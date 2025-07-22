«Лихорадка, рвота, диарея, больница»: инфекционист рассказал о страшной инфекции, подстерегающей детей летом

Чаще всего ротавирусная инфекция подстерегает детей в летнюю жару Источник: Мария Романова / V1.RU

Ротавирусная инфекция — опасное вирусное заболевание, которое может настигнуть в любом возрасте. Наиболее сильно она бьет по детям, особенно самым маленьким. И чаще всего вирус подстерегает летом, в жару, на отдыхе и в путешествиях. Почему это вирусное заболевание так опасно, что делать при появлении трех его характерных симптомов и зачем необходима прививка от него младенцам, рассказал нашим коллегам из V1.RU врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Кирилл Каплунов.

«Рот здесь почти ни при чем»

Характерная триада симптомов ротавирусной инфекции: рвота, лихорадка и диарея Источник: Мария Романова / V1.RU

Как рассказал Кирилл Каплунов, в переводе с латинского языка «rota» означает «колесо». Если рассматривать его под микроскопом, то можно увидеть, что вирус имеет именно такую форму. Эта характерная особенность строения вирусной частицы и дала название болезни.

— Обычно под ротавирусной инфекцией понимают ряд симптомов, — говорит Кирилл Каплунов, — это лихорадка, рвота и диарея. Под этой триадой симптомов чаще всего подразумевают именно ротавирусную инфекцию. Впрочем, клинически установить диагноз можно только после лабораторного обследования, потому что других специфических симптомов, кроме перечисленных, нет. Поэтому некорректно диагностировать ротавирусную инфекцию без лабораторного подтверждения, достоверно определяющего инфекционные и неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Но, вне зависимости от скорости проведения лабораторных исследований, по словам врача, стоит помнить, что привести ребенка в тяжелое состояние инфекция может очень быстро.

— У детей с ротавирусной инфекцией возможно развитие эксикоза — патологической дегидратации, требующее госпитализации, — говорит врач. — Проще говоря, при потере из организма избыточного количества жидкостей и электролитов ребенок станет вялым и сонливым, а впоследствии потребуется госпитализация для восполнения веществ через капельницу. Электролиты — это магний, кальций, железо, цинк, то есть минеральные вещества.

Кирилл Каплунов напоминает, что заболевшего ребенка стоит изолировать от здоровых, а ухаживающим за ним взрослым стоит соблюдать повышенные гигиенические меры.

— Вирус передается орально, через еду и воду, контактно-бытовым путем, то есть с грязными руками, с грязными игрушками, — напоминает врач. — И выделяется с калом вирус в течение 5–7 дней. Поэтому другие дети должны быть изолированы от больного.

«Незамедлительно вызывайте скорую»

Наиболее опасен вирус для маленьких детей Источник: Мария Романова / V1.RU

Восприимчивость у детей к этой инфекции, по словам врача, невероятно высока. Впрочем, подвержены ей в равной степени все возрасты.

— Разница лишь в том, что у детей защитные механизмы от болезни плохо развиты, следовательно, у них с наибольшей вероятностью заболевание перейдет в тяжелую форму, — предупреждает инфекционист. — Поэтому малыши даже при небольшой потере жидкости и электролитов могут приобрести серьезные проблемы со здоровьем вплоть до неврологических нарушений.

По словам Кирилла Каплунова, тяжелее всего ротавирусная инфекция протекает у детей первых двух лет жизни.

— У маленьких детей могут быть нарушения в виде угнетения сознания или даже судороги, — говорит врач. — В случае, когда у малыша есть вышеперечисленные симптомы, уже стоит незамедлительно вызвать карету скорой помощи и задуматься о госпитализации. Если же у малыша интоксикация умеренная, а остальные симптомы немногочисленны, то терапию можно провести и дома. Подчеркну, что это касается детей, у взрослых обычно серьезных потерь жидкости и электролитов не наблюдается, и госпитализация необязательна.

Как отметил врач, у людей с ослабленным иммунитетом возможно и хроническое течение этой инфекции. То есть тошнота, рвота и диарея не кратковременные, как обычно, а длятся несколько дней, а то и недель.

Как не дать ребенку заболеть

Инфекционист настоятельно советует сделать прививку малышам в возрасте до года Источник: Мария Романова / V1.RU

По словам Кирилла Каплунова до сих пор лучшей профилактикой инфекции у маленьких детей считается вакцинация. Привить ребенка можно самостоятельно, но стоит учитывать, что в государственных поликлиниках такой вакцины в большинстве регионов России нет.

Именно поэтому в ряде стран существует обязательная вакцинация малышей первого года жизни против ротавирусной инфекции. Это говорит о том, что инфекция представляет значимую опасность для самых маленьких. К сожалению, в нашем национальном календаре профилактических прививок вышеназванная вакцина сейчас отсутствует, — говорит Кирилл Каплунов. — Прививку сделать нужно довольно рано. Курс вакцинации предпочтительно завершить к 16 неделям жизни ребенка, но он должен быть обязательно завершен к возрасту 24–32 недель в зависимости от вакцины.

Если же доступа к вакцинации нет, то необходимо соблюдать «советские» меры защиты от инфекций. Они включают в себя регулярное мытье рук после посещения уборной и до приема пищи, питье кипяченой или бутилированной воды, избегание неизвестных источников воды, а также потребление только доброкачественной и термически обработанной пищи.

«Простые „советские“ способы борьбы с ротавирусной инфекцией до сих пор действенны»

Обильное питье и прием сорбентов обязательны при ротавирусной инфекции Источник: Мария Романова / V1.RU

При появлении у ребенка симптомов ротавирусной «триады» инфекционист рекомендует прежде всего восполнять в его организме потерянную жидкость и электролиты.

— Ребенку надо предлагать столько жидкости, сколько он может усвоить, — говорит Кирилл Каплунов. — Поить можно любой жидкостью, которую он любит и привык пить. Это может быть минеральная вода без газа. Это может быть чай с небольшим содержанием сахара. Или же это могут быть морсы, компоты и кисели. Если есть возможность, необходимо приобрести в аптеке готовые оральные регидратационные соли, именно детской формы, поскольку у детей осмолярность тонкой кишки примерно в дважды ниже, чем у взрослого.

Параллельно с восполнением жидкости ребенку следует давать сорбенты и энтеросорбенты. Причем, по словам врача, лучше не в виде порошка, а в форме суспензии. Как отметил врач, дети охотно их пьют и они приятны на вкус. Но Кирилл Каплунов напоминает, что нельзя вместе с сорбентами принимать другие лекарства: большую их часть сорбенты будут выводить из организма.

— Как только рвота и диарея закончились, прием сорбентов стоит прекратить, — говорит Кирилл Каплунов. — Также во время выздоровления есть смысл применять противодиарейные микроорганизмы, или же пробиотики, курсом не менее 14 дней. Наконец, для ребенка нужно организовать щадящую диету. Ограничить газированные напитки, жирные блюда и молочные продукты. Что важно, маленьких детей, которые на грудном вскармливании до года, отлучать от груди не следует.