Уловка маркетологов или эффективное бьюти-средство? Эксперт рассказала, как влияет на кожу термальная вода

Действительно ли термальная вода освежает кожу в летнюю жару как прохладный душ? Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Бьютирынок кажется переполненным. И порой очень трудно понять, какие средства действительно нужны вашей коже, а какие вам просто пытаются продать втридорога маркетологи.

Термальная вода вызывает много споров. Одни считают, что это средство — самая обычная вода по высокой цене, никакого эффекта для кожи она не даст. Другие жить не могут без «термалки», особенно летом.

Разобраться, нужно ли покупать себе термальную воду, «Доктору Питеру» помогла дерматолог Анна Смольянова.

Анна Смольянова — дерматолог, косметолог, соавтор книги «Главная книга косметического маньяка», руководитель клиники «Стеллар Бьюти Клиник». Личный сайт

Только вместе с кремом

Как обычно используют «термалку»? Люди часто берут термальную воду с собой в самолет, поезд, автомобиль или офис с кондиционером, распыляют на лицо и ждут эффекта увлажнения. Но в реальности они получают обратный результат: кожа подсушивается еще больше.

Почему? Потому что термальная вода в сухом воздухе начинает испаряться вместе с влагой из кожи, забирая ее с собой. И если вы в этот момент не нанесли поверх крем, эффект увлажнения просто не наступит.

Зачем вам термальная вода

Термальная вода создавалась в первую очередь не для увлажнения, а как источник микроэлементов — цинка, кремния и других минералов, которые полезны для жирной, пористой, склонной к воспалениям кожи.

Цинк обладает подсушивающим и противовоспалительным действием. И в этом термальная вода действительно может быть очень полезной — например, если в течение дня вы хотите чуть-чуть подсушить кожу, уменьшить блеск и при этом поддержать ее в более спокойном состоянии.

Если вы хотите использовать термальную воду именно для увлажнения, то распылять ее нужно только во влажной среде — например, сразу после душа, когда в помещении высокая влажность. В этом случае вода действительно даст коже влагу, а не заберет ее. И обязательно потом закрепите это увлажнение кремом, чтобы создать барьер и не дать влаге быстро испариться.

Проверяем состав

Из плюсов термальной воды: в ней содержится минимальное количество консервантов, особенно в вариантах с аэрозольным баллоном. Поэтому она подходит для чувствительной кожи, склонной к аллергиям и кожным заболеваниям. Термальная вода может даже заменить этап тонизации в уходе, ее можно использовать утром, вечером и в течение дня.

Ученые выяснили: термальные воды с высоким содержанием сульфатов и селена обладают выраженным противовоспалительным эффектом и могут быть полезны пациентам с акне, розацеа и даже атопическим дерматитом. Но важно, чтобы это действительно была вода из термального источника, а не маркетинговая подделка с парфюмерной отдушкой.

Обращайте внимание на состав. Хорошая термальная вода — это чистый, минималистичный продукт без дополнительных компонентов, отдушек и загустителей. Если производитель вносит туда что-то еще, кроме самой воды и газа, — лучше поискать другой вариант.

Термальная вода — хороший инструмент, если вы понимаете, когда и зачем вы ее используете. Кроме того, важно понимать особенности собственной кожи.

Термальную воду нужно использовать:

для жирной и воспаленной кожи — как легкий подсушивающий уход;

для сухой кожи — только в условиях высокой влажности и с обязательной фиксацией кремом.

Не покупайте термальную воду только потому, что «все покупают». Это не панацея, не увлажнитель воздуха в кармане и не замена полноценного ухода. Это дополнительный инструмент, который, если использовать с умом, может поддержать вашу кожу, но не станет базовым решением.

Ранее косметолог рассказывала, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом и чем его смывать, чтобы потом не страдать от прыщей и забитых пор.

Используйте достаточное количество крема с SPF. На лицо — 1/2 чайной ложки, на тело взрослого человека — примерно 2 столовые ложки (около 30 мл) . Недостаточное количество снижает эффективность защиты;

наносите за 15–30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и начать действовать;

равномерно распределяйте средство, не забывая про уязвимые участки: уши, шею, линию роста волос, веки, губы (бальзам с SPF), кисти рук, стопы.