«Просто психанул и начал снимать»: как простой врач районной больницы стал знаменитым на весь мир

У врача есть пул любимых операций, которые он постоянно проводит Источник: Руслан Масгутов / личный архив











«Тот самый врач из Youtube» — так обычно называют Руслана Масгутова. Специалист из Татарстана ведет блог, где рассказывает о медицине, постоянно исследует что-то новое, владеет онлайн-школой, производит собственные БАДы и проводит операции.

Редакция 116.RU рассказывает, как врач районной больницы стал популярным в Сети и запустил свои крупные проекты.

«Врач никогда без куска хлеба не останется»

Сейчас Руслан Масгутов работает в Пестречинской центральной районной больнице. Он травматолог-ортопед, мануальный терапевт, микрохирург и психолог. Однако вырос специалист не в Татарстане, а в Казахстане, в городе Уральске. Его отец был травматологом, а мама — гастроэнтерологом и известным врачом-узистом.

Масгутов пошел по стопам родителей, но сначала медицина не входила в его планы. По его словам, он думал о поступлении в школу милиции: хотел быть следователем по особо важным делам. Позже задумался и о театре, куда впоследствии поступила его сестра. С выбором ему помогли определиться коллеги родителей во время юбилея отца. Тогда Руслан был в 11-м классе.

— Я вообще не горел медициной, но мне всегда была интересна биология. С самого раннего детства я варился уже в этом: одни только разговоры за столом были про больных. В какой-то момент останавливало отсутствие финансов. Тогда были тяжелые времена, родители по 8−10 месяцев зарплаты не получали. Но друг отца, анестезиолог, убедил меня, что врач никогда без куска хлеба не останется. Говорил: «Это сейчас кризисный переломный момент, потом всё будет по-другому». И он оказался абсолютно прав, — с улыбкой вспоминает Масгутов.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив











На обучение будущий врач отправился в Казань, где поступил в Казанский государственный медицинский университет. Он отучился в аспирантуре, защитил диссертацию, а после уехал работать и продолжать заниматься медициной на Западе.

— Думаю, я прошел классический путь врача девятнадцатого века. Обычно они так делали: защищали диссертацию, выезжали работать куда-нибудь за бугор, набирались там ума-разума и всего остального, а потом уже возвращались обратно, — говорит специалист.

О том, что он поедет обучаться за границу, Руслан знал еще на третьем курсе. В это время он начал плотно заниматься наукой о тканях — гистологией. Параллельно с этим работал санитаром, а потом и медбратом.

— Уже какие-то операции сам делал, по неотложке дежурил, всякие головы порванные зашивал. Что только я не делал! Успевал еще заниматься восстановлением периферических нервов, тогда же стал публиковаться, — говорит Масгутов.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив











Для изучения английского отец будущего врача нанял ему на третьем курсе репетитора. К окончанию аспирантуры количество научных публикаций и знание языка позволили Масгутову выбрать, куда именно поехать. Тогда ему предложили три варианта: Япония, Тюмень и Германия.

— Остановился на Боннском университете в Германии. Там есть центр Life and Brain, где я занимался клеточной медициной, стволовыми клетками. Очень серьезная была работа. Мы даже запатентовали один из методов. Там я два года плотно поработал, — делится врач.

Источник: Городские медиа

«Первые ролики появились на Бали»

После Германии Масгутов прошел интернатуру по травматологии и начал заниматься микрохирургией. Когда институт травматологии присоединили к Республиканской клинической больнице (РКБ), он стал работать совместно с Казанским федеральным университетом над научными проектами.

— Мы начали использовать генно-клеточные технологии в лечении огромного спектра различных заболеваний, травм. И с сосудистыми хирургами работали, с реконструктивной микрохирургией, с травматологией ортопедии. Это была очень мощная научно-практическая активность: постоянные патенты, публикации и статьи, — говорит Руслан.

Врач-блогер увлекся мануальными техниками, а для их изучения решил путешествовать по миру. Так, специалист побывал в Камбодже и на Бали, где обучался у различных мастеров.

— Поездка на Бали стала своеобразной точкой отсчета. Тогда мы с супругой зарегистрировали собственную биотехнологическую компанию и начали производить БАДы. Первые ролики, кстати, появились на Бали, — подчеркивает Масгутов.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив

На острове он учился у китайского мастера и смотрел на работы местных балийцев. Тогда врач стал понимать, что проблемы, с которыми приходят его пациенты, можно решить в самом их зачатке с помощью превентивной медицины.

