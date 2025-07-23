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Здоровье Мнение Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы

Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы

Правильный уход за полостью рта — это не просто гигиена

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Уход за зубами поможет сердцу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU, Дарья Селенская / Городские медиаУход за зубами поможет сердцу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU, Дарья Селенская / Городские медиа

Уход за зубами поможет сердцу

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU, Дарья Селенская / Городские медиа

А вы знали, что неправильная чистка зубов может привести к инфаркту и инсульту? Как связаны эти системы в организме? И что поможет предотвратить болезни? Об этом нашим коллегам из 29.RU рассказал стоматолог Альберт Ищенко.

Связь между полостью рта и сердечно-сосудистой системой является важной и подтвержденной научными исследованиями. Хроническое воспаление десен (гингивит, пародонтит) вызывает системное воспаление в организме.

Воспалительные процессы способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

Основная проблема — в бактериях, вызывающих заболевания десен, они могут попасть в кровоток. Эти бактерии и их токсины способствуют образованию тромбов и повреждению сосудистых стенок, а также влияют на кровяное давление. Хроническое воспаление может повышать уровень цитокинов и других веществ, влияющих на сосудистую стенку и способствующих повышению артериального давления.

Правильный уход за полостью рта — это профилактика заболеваний, а также общего самочувствия.

Основные обязательные шаги, которые помогут предотвратить развитие заболеваний:

  1. Регулярная чистка зубов: чистите зубы минимум два раза в день (утром и перед сном) после еды. Продолжительность чистки — не менее 2 минут.

  2. Также необходимо удалять налет и остатки пищи между зубами, куда щетка не достает. В этом помогут зубная нить и межзубные ершики.

  3. Полоскание рта: используйте ополаскиватели или просто полощите рот водой после еды.

  4. Правильное питание:
    • ограничьте потребление сладостей, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара;
    • включайте в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых кальцием.

  5. Регулярные визиты к стоматологу: не реже двух раз в год для профилактических осмотров и профессиональной чистки.

  6. Избегайте вредных привычек: курение и злоупотребление алкоголем негативно влияют на здоровье полости рта.

Таким образом, пародонтит является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а профилактика и лечение пародонтита могут снизить риск их развития.

Альберт ИщенкоАльберт Ищенко
Альберт Ищенко

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Зубы Рот Сердце Стоматолог Заболевание
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