Как пережить сезон аллергии и кто находится в зоне риска

На улицах российских городов всё чаще можно встретить людей с красными глазами и носовыми платками, ведь начался сезон цветения, а вместе с ним особенно тяжелый период для аллергиков. Расскажем, как облегчить себе жизнь и кто находится в зоне риска.
- Что такое аллергия
- Симптомы аллергии
- Когда цветение достигает своего пика
- Кто подвержен аллергическим реакциям
- Где люди чаще всего страдают от аллергии
- Как защититься от нежелательных симптомов
Что такое аллергия
Аллергия — это чрезмерная реакция на те вещества, окружающие нас, к которым организм человека должен быть толерантен. По ошибке иммунная система начинает воспринимать безопасные агенты как патогены, в результате чего происходит огромное количество процессов, что в итоге приводит к развитию аллергического воспаления.
Поллиноз (сенная лихорадка) — проявление симптомов аллергического ринита или риноконъюнктивита в период сезона цветения определенных растений, которые характеризуются поражением слизистой оболочки дыхательных путей и глаз.
Симптомы аллергии
Заподозрить у себя аллергию на пыльцу можно по нескольким симптомам. Среди них:
заложенность и зуд носа;
водянистые и слизистые выделения из носовых ходов, а также стекание их по задней стенке глотки;
зуд и першение в горле и ротовой полости;
чихание;
покраснение и зуд (в основном, в области внутренних уголков) глаз, слезотечение;
кашель;
чувство нехватки кислорода, затруднение вдоха или выдоха, удушье.
Кроме того, у пациентов с поллинозом нередко возникает перекрестная пищевая аллергия из-за сходства молекулярной структуры аллергенов пыльцы и некоторых пищевых продуктов, рассказала врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ирина Купцова. Например, при употреблении некоторых фруктов, овощей и злаков, орехов, березового сока, отметила врач. Однако если реакции нет, то исключать их из рациона просто так не нужно.
Когда цветение достигает своего пика
В Сибири и на Урале цветение растений начинается в конце апреля — начале мая.
«Регионы с холодным климатом имеют свои особенности в распределении пыльцы, и для аллергиков это время может быть менее интенсивным, чем в более теплых регионах. В 2025 году в Сибири из-за увеличения среднегодовых температур ожидается более длительный сезон пыления амброзии», — отметила Старцева.
Сезон аллергии на пыльцу в Центрально-Европейской части России обычно происходит в начале апреля.
На Северо-Западе страны происходит задержка цветения на одну или две недели относительно центральной части страны. Цветение начинается позднее, и пиковые нагрузки для аллергиков могут быть в мае–июне. Особенностью этого региона считается более длительный период цветения в силу более прохладного климата. А влажность снижает концентрацию пыльцы, рассказала Городским медиа врач-аллерголог Медскан Hadassah, кандидат медицинских наук Мария Старцева.
Кто подвержен аллергическим реакциям
Аллергия может проявиться в любом возрасте, включая взрослый. Это может быть связано с изменениями в окружающей среде, иммунной системе или генетической предрасположенностью.
У некоторых людей аллергия может развиваться после перенесенных инфекций или стресса, сообщила кандидат медицинских наук, кардиолог неврологического отделения № 2, доцент учебного центра ГБУ «НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» Елизавета Скородумова.
Также важную роль играет наследственная предрасположенность, особенно при формировании аллергии в следующем поколении. Например, при сезонном аллергическом рините, бронхиальной астме или при аллергии на животных, добавила аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян. В таких семьях актуально проведение ранней диагностики до проявления клинических симптомов, подчеркнула врач.
Где люди чаще всего страдают от аллергии
Свыше 27% россиян имеют то или иное аллергическое заболевание, а у 23% в окружении есть знакомые, которые страдают от аллергии. Чаще на аллергию жалуются жители Москвы (37%), Кирова (36%), Барнаула и Воронежа — по 34%. Об этом говорят результаты исследования сети клиник «Будь Здоров» и сервиса «Виртуальная клиника» от «Ингосстраха» Опрос провел Финуниверситет при Правительстве РФ, в нем приняли участие 6000 респондентов из 37 городов России численностью от 500 000 человек.
«Москва — лидер среди других российских городов по плотности населения, активности движения и концентрации машин. Все это создает высокий уровень загрязнения воздуха, в том числе за счет микроскопических частиц из выхлопных газов автомобилей, высвобождающихся в атмосферу. Они, слипаясь с пыльцой, формируют агрегаты, которые провоцируют развитие аллергических приступов и делают их еще тяжелее. В городских условиях пыльца более агрессивная и тяжелая плотно оседая на слизистые, вызывая тяжелые формы аллергии», — объяснила Рафаелян.
С уровнем выявленной симптоматики на сезонную аллергию регионы входящие в зону риска относятся Нижний Новгород и Тольятти (35%), Краснодар (34%) и Самара (33%)», отметила аллерголог.
Как защититься от нежелательных симптомов
В первую очередь стоит следить за прогнозами уровня пыльцы в вашем регионе.
«Существуют сайты и приложения, которые предоставляют актуальную информацию о концентрации пыльцы. В дни с высокой концентрацией пыльцы старайтесь держать окна закрытыми, особенно в утренние часы, когда уровень пыльцы обычно выше», — сказала Елизавета Скородумова.
Если у вас есть кондиционер/очиститель воздуха, используйте его, чтобы фильтровать воздух и уменьшить количество пыльцы в помещениях.
Регулярно убирайте квартиру, пылесосьте с HEPA-фильтром и протирайте поверхности, чтобы уменьшить количество аллергенов.
После прогулок на улице меняйте одежду и принимайте душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос.
Пользу приносит и подключение так называемой гипоаллергенной диеты, отметил врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин. Она предполагает исключение ряда продуктов, способных усиливать аллергический процесс, даже если на эти продукты нет пищевой аллергии. Это цитрусовые, ряд орехов, морепродукты, арахисовое масло, яйца, мед, цельное молоко, шоколад и т. д.
«Прекрасно, когда аллерген выявлен и можно провести десенсибилизирующую терапию, то есть избавить человека от реакции на вещество, являющееся аллергеном. Но это не частая удача, когда такое лечение возможно. В противном случае приходится подключать противоаллергические средства, иногда вплоть до гормональных», — заявил Ивакин.
Консультируйтесь с врачом о возможных антигистаминных препаратах или других лекарствах, которые могут помочь облегчить симптомы. Если аллергия сильно влияет на качество жизни, обсудите с врачом возможность иммунотерапии.