— Очень-очень много патологий и процессов имеют корни из нашего образа жизни и мышления, питания, физической активности. Все эти сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Когда я к этому пришел, то, наверное, я просто задолбался повторять это всё из раза в раз. Представьте, приходит ко мне человек, жалуется на руку, а я ему начинаю, образно говоря, рассказывать, что надо спать лучше, питаться. На меня же смотрели как на дурака. Просто психанул и начал снимать видеоролики, — объясняет Руслан.

Блог Руслана появился в январе 2023 года. Тогда он снял несколько роликов, которые, по его словам, сразу же получили огромный отклик. Своим пациентам врач потихоньку стал давать ссылки на свои материалы.

— У меня есть свой оригинальный способ донесения информации. Людям это заходит, им по кайфу. И я сам только кайфую от этого. Сейчас уже все люди ко мне приходят после видеороликов моих, — рассуждает врач.

В месяц на одном только Youtube среднее количество просмотров Руслана — около трех миллионов. На нем же у врача полтора миллиона подписчиков. В телеграм-канале у специалиста около 160 тысяч подписчиков, примерно 260 тысяч в паблике во «Вконтакте» и 30 тысяч в запрещенной социальной сети.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив

Руслан уже привык к узнаваемости и объясняет: теперь в любой точке мира, где есть русскоязычные люди, его узнают. В основном просят сфотографироваться и рассказывают о своих впечатлениях от роликов, благодарят за помощь. Бывали случаи, когда к врачу подходили в таких местах, о которых и не подумаешь.

— Мы как-то ехали через всю Россию, проезжали мимо Калмыкии, Элисты. Остановились поесть в кафешке небольшой, а рядом проезжал на лошади какой-то калмык. Он прям к нам подъехал и говорит: «О, а я вас на Youtube смотрю!» — с улыбкой вспоминает Масгутов.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив

Руслана не только узнают, но и зовут в качестве эксперта. Сейчас он входит в состав рабочей комиссии по регулированию онлайн-образования. Он рассказал, что недавно ездил обсуждать с депутатами Государственной думы законопроект о запрете рекламы тарологов и астрологов. В эту же категорию добавили нутрициологов.

— Как они туда попали: всё потому, что сейчас каждый кому не лень трехмесячный курс прошел и называет себя нутрициологом. Хотя нутрициологом имеет право называться только врач. Вот эту тему я отстаивал. Меня очень поддержала депутат Нина Останина, — делится Руслан.

По словам Масгутова, много пациентов обращаются за помощью врачей уже после «прохождения лечения» у подобных специалистов. Сами же нутрициологи, прошедшие короткие курсы, могут пропасть и оставить людей покалеченными. Много видеороликов от них появилось и в свободном доступе. Врач считает, что их стоит удалить.

— Это не врачи. Нужно иметь глубокие базовые знания в медицине, а их нигде не получишь, кроме как в медицинском университете. Глубочайшую биохимию надо знать. По факту я понимаю, как это работает: работа с подсознанием, с психикой. Это всё крутые, классные инструменты. Но они должны быть в руках человека, который по меньшей мере несет ответственность за то, что он делает, — выразил свою позицию Масгутов.

Также Масгутов стал соавтором учебников по «Семьеведению». Этот предмет вводят в школах России с текущего года. Татарстанский врач отвечал за раздел «Здоровье семьи». Его приглашали в шоу «Пусть говорят» (16+), где он рассуждал о том, нужен ли этот предмет.

— 90% человеческой жизни определяется автоматическими поведенческими паттернами, закладываемыми в детстве. Многие из этих привычек, воспринимаемые как «естественные», становятся причиной хронических заболеваний, психологических расстройств и социальной дезадаптации, — объясняет Масгутов.

«Со мной самая крутая команда»

В Татарстане у доктора Масгутова собственное производство БАДов. Его компания занимается грибами, такими как ежовик, кордицепс, рейша, тремелла. В 2020 году, когда границы закрыли из-за эпидемии коронавируса, специалист понял: теперь биологически активные добавки нужно делать самому.

Сам же врач отметил, что в его команде около 30 человек. Еще примерно 20 находятся на аутсорсе. Благодаря опыту и многочисленным исследованиям ему не составило труда открыть собственный бизнес. Сейчас он, по словам Руслана, активно развивается.

— Конечно, БАДы есть и на маркетплейсах, но брать их там абсолютно опасно. Особенно у неизвестных продавцов, которые торгуют и вещами, и лекарствами. Мы брали такие на анализы, смотрели на количество токсинов. Вы просто наедитесь свинца с ними, — поясняет врач.

