«Мы должны быть готовы»: глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

Глава ВОЗ призывает мировое сообщество объединиться для борьбы с общей угрозой Источник: Fabrice Coffrini / Pool via REUTERS/ File Photo Purchase Licensing Rights











Новая пандемия обязательно произойдет в будущем, поэтому к ней следует готовиться заранее. Так считает председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Аданом Гебрейесус. О неизбежности новой пандемии он заявил в ходе тринадцатой сессии Межправительственного переговорного органа (МППО).

«Следующая пандемия не будет ждать, пока всё успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы», — следует из заявления Гебрейесуса, опубликованного на сайте ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что, по последним данным, от коронавируса умерло около семи миллионов человек. Однако ВОЗ оценивает реальное количество жертв в 20 миллионов. Кроме того, пандемия нанесла значительный ущерб мировой экономике.