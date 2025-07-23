Есть 10 тревожных звоночков. Эксперт рассказал, с чего начинается слабоумие

Главный врач городской больницы № 4 Тольятти перечислил симптомы, указывающие на снижение когнитивных функций человека (памяти, мышления и речи). Он уточнил, что заболеванием такое состояние не является, хотя и способно сильно снизить качество жизни. Когда стоит беспокоиться, читайте в материале наших коллег из 63.RU.
— Слабоумие развивается постепенно и не является психическим заболеванием. Его трудно заметить на ранних стадиях, но некоторые признаки могут говорить о начале проблемы, — сказал Сергей Тетюшкин.
И вот их перечень:
чувствительность к критике при собственной склонности к ней;
нежелание учиться новому, предпочтение старому;
частые ностальгические воспоминания;
монологи, игнорирующие интерес собеседника;
трудности с сосредоточением и запоминанием при чтении;
уверенность в компетентности в незнакомых областях;
выбор простой развлекательной информации вместо сложной;
ожидание, что окружающие подстраиваются под вас;
строгие ритуалы в повседневной жизни;
неосознанное давление на близких.
Также медик дал советы, как поддержать свой ум в тонусе.
«Поддерживайте мозг в активности, как делают ученые и художники, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы», — считает доктор.
10 советов от врача:
Каждые 2–3 года осваивайте что-то новое — курсы, хобби или профессию.
Общайтесь с молодыми людьми, чтобы быть в курсе новинок.
Ищите новую информацию и знания.
Решайте интеллектуальные задачи и тесты.
Изучайте иностранные языки для тренировки памяти.
Повторяйте школьную и вузовскую программу.
Регулярно занимайтесь спортом — это помогает сохранить разум ясным надолго.
Тренируйте память, вспоминая стихи, танцы, программы и старые номера телефонов.
Меняйте привычки: ездите разными маршрутами, пробуйте новые блюда, учитесь новому.
Давайте другим больше свободы и будьте спонтаннее — это развивает творчество и сохраняет ум.
Скажите, но начистоту: у вас есть признаки слабоумия?
Сам Сергей Тетюшкин занимается профилактикой расстройства в тренажерном зале и может похвастаться отличной физической формой. Он достиг в своем хобби мастерства — на региональном чемпионате «Самарская Лука» завоевал 2-е место в парах и 3-е в категории Men's Physique. Посмотрите, как это было, в нашем материале.