Пока вы радуетесь солнцу, кожа находится под ударом. Как защититься?

Летом горожане больше бывают на улице: долго гуляют по городу, устраивают вылазки на пляж или работают в огороде на даче. Многие совмещают приятное с полезным, принимая солнечные ванны. Однако за таким занятием скрывается серьезная опасность.
Косметолог Ирина Седова из Ярославля рассказала, чем может обернуться длительное пребывание под солнцем и когда нужно наносить SPF-защиту. Публикуем ее советы.
Чем опасно солнце
По мнению косметолога, наиболее агрессивны ультрафиолетовые лучи весной. Поэтому к лету кожа уже чуть подготовлена к солнцу.
«Ультрафиолетовые лучи весной зачастую более агрессивны, чем летом, поскольку мы не готовы к ним ни психологически, ни физически. Кожа испытывает стресс: она еще не адаптирована к усиленному воздействию солнца, а защита либо отсутствует, либо оказывается слишком слабой. Отсюда и риск обострений: пигментации, появления сосудистых звездочек и покраснений», — объяснила в беседе с 76.RU эксперт.
Косметолог также объяснила, чем опасны лучи для кожи.
«УФ-лучи провоцируют выработку меланина, часто избыточную и неравномерную — так кожа защищается от губительного воздействия солнца, особенно в ослабленных зонах: где просвечивают сосуды, есть воспаления, поствоспалительные пятна или сухие участки без защитного слоя», — объясняет Ирина Седова.
Кроме того, по словам косметолога, ультрафиолет разрушает стенки сосудов при длительном нахождении на солнце, когда еще нет защитного загара и SPF-защиты. Сосуды теряют эластичность, их стенки становятся хрупкими — отсюда склонность к покраснениям и куперозу.
Топ-5 средств для защиты кожи от солнца
Солнцезащитный крем
Летом крайне важно не пренебрегать солнцезащитным кремом.
«Не экономьте: оптимально SPF 40–50+. Проверьте срок годности. Маркировка в виде открытой баночки с цифрами 12М или 9М на тюбике указывает, сколько месяцев средство активно после вскрытия. Просроченный крем не только бесполезен, но и может раздражать кожу», — объяснила Ирина Седова.
Легкий увлажняющий крем
Отложите плотные зимние текстуры — весной коже нужно дышать. Легкие формулы увлажнят без перегрузки и комедонов.
SOS-средство от высыпаний
Косметолог просит учитывать перестройку организма.
«Сезонная перестройка, изменение рациона и гормональные колебания могут спровоцировать воспаления. Точечный корректор поможет быстро их купировать», — посоветовала эксперт.
Энзимный пилинг
Эксперт советует добавить в уход энзимный пилинг.
«Он бережно отшелушивает ороговевшие клетки без травмирования кожи. В отличие от скрабов, энзимы растворяют связи между мертвыми клетками, не повреждая барьер и сосуды — это важно для „реактивной“ кожи», — пояснила Ирина.
Тоник для восстановления pH
Летом косметолог также рекомендует добавить в уход тоник. Его лучше использовать после каждого контакта с водой.
«Тоник возвращает коже способность впитывать последующие этапы ухода. Не заменяйте его мицеллярной водой, которая нужна только для очищения, или салициловой кислотой — это „экстренная“ помощь, а не ежедневный этап», — добавила косметолог.
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