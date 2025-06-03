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Здоровье Много есть и худеть — реально? Врач раскрыла лайфхак, как следить за питанием, не напрягаясь

Много есть и худеть — реально? Врач раскрыла лайфхак, как следить за питанием, не напрягаясь

Считать калории при этом совсем не обязательно

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Врач рассказала, как правильно есть, чтобы худеть

Источник:

Дмитрий Крисковец / E1.RU

Оказывается, много есть и при этом худеть — это не что-то из ряда фантастики, а вполне реальная задача. Для этого достаточно понять способ так называемой гарвардской тарелки. Чтобы разобраться, как это работает, наши коллеги из E1.RU пообщались с врачом лечебной физкультуры и диетологом Натальей Гусевой. Ее ответ можно посмотреть в видео выше.

— Важно сказать, что у каждого человека в соответствии с его энергозатратами, его полом, возрастом, видом деятельности существует своя потребность в белках, жирах и углеводах. Если возникла необходимость снизить вес, необходима консультация специалиста, — считает врач Наталья Гусева.

В соцсетях каждый день появляются новые страшилки. В прошлый раз досталось колбасе — куча блогеров в один голос утверждают, что этот продукт вызывает рак. Так ли это на самом деле, читайте в нашем материале.

Почитайте разоблачение советов фитнес-тренера из соцсетей. Она ворочает миллионами, снимая ультракороткие видео.

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Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Похудение Правильное питание Врач Лайфхак
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