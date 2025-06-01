НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Здоровье Эксперт Пока вы радуетесь солнцу, кожа находится под ударом. Как защититься?

Пока вы радуетесь солнцу, кожа находится под ударом. Как защититься?

Инструкция по спасению от косметолога Ирины Седовой

1 610
3 комментария
Косметолог Ирина Седова рассказала, как защитить кожу от ультрафиолета | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКосметолог Ирина Седова рассказала, как защитить кожу от ультрафиолета | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Косметолог Ирина Седова рассказала, как защитить кожу от ультрафиолета

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Летом горожане больше бывают на улице: долго гуляют по городу, устраивают вылазки на пляж или работают в огороде на даче. Многие совмещают приятное с полезным, принимая солнечные ванны. Однако за таким занятием скрывается серьезная опасность.

Косметолог Ирина Седова из Ярославля рассказала, чем может обернуться длительное пребывание под солнцем и когда нужно наносить SPF-защиту. Публикуем ее советы.

Чем опасно солнце

По мнению косметолога, наиболее агрессивны ультрафиолетовые лучи весной. Поэтому к лету кожа уже чуть подготовлена к солнцу.

«Ультрафиолетовые лучи весной зачастую более агрессивны, чем летом, поскольку мы не готовы к ним ни психологически, ни физически. Кожа испытывает стресс: она еще не адаптирована к усиленному воздействию солнца, а защита либо отсутствует, либо оказывается слишком слабой. Отсюда и риск обострений: пигментации, появления сосудистых звездочек и покраснений», — объяснила в беседе с 76.RU эксперт.

Косметолог также объяснила, чем опасны лучи для кожи.

«УФ-лучи провоцируют выработку меланина, часто избыточную и неравномерную — так кожа защищается от губительного воздействия солнца, особенно в ослабленных зонах: где просвечивают сосуды, есть воспаления, поствоспалительные пятна или сухие участки без защитного слоя», — объясняет Ирина Седова.

Кроме того, по словам косметолога, ультрафиолет разрушает стенки сосудов при длительном нахождении на солнце, когда еще нет защитного загара и SPF-защиты. Сосуды теряют эластичность, их стенки становятся хрупкими — отсюда склонность к покраснениям и куперозу.

Топ-5 средств для защиты кожи от солнца

Солнцезащитный крем

Летом крайне важно не пренебрегать солнцезащитным кремом.

«Не экономьте: оптимально SPF 40–50+. Проверьте срок годности. Маркировка в виде открытой баночки с цифрами 12М или 9М на тюбике указывает, сколько месяцев средство активно после вскрытия. Просроченный крем не только бесполезен, но и может раздражать кожу», — объяснила Ирина Седова.

Легкий увлажняющий крем

Отложите плотные зимние текстуры — весной коже нужно дышать. Легкие формулы увлажнят без перегрузки и комедонов.

SOS-средство от высыпаний

Косметолог просит учитывать перестройку организма.

«Сезонная перестройка, изменение рациона и гормональные колебания могут спровоцировать воспаления. Точечный корректор поможет быстро их купировать», — посоветовала эксперт.

Энзимный пилинг

Эксперт советует добавить в уход энзимный пилинг.

«Он бережно отшелушивает ороговевшие клетки без травмирования кожи. В отличие от скрабов, энзимы растворяют связи между мертвыми клетками, не повреждая барьер и сосуды — это важно для „реактивной“ кожи», — пояснила Ирина.

Тоник для восстановления pH

Летом косметолог также рекомендует добавить в уход тоник. Его лучше использовать после каждого контакта с водой.

«Тоник возвращает коже способность впитывать последующие этапы ухода. Не заменяйте его мицеллярной водой, которая нужна только для очищения, или салициловой кислотой — это „экстренная“ помощь, а не ежедневный этап», — добавила косметолог.

Ранее мы рассказывали, как правильно использовать косметику с ретинолом в составе.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛузиноваЕкатерина Лузинова
Екатерина Лузинова
Стажер
Загар Косметолог Защита от солнца Крем
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
11 часов
Как же мы раньше жили без всех этих экспертов?
Гость
21 час
Светит солнце, я под ним блистаю, Лежа на песочке загораю, Дабы не покрыться солнца кляксами Мажу тело маслом (нет не ваксою).
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление