки перечисленные периодически один дет демонстрирует.
Гость
35 минут
Включите ТВ и увидите
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