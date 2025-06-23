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Здоровье Новые законы В России планируют полностью запретить продажу вейпов: за нарушение грозит крупный штраф

В России планируют полностью запретить продажу вейпов: за нарушение грозит крупный штраф

В Госдуме обещали рассмотреть законопроект в приоритетном порядке

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8 комментариев
Запрета продажи вейпов несовершеннолетним оказалось недостаточно | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЗапрета продажи вейпов несовершеннолетним оказалось недостаточно | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Запрета продажи вейпов несовершеннолетним оказалось недостаточно

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей», — пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около 4 млн человек. Среди них много подростков.

С просьбой о запрете вейпов к правительству обращался и глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что чаще всего из-за них страдают дети.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что в Госдуме поддержат полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства. Более того, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, в том числе безникотиновых. Также нельзя продавать жидкости для электронных устройств, в которых содержатся ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Ограничение распространяется на вещества, «созданные для повышения привлекательности этой продукции». Ужесточились правила продажи. Купить «электронку» можно исключительно в специальных магазинах

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Вейпы Электронные сигареты Запрет Штрафы
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Комментарии
8
Гость
20 часов
с вейпов налог плохо собирать в казну а вы фантазёры подумали что это забота?))))
-Митрич-
11 часов
Тоесть сигареты курить безопасно, и молодежи тоже, я правильно понимаю? 4 миллиона человек не покупают сигареты - это ощутимый недобор в карманах лобби! Или же просто нашим 'господам' законотворцам занесли, кто следует? А может они и есть те самые?
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