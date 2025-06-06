С жиру бесимся? 5 версий, почему женщины в Советском Союзе уставали меньше и были счастливее, чем современные

В СССР было труднее, но проще? Источник: iStock











Как матери в СССР успевали работать, готовить ужин, воспитывать детей и не утомляться, как нынешние мамы? С чем связаны такие непонятные метаморфозы, наши коллеги из «Доктора Питера» поговорили с психологами.

Мое поколение еще застало длинные очереди на почте, которые нужно было отстоять, чтобы оплатить квитанции за коммуналку или отправить деньги почтовым переводом. Сегодня в телефоне все эти вопросы решаются за секунды. А еще можно заказать в приложении продукты и готовую еду, включить умный пылесос и мультиварку, скачать книгу, а не идти за ней в библиотеку.

Казалось бы, у современной женщины освобождается масса времени на себя, на отдых. Но почему тогда к вечеру мы валимся с ног от усталости, почему часто чувствуем себя несчастными, выгоревшими? В чем была сила советских женщин?

Версия 1. Мы потеряли ориентиры

«Наши бабушки выросли на идеях коллективизма, семейных и общественных ценностях. Будущее казалось предсказуемым, а личные желания часто уступали интересам семьи и общества, — рассуждает психолог Ирина Додонова. — „Мы“ тогда было важнее и первичнее „я“. Женщины работали, вели домашний быт, воспитывали детей — им просто некогда было присесть и почувствовать, как они устали».

Ирина Додонова, преподаватель Московского института психологии, психолог, антрополог

«Современная женщина живет в мире, где индивидуальному „я“ отводится первое место. „Кто я?“ — вопрос, на который женщине непросто найти ответ в условиях, когда нет ориентиров, которые предлагались ее маме и бабушке. Как им, ей точно не подходит, ибо того мира, в котором жили они, больше нет. Современный мир предлагает разобраться во всем самой, и это отнимает огромное количество времени и сил.

Эксперименты психологов Марка Леппера и Шины Айенгар доказали: чем больше вариантов, тем тяжелее принять решение и выше усталость. Этот феномен называют „усталостью от принятия решений“. Мозг быстро истощается, потому что постоянно должен выбирать, — что влияет на качество решений и увеличивает тревожность.

Да, бытовая устроенность современной женщины гораздо выше, чем в советское время. Кажется, что техника облегчила быт, а магазины полны готовых продуктов, но это иллюзия. В СССР было меньше одежды, а значит, стирать приходилось реже. Готовили из того, что было, доедали всё, не позволяли себе выкидывать еду просто потому, что она надоела. Сегодня разнообразие продуктов и одежды увеличивает количество ежедневных решений, а значит, и нагрузку.

Уборка стала проще, но стандарты чистоты и требования к быту тоже выросли. Общество требует от нас быть идеальной во всем: успешной на работе, заботливой дома, привлекательной внешне. А сравнение себя с безупречными образами из соцсетей усиливает тревогу, чувство неудовлетворенности и усталость.

У советских женщин выбор был ограничен и предсказуем: садик, школа, семья. Сегодня приходится выбирать из десятков вариантов — от обеда до жизненного пути.

Кроме того, раньше люди рассчитывали на поддержку: детей воспитывали „всем двором“, помогали друг другу советом или делом. Чувство общности снижало эмоциональное напряжение. Сегодня женщины чаще справляются в одиночку, даже не зная соседей за стенкой».

Версия 2. Раньше уставали физически, теперь — психологически

«С точки зрения психологии усталость — это состояние, которое развивается на фоне долгосрочного стресса, эмоционального напряжения или психической нагрузки. Она проявляется в ощущении истощения, снижении мотивации и интереса к повседневной жизни. Именно с этими симптомами сталкиваются современные женщины, — говорит психолог Татьяна Барель. — Казалось бы, наличие бытовых помощников и высоких технологий должно облегчить жизнь. Но усталость бывает как физической, так и психологической. Советские женщины в основном уставали физически. Современные, делегируя задачи посудомойкам и няням, часто испытывают именно психологическую усталость. Они не могут уснуть, прокручивая в голове мысли о том, что снова не успели закончить все дела, что нужно выбрать платье ребенку на утренник и что „вот Людка-то уже в третий раз в этом году успела слетать на море, не то что я“».

Татьяна Барель, бизнес-психолог, организационный бизнес-консультант

В советские годы стыдно было выделяться, сейчас стыдно не выделяться

«В СССР, с его коллективным мышлением, женщина воспринимала себя как часть системы, где личные желания часто отходили на второй план, уступая место общественным ожиданиям. Сейчас женщине приходится постоянно думать о собственной реализации, что, с одной стороны, дает свободу, а с другой — сильно повышает уровень тревожности.

