Много есть и худеть — реально? Врач раскрыла лайфхак, как следить за питанием, не напрягаясь

Врач рассказала, как правильно есть, чтобы худеть Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Оказывается, много есть и при этом худеть — это не что-то из ряда фантастики, а вполне реальная задача. Для этого достаточно понять способ так называемой гарвардской тарелки. Чтобы разобраться, как это работает, наши коллеги из E1.RU пообщались с врачом лечебной физкультуры и диетологом Натальей Гусевой. Ее ответ можно посмотреть в видео выше .

— Важно сказать, что у каждого человека в соответствии с его энергозатратами, его полом, возрастом, видом деятельности существует своя потребность в белках, жирах и углеводах. Если возникла необходимость снизить вес, необходима консультация специалиста, — считает врач Наталья Гусева.

В соцсетях каждый день появляются новые страшилки. В прошлый раз досталось колбасе — куча блогеров в один голос утверждают, что этот продукт вызывает рак. Так ли это на самом деле, читайте в нашем материале.