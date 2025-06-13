Мемы с котиками избавляют от стресса: ярославский психолог объяснил, как это работает

А какой у вас любимый мем? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Обращали ли вы внимание на то, как печаль и тревога исчезают, когда вы смотрите на забавное изображение или видео с живым? Действительно ли мемы из интернета способы избавить нас от стресса?

На эти вопросы корреспонденту 76.RU ответил психолог ярославской клиники PsyDi Clinic Максим Баранов.

Как утверждает специалист, когда мы видим что-то смешное, мозг выделяет дофамин — гормон, который дает ощущение удовольствия и временного облегчения. Это как бы перезагрузка для нервной системы: снижается уровень стресса, мышцы расслабляются, дыхание становится глубже. В этом смысле юмор действительно помогает быстро отвлечься и почувствовать себя лучше.

Однако, по мнению эксперта, существует важный аспект, который следует учитывать. Если полагаться исключительно на такой метод снятия стресса, организм может привыкнуть к легким решениям и впоследствии ему будет труднее справляться с напряжением другими способами (обсуждение проблемы, физическая активность или осознанное расслабление).

— Мемы действуют как кратковременная скорая помощь в борьбе со стрессом. Через юмор мы стараемся убежать от реальности и переключить свое внимание для быстрой передышки от тревоги. Это полезно, когда нужно успокоиться здесь и сейчас, — объяснил психолог.

Тем не менее, как утверждает специалист, не стоит полагаться на смешные картинки. Напряжение никуда не исчезнет, оно просто откладывается.

— Представьте, что вы заглушаете сигнал мозга «проверь двигатель в машине», вместо того чтобы починить его. В долгосрочной перспективе важно учиться понимать причины стресса и находить более устойчивые способы с ним справляться, — порекомендовал Максим Баранов.

Психолог также отметил, что во время сложных жизненных событий (например, пандемии коронавируса) мемы стали для многих способом сохранить спокойствие и не погружаться в панику.

Юмор помогает пережить то, что кажется невыносимым. Это известный психологический механизм. Максим Баранов психолог

С просмотром смешных картинок важно не переборщить. Как утверждает специалист, если постоянно «заедать» тревогу мемами, можно незаметно начать избегать своих эмоций. Страх, грусть или злость никуда не денутся, они просто останутся внутри, а со временем могут проявиться в виде усталости, апатии или даже физических симптомов.

Смех лечит?

По словам психолога, в терапевтической практике существуют методы, связанные с юмором, например, в некоторых больницах используют клоунотерапию для детей.

— Смех действительно снижает уровень кортизола (гормона стресса) и укрепляет иммунитет. Но ключевое слово здесь — «терапия», то есть это не просто бесконечный поток мемов, а осознанное использование юмора в определенных дозах и в сочетании с другими методами, — пояснил эксперт.

Сам по себе просмотр смешных картинок — не лечение, а скорее временное обезболивающее. Максим Баранов психолог

Почему именно коты?

Как объяснил психолог, животные, особенно кошки, часто вызывают у нас чувство умиления и тепла. Это связано с эволюцией: наш мозг положительно реагирует на черты, напоминающие детские (большие глаза, округлые формы), — это пробуждает инстинкт заботы.

Еще одна причина связана с часто глупым и непринужденным поведением кошек, это дает нам ощущение, что мы не одни такие неидеальные. По словам специалиста, это снижает внутреннее давление: можно посмеяться над собой и ситуацией, не воспринимая всё слишком серьезно.

Эксперт подчеркнул, что мемы с котиками — это хорошо, но только когда они являются быстрым способом поднять себе настроение, а не единственным инструментом борьбы со стрессом и депрессией. Также психолог отметил: если замечаете, что без смешных картинок уже сложно пережить трудный день, возможно, стоит поискать и другие способы восстановления. К примеру, на психологическое состояние благоприятно влияют прогулки, творчество или даже простой разговор по душам. Так стресс будет меньше диктовать вам правила, а вы сможете более эффективно справляться с трудностями.