Изменилось и отношение к помощи. В советские времена было привычно обратиться к соседям или подругам за поддержкой, поплакаться в жилетку, поделиться своими заботами. Сегодня помощь воспринимается как что-то доступное только за деньги. Такая изоляция, хоть и незаметная, может изматывать сильнее любых физических нагрузок. Чувство, что вокруг нет поддержки, очень давит».

Версия 3. Мы стали требовательнее к мужьям

«В прошлом столетии наши женщины теряли на войне мужей, сыновей, отцов, братьев. В послевоенные годы выхаживали тех, кто вернулся с фронта с тяжелыми ранениями, контузиями, ПТСР, а еще заботились о стариках и маленьких детях. Казалось бы, в такой ситуации не избежать депрессий. Однако такое апатичное состояние наступает лишь с осознанием тягот и потерь, а у советских женщин не было возможности остановиться, прислушаться к себе, понять свои истинные эмоции, — объясняет клинический психолог Олеся Злобина. — Поэтому их чаще беспокоили психосоматические симптомы: повышенное давление, мигрень, бессонница».

Олеся Злобина, практикующий психолог, клинический и кризисный психолог, член Федерации психологов-консультантов России

«В наше благополучное время стало в разы больше женщин с симптомами депрессии, панических атак и других психических расстройств. На современных женщин давят кредиты, карьерные вопросы, страх одиночества и многое другое. Зато благодаря доступности информации и профессиональных услуг обратиться за помощью при тревожности или выгорании стало проще.

Во времена СССР женщин чрезмерно волновало общественное мнение: что скажут люди? Боясь чужого осуждения, они всеми силами стремились создать впечатление благополучной семьи. Современные дамы больше реагируют на критику собственной персоны, их фокус внимания сместился на личный успех.

Однако мы не можем наверняка знать, больше ли устают современные женщины, нежели их мамы и бабушки, жившие в эпоху СССР. Более того, если сравнить между собой наших современниц, можно обнаружить, что они по-разному ощущают усталость. Та, что занимается любимым делом, получит удовлетворение от своих усилий. Другая, отработав ненавистные восемь часов, будет чувствовать себя выжатой как лимон.

Устают больше те женщины, что идут против своих ценностей и потребностей, имеют много претензий к миру, ожидая от других больше, чем реализуют сами.

Именно ожидания ведут к разочарованию. В советскую эпоху женщины имели меньше претензий к своим мужьям по вопросам воспитания детей и поддержания порядка в доме. Они считали, что забота о семье и доме — это женская прерогатива.

Мировоззрение современных женщин под влиянием западных идей об эмансипации и феминизме изменилось. Они стали ждать от мужчин большего участия в семейных делах. Не получая желаемого, женщины разочаровываются и тратят энергию на то, чтобы через критику и скандалы навязать мужчине свою картину мира, а это опять же приводит к усталости».

Версия 4. Мы живем в постоянном ментальном шуме

«Парадоксально, но многие советские женщины, несмотря на внешние сложности, чувствовали большую внутреннюю стабильность. Современная женщина имеет больше возможностей, но и больше тревоги, перфекционизма и давления. Появилось то, чего не было у женщин в СССР, — постоянный ментальный шум, — говорит психолог Виктория Власова. — Современная женщина живет в мире бесконечных стимулов: сообщений, уведомлений, задач, новых требований к себе. Мозг перегружен не физической работой, а информацией и необходимостью всё контролировать».

Виктория Власова, психолог, эксперт по семейным отношениям

«Кроме того, в СССР было понятие коллективной ответственности. Детей часто оставляли с бабушками, соседями, воспитателями, и это считалось нормой. Современная мама всё чаще остается один на один со своими обязанностями и требует от себя полного участия в каждой детали жизни ребенка. Она сталкивается с десятками решений ежедневно: какой детский сад выбрать, какое образование дать ребенку, в какую секцию записать, какую одежду и мебель купить. Многочисленные варианты создают иллюзию свободы, но на практике приводят к усталости, тревожности и страху ошибки».

Версия 5. У советских женщин было крепче здоровье

«Как вообще можно сравнивать усталость разных женщин? Это вещь сугубо индивидуальная — зависит и от физического развития, и от состояния здоровья, как телесного, так и душевного. И утверждать, что советская женщина уставала меньше или больше, я бы не рискнул», — говорит представитель независимого профсоюза Анатолий Баранов.

