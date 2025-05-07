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Здоровье Проблема Фельдшер уволился из-за зарплаты 20 тысяч. Начальство объяснило, почему он получил так мало

Фельдшер уволился из-за зарплаты 20 тысяч. Начальство объяснило, почему он получил так мало

Рассказываем, что на жалобу медика ответили чиновники местного Минздрава, прокуратура и трудовая инспекция

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6 комментариев
Начальники в медицинской среде объяснили, почему зарплата 20 с небольшим тысяч для фельдшера в сельской местности&nbsp;— это норма | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНачальники в медицинской среде объяснили, почему зарплата 20 с небольшим тысяч для фельдшера в сельской местности&nbsp;— это норма | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Начальники в медицинской среде объяснили, почему зарплата 20 с небольшим тысяч для фельдшера в сельской местности — это норма

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Фельдшер из Екатеринбурга устроился работать в сельскую местность, но уволился спустя пять месяцев из-за низкой зарплаты. Василию обещали 40 тысяч (помимо президентских выплат), а по факту он получал в 1,5–2 раза меньше. Помимо этого, медик заявил, что в больнице приписывали данные по диспансеризации.

Его возмутила несправедливость, и он обратился к президенту, в прокуратуру, региональный Минздрав, трудовую инспекцию и еще несколько инстанций разных уровней. Фельдшеру ответили, что больница не должна ему деньги, а начисленная зарплата справедлива. Но нарушения в Полевской больнице Свердловской области всё же нашлись. Подробности — в материале журналиста Ксении Марининой из E1.RU.

Зарплата 20 тысяч — это норма?

Если кратко: фельдшер сам подписал трудовой договор, в котором была информация о зарплате.

Все ведомства прислали ответ с одним и тем же содержанием, возьмем за основу версию свердловского Минздрава. В письме говорится, что задача больницы, следуя указам президента, — платить среднему медперсоналу среднюю зарплату по региону.

«При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда сотрудников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории как в одном учреждении, так и по региону», — уточняется в ответе.

По итогам 2024 года зарплата у медперсонала среднего звена в Полевской центральной городской больнице была в среднем 69 319 рублей. В министерстве отметили, что доход работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже среднего значения. Чем больше времени он провел на службе и чем больший объем работы выполнил, тем выше его зарплата.

В ответе фельдшеру свердловский Минздрав перечислил, из чего состоит зарплата заведующего ФАПом. Оклад 20 125 рублей плюс доплата за работу в селе — 5 тысяч. Еще есть доплата за квалификационную категорию, но такой у Василия нет. Кроме того, есть возможность получить выплату 3500 за повышение оказания качества медпомощи, но эффективность определяет комиссия по оценке работы структурных подразделений и оценке работы заведующих. Возможна премия за диспансеризацию пациентов.

Почему фельдшер получил такую сумму

Свердловский Минздрав разъяснил, что оклад за декабрь 2024 года у Василия был 25 141,88 руб. При этом он брал три выходных дня за свой счет, поэтому фактически отработал 18 дней. Таким образом, оклад сократился до 21 562 рублей.

У медика нет квалификационной категории и, соответственно, нет надбавки. Что касается выплаты за повышение качества медпомощи — за декабрь по решению комиссии она составила 300 рублей.

«Согласно протоколу заседания комиссии за декабрь 2024 года, оценка показателей вашей деятельности, как заведующего ФАП — фельдшера, в декабре 2024 года составила 10 баллов из 100, или 10% от максимально установленного размера. Соответственно, сумма была выплачена вам в размере 300 рублей пропорционально оценке вашей деятельности и фактически отработанному времени. По информации учреждения, вы были ознакомлены с оценкой вашей работы 24.12.2024», — ответили Василию.

Компенсировать расходы за бензин, который фельдшер потратил, когда ездил на выезды на дом, отказались. В ответе сказано, что использование личного автомобиля не входило в его обязанности, не было заключено дополнительное соглашение с больницей о компенсации расходов, поэтому доказать это невозможно.

E1.RU уже писал, что фельдшер обвинил больницу в приписывании к случаям диспансеризации. В Свердловской прокуратуре E1.RU подтвердили, что такое действительно было.

«13 жителей Полевского муниципального округа обратились на горячую линию. На „Госуслугах“ у них была информация: якобы они проходили диспансеризацию, притом что они ее не проходили. Была проведена проверка, их доводы подтвердились. Было внесено представление в адрес Полевской центральной городской больницы на имя главного врача, оно находится на рассмотрении», — рассказала официальный представитель прокуратуры по Свердловской области Марина Канатова.

Так выглядит большинство фельдшерско-акушерских пунктов, которые располагаются в селах | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUТак выглядит большинство фельдшерско-акушерских пунктов, которые располагаются в селах | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Так выглядит большинство фельдшерско-акушерских пунктов, которые располагаются в селах

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Фельдшер поверил на слово, и это было ошибкой

Когда Василий устраивался на работу, ему пообещали, что зарплата будет 40 тысяч плюс 30 тысяч — президентские выплаты. Федеральные выплаты за работу на селе он получал, но зарплата в итоге оказалась чуть больше 20 тысяч рублей вместо обещанных 40.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал считает, что часть вины в этом вопросе лежит на самих медиках. Он отметил, что нередко медицинских работников заманивают в сельскую местность обещаниями высокой зарплаты, и многие верят работодателям на слово.

«Не знаю почему, но медики часто проявляют огромную наивность и даже не просят работодателя предъявить им ни проект трудового договора, ни положение об оплате труда, ни каких-то других юридически значимых доказательств, что зарплата будет такая, какую пообещали.

Я бы рекомендовал медикам всё-таки запрашивать проект трудового договора, прежде чем принимать решение о смене рабочего места, тем более с переездом.

Андрей Коновал

сопредседатель профсоюза медработников «Действие»

И если там вырисовываются цифры существенно меньшие — то задать конкретные вопросы: «За счет чего вы собираетесь платить ту зарплату, которую пообещали?»», — советует эксперт.

Есть вариант оформить дополнительное соглашение к трудовому договору и персональный надбавочный коэффициент, но все обещания должны быть документально закреплены.

«Я советую также искать контакты среди сотрудников, которые работают в этом учреждении на таких же или примерно таких же должностях, и смотреть, из чего складывается их зарплата. Администрация больниц может манипулировать стимулирующей частью фонда оплаты труда, размер которой может произвольно устанавливаться работодателем», — резюмировал Андрей Коновал.

Справедливы ли претензии фельдшера к работодателю?

Нет, фельдшер сам виноват — надо было внимательно читать договор
Претензии справедливы — фельдшер получил в два раза меньше, чем ему обещали

Почитайте также о громком скандале: фельдшеры и медсестры публично заявили, что им с их бесконечными переработками платят очень мало, и написали обращение к Путину.

В России серьезный дефицит медицинских кадров, особенно тревожны случаи массовых увольнений. Некоторые медики не меняют больницу, а просто уходят из профессии. Эксперты объяснили, почему это происходит и как прекратить массовый отток кадров.

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Ксения МарининаКсения Маринина
Ксения Маринина
Медицинский обозреватель
Увольнение медиков Увольнение медработников Дефицит кадров Дефицит медиков Фельдшер Низкие зарплаты
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Может поменять местами зарплаты чиновников и фельдшеров? И проблема решится
Гость
4 часа
Бабла заплатить, что бы заседала целая КОМИССИЯ у них есть, а врачу нормально платить денег нет. А итог один, комиссия есть а фельдшера в селе больше нет. Но кастрюлеголовым этого не понять, им всё правильно объяснила комиссия.
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