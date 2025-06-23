В России планируют полностью запретить продажу вейпов: за нарушение грозит крупный штраф

Запрета продажи вейпов несовершеннолетним оказалось недостаточно Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Госдуму внесут законопроект о полном запрете на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей», — пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около 4 млн человек. Среди них много подростков.

С просьбой о запрете вейпов к правительству обращался и глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что чаще всего из-за них страдают дети.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что в Госдуме поддержат полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства. Более того, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.