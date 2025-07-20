Как подготовиться к осмотру гинеколога? Простая инструкция от врача

Специалист клиник «Я здоров!» и «Частная клиника» рассказала, как не бояться осмотра на гинекологическом кресле Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Подготовка к осмотру любого врача может сделать визит более комфортным и эффективным. В этом материале мы решили поговорить с гинекологом из Ярославля Викторией Шипковой и разобраться в нюансах посещения кабинета женского здоровья.

По словам специалиста, ходить на прием к гинекологу при отсутствии жалоб необходимо один раз в год. Так врач поможет профилактировать многие заболевания, особенно онкологические процессы. При наличии патологии частота осмотров может достигать нескольких раз в год.

Врач поделилась списком базового минимума, который необходимо проходить каждой женщине ежегодно:

мазок на онкоцитологию — скрининг на рак шейки матки;

УЗИ органов малого таза;

УЗИ молочных желез, а после 40 лет добавляется еще маммография;

мазок на инфекции, передающиеся половым путем женщинам репродуктивного периода.

Что нужно сделать перед приемом?

Принять гигиенический душ, не используя агрессивные средства гигиены и спринцевания.

Выбрать удобную одежду, чтобы ее можно было легко снять и надеть.

Идеальное время для приема — через несколько дней после окончания менструаций. Этот период больше всего подходит для взятия мазков и проведения ультразвуковой диагностики. Виктория Шипкова гинеколог

Это нельзя делать перед приемом!

Как утверждает эксперт, перед посещением гинекологического кабинета нельзя заниматься самолечением (это может затруднить постановку диагноза). Использовать вагинальные свечи или таблетки тоже не стоит.

Специалист в области гинекологии подчёркивает, что использование спринцевания не только перед визитом к врачу, но и в целом может нарушить вагинальную микрофлору.

Также перед приемом необходимо воздержаться от половых контактов в течение 48 часов, чтобы получить информативные мазки.

Можно ли принимать лекарства перед посещением врача?

Препараты, которые вы принимаете на постоянной основе, по словам специалиста, не помешают осмотру. Однако, если у вас есть какие-либо жалобы, связанные с гинекологическими проблемами, то не стоит пить соответствующие лекарства.

— Настоятельно не рекомендую покупать в аптеке всевозможные варианты гинекологических препаратов, так как самолечение может привести к еще большим последствиям. Далеко не все выделения из половых путей и зуд — это «молочница», существует множество гинекологических заболеваний с такими жалобами, — посоветовала врач.

Что взять с собой?

Документы: паспорт, полис, СНИЛС.

Результаты прошлых обследований (результаты мазков, протоколы ультразвуковой диагностики).

Пеленка (в некоторых клиниках предоставляются одноразовые).

На всякий случай можно взять носки (чтобы не ходить босиком, если вы пришли в колготках).

Как не бояться посещения гинеколога?

— Вопрос действительно очень серьезный. Иногда пациентки рассказывают ужасные истории грубого отношения в кабинете гинеколога, после которого несколько лет боялись приходить на прием, — объяснила эксперт.

Врач рекомендует тщательно выбирать специалиста, который будет знать не только ваш гинекологический анамнез, но и подберет психологический подход именно для вас.

При посещении гинеколога важно сразу же сообщить ему о любом негативном опыте, произошедшем с вами ранее. Специалист обязательно вас поддержит и проведет бережный осмотр.