За качество своей продукции, как утверждает Масгутов, он следит тщательно. Любые отзывы о побочных эффектах он разбирает вместе со специалистами. Всё из-за репутации.

— Моя бородатая физиономия есть на каждой такой банке, вы сами увидите. Моя совесть не позволит мне просто выпустить некачественный товар. Все партнеры, с которыми я работаю, проходили и до сих пор проходят многоступенчатую систему контроля, — говорит Руслан.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив

Помимо этого, у Масгутова своя собственная онлайн-школа Здоровья. Преподавать онлайн он начал даже раньше, чем появился блог.

— Я работал с ребятами из Питера в школе мастеров массажа с 2021 года. Начал онлайн преподавать мануальную терапию. Сразу пошла очень серьезная обратная связь. Мои ученики начали показывать результаты моих комбинированных техник, и они были просто фантастические, — делится врач.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив











Уже после развития блога он понял, что хочет собственную команду врачей, с которой он бы помогал людям по всему миру. Сейчас в школе доктора Масгутова занимаются образованием в области оздоровления.

— У меня самая крутая команда врачей: доктора наук, профессора, гастроэнтерологи, иммунолог-аллерголог, врач лабораторной диагностики, врач гигиены питания, есть тренер по функциональной гимнастике, по функциональным тренировкам. Есть и психолог, — перечисляет Масгутов.

«В моем графике обязательно есть дети»

У практикующего врача собственный бизнес, блог, постоянные путешествия и рабочие поездки. Но еще у него есть семья: супруга и четверо детей. Со своей женой Галиной Руслан познакомился в университете, где был научным руководителем девушки.

Со временем Масгутов научился делегировать свои задачи, что помогает ему уделять время близким.

— В моем графике обязательно есть дети, совместные активности. Вместе сходить в спортзал, куда-то съездить. Конечно же, это совместные путешествия. Обязательно ребенка в садик утром отвезти, поговорить со всеми, как со взрослыми, — рассказывает врач.

Своим детям Масгутов старается привить здоровый образ жизни и всячески их развивать. По его словам, вечером на семейных застольях они часто говорят по душам и обсуждают свои переживания. Специалист думает, что по его стопам может пойти младшая дочь.

— Я готов интегрировать их в свою систему, если они придут и покажут себя, свои знания и умения. Если нет, то они должны будут идти своей дорогой, заниматься самостоятельно своими делами, — объясняет Масгутов.

Он подчеркнул, что готов поддерживать своих детей, но вместе с тем пытается научить их самостоятельности. Старший сын врача уже живет отдельно и занят тем, что строит собственную жизнь. Чему Масгутов очень рад.

— Не развивается — мою поддержку не получает. Я в этом плане очень жесткий. И мне не важно, кто передо мной, сын или кто-то еще. Я вырос в голодных условиях и всячески показываю своим детям, что они вообще никаким образом не могут рассчитывать на мой ресурс, только сами, — считает врач.

«Хейтеры всегда есть, куда уж без них?»

За время своей медийности Масгутов не раз сталкивался с критикой. Врач старается прислушиваться только к конструктивным мыслям. По его словам, это помогает ему становиться лучше.

— Я понимаю, что мне приходится следить за тем, о чем я говорю. Потому что люди прям под микроскопом меня разглядывают. Конструктив мне часто подкидывает моя команда, потому что я сам не успеваю абсолютно всё отследить. Показывают, может, где-то я не так выразился, — говорит врач.

Беспочвенные нападки в свою сторону Масгутов старается игнорировать. Но, как он сам говорит, от них некуда не денешься.

— Таких людей встречаешь часто. Они пишут: «Ой, захотелось от вас отписаться сразу!» Я своей команде говорю, что если они такое видят, то просто могут блокировать. Чтобы больше не было такой информации. Потому что зачем человека лишний раз раздражать? — объясняет свою точку зрения Масгутов.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив











Специалист не планирует забрасывать свой блог, как и операции, которые он проводит в Пестрецах. Наоборот, он запускает новые проекты, которым уделяет большое количество времени. Сейчас врач двигается в научно-популярном направлении.

— Хейтеры всегда есть, куда уж без них? Но я всё равно продолжаю и буду продолжать. Запустил вот новые каналы, рассказываю про БАДы. У меня огромный опыт, 20 с лишним лет, в разных областях медицины. И огромное количество людей, которые прошли через меня, мои руки и системы. Так что ко мне не прикопаешься, — с улыбкой говорит Масгутов.

Источник: Руслан Масгутов / личный архив









