Есть 10 тревожных звоночков. Эксперт рассказал, с чего начинается слабоумие

Сергей Тетюшкин не просто врач — он еще известный в регионе культурист Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.com

Главный врач городской больницы № 4 Тольятти перечислил симптомы, указывающие на снижение когнитивных функций человека (памяти, мышления и речи). Он уточнил, что заболеванием такое состояние не является, хотя и способно сильно снизить качество жизни. Когда стоит беспокоиться, читайте в материале наших коллег из 63.RU.

— Слабоумие развивается постепенно и не является психическим заболеванием. Его трудно заметить на ранних стадиях, но некоторые признаки могут говорить о начале проблемы, — сказал Сергей Тетюшкин.

И вот их перечень:

чувствительность к критике при собственной склонности к ней;

нежелание учиться новому, предпочтение старому;

частые ностальгические воспоминания;

монологи, игнорирующие интерес собеседника;

трудности с сосредоточением и запоминанием при чтении;

уверенность в компетентности в незнакомых областях;

выбор простой развлекательной информации вместо сложной;

ожидание, что окружающие подстраиваются под вас;

строгие ритуалы в повседневной жизни;

неосознанное давление на близких.

Также медик дал советы, как поддержать свой ум в тонусе.

«Поддерживайте мозг в активности, как делают ученые и художники, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы», — считает доктор.

10 советов от врача:

Каждые 2–3 года осваивайте что-то новое — курсы, хобби или профессию. Общайтесь с молодыми людьми, чтобы быть в курсе новинок. Ищите новую информацию и знания. Решайте интеллектуальные задачи и тесты. Изучайте иностранные языки для тренировки памяти. Повторяйте школьную и вузовскую программу. Регулярно занимайтесь спортом — это помогает сохранить разум ясным надолго. Тренируйте память, вспоминая стихи, танцы, программы и старые номера телефонов. Меняйте привычки: ездите разными маршрутами, пробуйте новые блюда, учитесь новому. Давайте другим больше свободы и будьте спонтаннее — это развивает творчество и сохраняет ум.

Скажите, но начистоту: у вас есть признаки слабоумия? Да, мне стало страшновато Нет, я выдохнул! Советы врача отличные при любом раскладе