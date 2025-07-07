Эксперты назвали 6 симптомов, которые могут быть предвестниками внезапной остановки сердца

Шведские ученые изучали синдром внезапной сердечной смерти у молодых людей и на основе исследования сделали выводы Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Внезапная остановка сердца — это крайне опасное состояние для жизни, которое может настигнуть «совершенно здорового и молодого человека», рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». В практике врачей есть много историй, когда приходилось спасать студентов, спортсменов, которым стало плохо на прогулке или в магазине. При этом на проблемы с сердцем молодые люди не жаловались, они были уверены, что с ними всё в порядке.

Согласно статистике, только в России от внезапной остановки сердца умирает 200–250 тысяч человек в год. При этом основная причина проблемы вовсе не инфаркт. Как рассказывала кардиолог Мария Яковлева, внезапно остановиться может даже абсолютно здоровое сердце. Среди самых распространенных заболеваний и состояний — желудочковая тахикардия, ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность, ранее перенесенный инфаркт и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции провели исследование, в котором изучали синдром внезапной сердечной смерти у молодых людей. Результатами эксперты поделились на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 1 года до 36 лет. Все участники испытания проживали в Швеции. Ученые внимательно изучили 903 случая внезапной остановки сердца, они произошли с 2000 по 2010 год.

— На каждый случай было назначено пять контрольных групп. Мы анализировали данные, которые брали из свидетельств о смерти, отчетов о вскрытии, медицинских карт, электрокардиограмм (ЭКГ), любых биологических образцов и родительских данных, — пишут эксперты.

Результаты показали: средний возраст умерших составил 23 года, 64% из них были мужчинами. При этом 33% участников, у которых случилась внезапная остановка сердца, за полтора года до смерти обращались за медицинской помощью.

Чаще всего люди жаловались на следующие симптомы:

Обморок (он становился причиной госпитализации). Судороги (тоже частая причина обращений к врачу). Учащенное сердцебиение. Тошнота. Рвота. Признаки инфекционных заболеваний (например, повышение температуры).

Ученые также выяснили, что у 17% умерших были психиатрические диагнозы, 11% получали психотропные препараты.

У 11% была аритмия, а у 18% — патологические изменения на ЭКГ (чаще преждевременное возбуждение желудочков).

— Обмороки, приступы, подобные судорогам, и другие симптомы у молодых людей могут быть веским поводом для обращения к врачу. Мы также выяснили, что необходимо детально изучать психиатрические заболевания, так как они могут стать триггерами смертельно опасных проблем с сердцем, — говорит доктор Фриск Торелл.

Исследователи призывают молодых людей не забывать про профилактические осмотры. Проходить чекапы необходимо всем, даже если вас ничего не беспокоит. Кроме того, ученые призывают спортсменов как можно чаще показываться кардиологу. Тренировки делают сердечную мышцу сильнее, однако чрезмерные нагрузки могут спровоцировать развитие заболеваний.

Врачи предупреждают: выживаемость людей, перенесших остановку сердца, невысока и достигает примерно 20% при условии, что человек находится в больнице, где ему могут оказать грамотную реанимационную помощь.

Ранее мы рассказывали про мифы о здоровье сосудов, в которые мы часто верим и которые вводят нас в заблуждение. Например, люди, не имеющие вредных привычек, таких как курение или употребление алкоголем, уверены, что им долгие годы не угрожают сердечно-сосудистые заболевания. И это заблуждение. Дело в том, что процесс атеросклеротического поражения сосудистой стенки начинается в молодом возрасте. Темп развития бляшки зависит от многих факторов, в том числе и от наличия вредных привычек. Их наличие лишь ускоряет этот процесс, а их отсутствие не влечет автоматически остановку процесса поражения сосуда.