Анатолий Баранов, член Центрального совета независимого профсоюза «Новый труд»

«Да и так ли уж много времени освобождают нам современные технологии? Мне кажется, весь выигрыш во времени уходит на обслуживание этих самых технологий.

Физически советские женщины в среднем были здоровее. Они меньше курили, гораздо реже пили, гораздо лучше питались — пища была проще, но качественнее. О трансжирах не слышали, абсолютно всё было натуральным.

Однако психология советской женщины включала ощущение постоянного дефицита, причем совершенно непредсказуемого. То вдруг исчезал из продажи майонез, то пропадали яйца. Круглосуточных магазинов не было. Не успела до закрытия магазина — сиди без хлеба. Разве только к соседке забежать — может, выручит. Зато имело смысл поддерживать хорошие отношения с соседями.

Да, нынешнее разнообразие утомляет, но и однообразие — тоже. Советская женщина мечтала вырваться из рутины, современная, наоборот, ищет, где бы укрыться от этого бешеного темпа. И то и другое вызывает разный психологический дискомфорт, но проблема не снаружи, а внутри».

Чему современная женщина может поучиться у женщины из СССР?

«Сегодня женщина живет в эпоху избытка — информации, возможностей, советов и целей, что приводит к тотальной тревоге. У советских женщин нам стоит поучиться умению не усложнять, обращаться за помощью и просто жить без лишних ожиданий. Это поможет найти баланс между личной свободой и ощущением радости от простых вещей, сделает нашу жизнь более полноценной и гармоничной», — советует психолог Татьяна Барель.

«Чем меньше будет ожиданий, тем меньше будет разочарований. Так что у советских женщин нам стоит поучиться не применять завышенных ожиданий к другим», — рассуждает психолог Олеся Злобина.

«Главный секрет женского спокойствия и счастья не в количестве техники и доступности товаров, а в возможности говорить о своих потребностях, умении принимать жизнь, опираться на поддержку близких и позволять себе быть собой», — считает психолог Ирина Додонова.

«Советские женщины меньше рефлексировали и больше действовали по факту, — рассуждает психолог Виктория Власова. — Нам полезно поучиться у них фокусироваться на главном, уметь принимать несовершенство, снижать внутренние требования и не гнаться за иллюзией идеальности. Иногда простота в подходе к жизни — лучший способ сохранить внутренние силы и почувствовать себя по-настоящему счастливой».

Советский рецепт для восстановления сил

Куриный суп с вермишелью — это классическое блюдо, которое знакомо многим. Оно ассоциируется с домашним уютом и заботой, особенно в холодное время года или во время болезни. Этот суп обладает множеством полезных свойств, но, как и любое блюдо, имеет свои противопоказания. Вот что советует врач Плена Парецкая.

«Куриный бульон — легкий и питательный продукт. Он хорошо усваивается организмом, что делает его идеальным для людей с проблемами пищеварения.

Куриный суп содержит белок, который необходим для восстановления тканей и поддержания иммунной системы. Куриное мясо — источник витаминов группы B, а также минералов, таких как фосфор и селен.

Теплый суп помогает расслабиться и успокоиться, что особенно важно в стрессовые моменты. Он может помочь при простудах и гриппе, так как способствует разжижению мокроты и облегчает дыхание. Суп содержит много жидкости, что помогает поддерживать водный баланс в организме, особенно в холодное время года, когда мы обычно пьем мало воды.

Куриный бульон содержит аминокислоты, такие как цистеин, которые могут помочь укрепить иммунитет и бороться с инфекциями. Добавление овощей, таких как морковь, лук и сельдерей, делает суп еще более питательным, добавляя витамины и минералы».

Кому лучше не увлекаться куриным супом

Несмотря на множество полезных свойств, куриный суп с вермишелью может иметь и некоторые недостатки.

Содержание натрия. Если вы используете готовый бульон или добавляете много соли, это может привести к высокому содержанию натрия, что неблагоприятно сказывается на здоровье, особенно людей с гипертонией.

Аллергические реакции. У некоторых людей может быть аллергия на куриное мясо или на определенные виды вермишели, что может вызвать нежелательные реакции.

Калорийность. В зависимости от способа приготовления и добавленных ингредиентов куриный суп может быть довольно калорийным, что не всегда подходит для тех, кто следит за своим весом.

Качество мяса. Использование курицы низкого качества или с добавлением антибиотиков может негативно сказаться на здоровье. Лучше выбирать мясо от проверенных производителей.