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Здоровье Отличный помощник в похудении, но есть нюансы. Эксперт рассказал, как правильно кататься на велосипеде

Отличный помощник в похудении, но есть нюансы. Эксперт рассказал, как правильно кататься на велосипеде

Хорошая велопрогулка — это не гонка, а способ провести время с пользой для тела и настроения

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2 комментария
Эксперт уверен: велосипед&nbsp;— это не просто средство передвижения, а универсальный фитнес-аппарат | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЭксперт уверен: велосипед&nbsp;— это не просто средство передвижения, а универсальный фитнес-аппарат | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Эксперт уверен: велосипед — это не просто средство передвижения, а универсальный фитнес-аппарат

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Хотите похудеть — крутите педали! И необязательно в спортзале. Почему так полезны велосипедные прогулки, что они дают организму и как помогают сбросить вес, «Доктору Питеру» рассказал Михаил Прыгунов — фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона СПб по классическому бодибилдингу.

Похудеть? Да!

Велотренажеры в спортзалах спасают, когда нет возможности тренироваться на улице. Но если солнечно и тепло, гораздо приятнее прокатиться на настоящем велосипеде. Прогулка на свежем воздухе не только помогает сжигать калории, но и насыщает организм витамином D. А он, в свою очередь, способствует выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина.

Можно ли сбросить лишние килограммы, просто катаясь на велосипеде? Да, и к тому же это весело. Велосипед — отличный помощник в похудении. Особенно если маршрут включает подъемы и спуски. В этом случае поездка превращается в активную энергозатратную тренировку, а не просто в прогулку.

Как кататься правильно

Просто кататься недостаточно — важно, как именно вы это делаете. Советуем поддерживать оптимальную скорость: если ехать слишком медленно, жиры будут сжигаться неактивно. Лучше чувствовать, что вы действительно прикладываете усилия. Чтобы отслеживать эффективность тренировки, можно использовать фитнес-браслет. Он покажет ваш пульс, а приложение в телефоне поможет отслеживать дистанцию, скорость и потраченные калории.

Для тех, кому 30–40 лет, идеальный пульс для сжигания жира — 130–140 ударов в минуту. Тем, кто старше 40, лучше ориентироваться на диапазон 110–130. Главное — слушать свой организм и не перегружаться.

Если вы просто хотите поддерживать форму, хватит 30–60 минут в день. Но для активного снижения веса стоит кататься 1,5–2 часа. Конечно, можно делать перерывы или кататься дольше, если маршрут интересный и компания приятная.

Катание на велосипеде подходит всем. Главное&nbsp;— подходить к этому с умом, говорит тренер | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUКатание на велосипеде подходит всем. Главное&nbsp;— подходить к этому с умом, говорит тренер | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Катание на велосипеде подходит всем. Главное — подходить к этому с умом, говорит тренер

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Не спешите, начинаем плавно

Если вы не занимались спортом всю зиму, не стоит сразу устраивать веломарафоны. Резкая нагрузка может привести к болям в коленях и мышцах. Начните с 30 минут, затем плавно увеличивайте продолжительность. Так организм успеет адаптироваться, и катание не превратится в стресс.

Комфорт — залог регулярных поездок

Не забывайте про удобство. Если сиденье неудобное, поездка может закончиться натираниями. Профессионалы используют специальные велошорты с мягкими вставками, они реально спасают. Также важно подобрать велосипед под себя: по росту, посадке, амортизации. Это особенно важно, если вы планируете кататься регулярно.

Катание на велосипеде подходит всем — от подростков до пожилых. Для старшего поколения это вообще находка: нагрузка умеренная, суставы не перегружаются, а выносливость, сердечно-сосудистая система и настроение улучшаются. Главное — подходить к тренировкам с умом.

Что нужно учесть пожилым

Пожилым людям перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. Если есть гипертония, диабет, проблемы с суставами, особенно важно подобрать подходящий ритм и маршрут. Велосипед с низкой рамой, удобное сиденье, ровная дорожка и умеренный темп — и вот уже активность становится удовольствием.

Не забывайте про воду, головной убор и перерывы. Хорошая прогулка — это не гонка, а способ провести время с пользой для тела и настроения. Выбирайте красивые маршруты, катайтесь с близкими, слушайте музыку или подкасты. И пусть велосипед станет вашим лучшим другом этим летом.

Велосипед — это не просто средство передвижения, а универсальный фитнес-аппарат. Он помогает не только худеть, но и улучшать общее самочувствие. А еще это шанс вырваться из рутины, зарядиться солнцем, ветром и позитивными эмоциями. Главное — катайтесь с удовольствием и заботьтесь о себе.

Привычки, которые не дают нам похудеть

Ранее нутрициолог перечислила привычки, которые мешают нам похудеть. Вот некоторые из них:

  1. Жесткие диеты и голодание. Слишком резкое сокращение калорий может провоцировать снижение мышечной массы, пищевые срывы и нарушение метаболизма.

  2. Большие порции полезных продуктов. Например, орехи, авокадо и оливковое масло полезны, но в них много калорий, поэтому не стоит есть их бесконтрольно.

  3. Увлечение псевдополезной едой. Протеиновые батончики, фитнес-печенье и глазированные сухофрукты часто содержат скрытый сахар и вредные добавки.

Полностью список — в материале.

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Комментарии
2
Гость
19 часов
Прекрасный вид транспорта - велосипед для жителей Ярославля практически недоступен. А вот в прекрасном Любимском крае каждый первый житель велосипедист. Живите в правильном месте, граждане.
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