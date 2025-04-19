В США утверждают, что COVID-19 имеет биологическую особенность, которую невозможно обнаружить в естественной среде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что COVID-19 с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. В Белом доме предполагают, что вирус распространился в результате утечки из лаборатории китайского города Ухань. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте администрации Белого дома.

«В Ухани находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория по борьбе с SARS-вирусами, которая имеет опыт проведения исследований по усилению функций (изменению генов и суперзаряду организмов) при недостаточном уровне биологической безопасности», — говорится в заявлении.

В публикации Белого дома сказано, что COVID-19 имеет биологическую особенность, которую невозможно обнаружить в естественной среде. По официальным сведениям, все случаи заболевания коронавирусом вызваны тем, что он проникает в организм человека однократно. Это отличает коронавирус от предыдущих пандемий, когда отмечались случаи повторного заражения.

Согласно исследованиям Белого дома, вирусологи Уханьского института заболели за несколько месяцев до обнаружения COVID-19. К тому же у них были похожие симптомы. В администрации президента США отмечают, что если бы существовали доказательства естественного происхождения вируса, они бы уже появились.