«Всё отменил и занялся моими руками»: пресс в 200 тонн раздавил пальцы рабочего — врач оперировал его в свой день рождения

Пациент теперь каждый год поздравляет хирурга с днем рождения Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Три года назад в Новосибирске молодой рабочий едва не лишился четырех пальцев из-за производственной травмы. Его кисть придавил 200-тонный пресс, который едва не сделал его инвалидом. На помощь пришел хирург Владимир Баранов, который буквально спас руку парня, отговорив коллегу от ампутации. Недавно медик получил почетное звание «Врач года — 2025», а его пациент решил рассказать нашим коллегам из NGS.RU историю медицинского чуда.

Оперировал в свой день рождения

В конце июня NGS.RU рассказывал о работе кистевого хирурга Владимира Баранова, который стал врачом года. После публикации с редакцией связался отец одного из его пациентов.

«Низкий поклон этому человеку, он спас обе кисти моему сыну», — написал читатель по имени Сергей. Его сына зовут Никита, сейчас ему 25 лет, три года назад он чуть не стал инвалидом. Редакция NGS.RU связалась с молодым человеком, и он рассказал свою историю.

3 июня 2022 года — дата, которая навсегда отпечаталась в памяти Никиты И. В тот день 22-летний парень едва не потерял четыре пальца во время работы на производстве.

«Я работал оператором на сварочной линии. Там большой 30-метровый комплекс, и у него есть этап гидравлического пресса, 200 тонн, — пояснил Никита. — Мы вместе с напарником настраивали его, напарник не убедился в том, что я убрал руки, и запустил оборудование. Я успел отодвинуть руки в сторону, насколько смог, но четыре пальца всё равно придавило».

Пальцы просто размозжило. Молодой человек не терял сознание от боли ни в момент травмы, ни по пути в больницу. Отключился только во время операции, которую делали под местной анестезией где-то около пяти часов.

Восстановление заняло много времени Источник: предоставил Никита Л.

«Когда меня экстренно привезли в 34-ю больницу, доктор хотел сразу отправить меня на ампутацию, но Владимир Валерьевич Баранов заверил коллегу, что он справится. Так совпало, что у Владимира Валерьевича 3 июня был день рождения. Он должен был отмечать, но всё отменил и занялся моими руками», — продолжил рассказ Никита.

Владимир Баранов окончил ординатуру НГМУ по специальности «Травматология и ортопедия» в 2013 году на базе больницы № 34 в Новосибирске. После этого начал работать в поликлинике № 26 в должности врача-травматолога, совмещая работу с дежурствами в отделении микрохирургии кисти ГКБ № 34. В 2015 году перешел на основное место работы в больницу, а с августа 2020 года был назначен заведующим отделением.

Во время операции, вспоминает пациент, врач разговаривал с ним, чтобы отвлечь: советовал сериалы, которые можно будет посмотреть на больничном. Затем приходил к молодому человеку в палату, делал перевязки, поддерживал юношу: рассказывал, как правильно проходить реабилитацию.

«Полностью недееспособным я был длительный период — полгода. Я не мог ни есть, ни ложку держать, ничего», — отметил Никита.

Сейчас у молодого человека не работает только один из четырех травмированных пальцев.

Когда Владимира Баранова выбрали врачом года, Никита, узнав об этом, поехал в больницу поздравить его с победой.

«Он меня помнит, мы с ним общаемся до сих пор, он приятный человек. Когда я к нему зашел поздравить, он первым делом осмотрел мои пальцы», — поделился Никита.

Успех зависит от пациента

Завотделением больницы № 34 Владимир Баранов помнит Никиту очень хорошо.

«Я рад, что он сам решил поделиться своей историей. Для врача нет лучшей благодарности, чем видеть, как пациенты восстанавливаются, — отметил хирург. — Действительно, травмы, связанные с тяжелым механическим повреждением конечностей, — одни из самых сложных в хирургии. Когда речь идет о размозжении тканей под воздействием пресса в 200 тонн, основная проблема — это не просто переломы костей, а тотальное разрушение всех структур: сосудов, нервов, сухожилий, мягких тканей».

NGS.RU недавно побывал в гостях у Владимира Баранова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хирург также назвал трудности, с которыми медики сталкиваются в работе с такими повреждениями. Во-первых, это нарушение кровоснабжения: если пальцы или кисть полностью лишены нормального кровотока, у хирурга на восстановление сосудов есть не больше 4–6 часов, потом начинается необратимый некроз.

Во-вторых, даже при успешном приживлении тканей необходимо восстановить связи с центральной нервной системой, иначе палец останется нечувствительным и нефункциональным.

Третья опасность — инфекция. Размозженные ткани, как пояснил врач, — это идеальная среда для бактерий. Поэтому пациенту с такими травмами требуется агрессивная антибактериальная терапия и многочисленные обработки.

Наконец, нужна правильная реабилитация. Даже после идеально проведенной операции подвижность может быть утрачена, если пациент не настроится на длительное восстановление. Обычно назначают ЛФК, физиотерапию и работу с кистевыми терапевтами.

«В подобных случаях успех — это всегда командная работа: хирургов, анестезиологов, реабилитологов и, конечно, самого пациента. Если человек мотивирован и выполняет все рекомендации, шансы вернуться к нормальной жизни есть даже после тяжелейших травм», — рассказал Владимир Баранов.