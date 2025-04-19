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Здоровье В США доказали, что COVID-19 запустили из лаборатории, — детали начала пандемии

В США доказали, что COVID-19 запустили из лаборатории, — детали начала пандемии

Вирусологи Уханьского института заболели за несколько месяцев до обнаружения COVID-19

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3 комментария
В США утверждают, что COVID-19 имеет биологическую особенность, которую невозможно обнаружить в естественной среде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ США утверждают, что COVID-19 имеет биологическую особенность, которую невозможно обнаружить в естественной среде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В США утверждают, что COVID-19 имеет биологическую особенность, которую невозможно обнаружить в естественной среде

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что COVID-19 с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. В Белом доме предполагают, что вирус распространился в результате утечки из лаборатории китайского города Ухань. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте администрации Белого дома.

«В Ухани находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория по борьбе с SARS-вирусами, которая имеет опыт проведения исследований по усилению функций (изменению генов и суперзаряду организмов) при недостаточном уровне биологической безопасности», — говорится в заявлении.

В публикации Белого дома сказано, что COVID-19 имеет биологическую особенность, которую невозможно обнаружить в естественной среде. По официальным сведениям, все случаи заболевания коронавирусом вызваны тем, что он проникает в организм человека однократно. Это отличает коронавирус от предыдущих пандемий, когда отмечались случаи повторного заражения.

Согласно исследованиям Белого дома, вирусологи Уханьского института заболели за несколько месяцев до обнаружения COVID-19. К тому же у них были похожие симптомы. В администрации президента США отмечают, что если бы существовали доказательства естественного происхождения вируса, они бы уже появились.

В ВОЗ предупредили о неизбежном возникновении новой пандемии. Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Аданом Гебрейесус призывает готовиться к ней заранее.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Коронавирус COVID-19 Исследования США Пандемия
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Комментарии
3
Гость
1 час
КИТАЙСКИЕ БРАТЬЯ СТАРАЮТСЯ ☠️
Гость
4 часа
Американские бандиты регулярно запускают гулять по миру опасные инфекции. Они имеют, развивают биологическое оружие. И льют ложь на другие страны. В частности на Китай.
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