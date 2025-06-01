Пока вы радуетесь солнцу, кожа находится под ударом. Как защититься?

Косметолог Ирина Седова рассказала, как защитить кожу от ультрафиолета Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Летом горожане больше бывают на улице: долго гуляют по городу, устраивают вылазки на пляж или работают в огороде на даче. Многие совмещают приятное с полезным, принимая солнечные ванны. Однако за таким занятием скрывается серьезная опасность.

Косметолог Ирина Седова из Ярославля рассказала, чем может обернуться длительное пребывание под солнцем и когда нужно наносить SPF-защиту. Публикуем ее советы.

Чем опасно солнце

По мнению косметолога, наиболее агрессивны ультрафиолетовые лучи весной. Поэтому к лету кожа уже чуть подготовлена к солнцу.

«Ультрафиолетовые лучи весной зачастую более агрессивны, чем летом, поскольку мы не готовы к ним ни психологически, ни физически. Кожа испытывает стресс: она еще не адаптирована к усиленному воздействию солнца, а защита либо отсутствует, либо оказывается слишком слабой. Отсюда и риск обострений: пигментации, появления сосудистых звездочек и покраснений», — объяснила в беседе с 76.RU эксперт.

Косметолог также объяснила, чем опасны лучи для кожи.

«УФ-лучи провоцируют выработку меланина, часто избыточную и неравномерную — так кожа защищается от губительного воздействия солнца, особенно в ослабленных зонах: где просвечивают сосуды, есть воспаления, поствоспалительные пятна или сухие участки без защитного слоя», — объясняет Ирина Седова.

Кроме того, по словам косметолога, ультрафиолет разрушает стенки сосудов при длительном нахождении на солнце, когда еще нет защитного загара и SPF-защиты. Сосуды теряют эластичность, их стенки становятся хрупкими — отсюда склонность к покраснениям и куперозу.

Топ-5 средств для защиты кожи от солнца

Солнцезащитный крем

Летом крайне важно не пренебрегать солнцезащитным кремом.

«Не экономьте: оптимально SPF 40–50+. Проверьте срок годности. Маркировка в виде открытой баночки с цифрами 12М или 9М на тюбике указывает, сколько месяцев средство активно после вскрытия. Просроченный крем не только бесполезен, но и может раздражать кожу», — объяснила Ирина Седова.

Легкий увлажняющий крем

Отложите плотные зимние текстуры — весной коже нужно дышать. Легкие формулы увлажнят без перегрузки и комедонов.

SOS-средство от высыпаний

Косметолог просит учитывать перестройку организма.

«Сезонная перестройка, изменение рациона и гормональные колебания могут спровоцировать воспаления. Точечный корректор поможет быстро их купировать», — посоветовала эксперт.

Энзимный пилинг

Эксперт советует добавить в уход энзимный пилинг.

«Он бережно отшелушивает ороговевшие клетки без травмирования кожи. В отличие от скрабов, энзимы растворяют связи между мертвыми клетками, не повреждая барьер и сосуды — это важно для „реактивной“ кожи», — пояснила Ирина.

Тоник для восстановления pH

Летом косметолог также рекомендует добавить в уход тоник. Его лучше использовать после каждого контакта с водой.

«Тоник возвращает коже способность впитывать последующие этапы ухода. Не заменяйте его мицеллярной водой, которая нужна только для очищения, или салициловой кислотой — это „экстренная“ помощь, а не ежедневный этап», — добавила косметолог.