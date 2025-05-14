Как пережить сезон аллергии и кто находится в зоне риска

Аллергия — это чрезмерная реакция на те вещества, окружающие нас, к которым организм человека должен быть толерантен. По ошибке иммунная система начинает воспринимать безопасные агенты как патогены, в результате чего происходит огромное количество процессов, что в итоге приводит к развитию аллергического воспаления.



Поллиноз (сенная лихорадка) — проявление симптомов аллергического ринита или риноконъюнктивита в период сезона цветения определенных растений, которые характеризуются поражением слизистой оболочки дыхательных путей и глаз.