НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Здоровье «Мы должны быть готовы»: глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

«Мы должны быть готовы»: глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

Он считает, что ее возникновение лишь вопрос времени

1 793
10 комментариев
Глава ВОЗ призывает мировое сообщество объединиться для борьбы с общей угрозой | Источник: Fabrice Coffrini / Pool via REUTERS/ File Photo Purchase Licensing RightsГлава ВОЗ призывает мировое сообщество объединиться для борьбы с общей угрозой | Источник: Fabrice Coffrini / Pool via REUTERS/ File Photo Purchase Licensing Rights

Глава ВОЗ призывает мировое сообщество объединиться для борьбы с общей угрозой

Источник:

Fabrice Coffrini / Pool via REUTERS/ File Photo Purchase Licensing Rights

Новая пандемия обязательно произойдет в будущем, поэтому к ней следует готовиться заранее. Так считает председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Аданом Гебрейесус. О неизбежности новой пандемии он заявил в ходе тринадцатой сессии Межправительственного переговорного органа (МППО).

«Следующая пандемия не будет ждать, пока всё успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы», — следует из заявления Гебрейесуса, опубликованного на сайте ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что, по последним данным, от коронавируса умерло около семи миллионов человек. Однако ВОЗ оценивает реальное количество жертв в 20 миллионов. Кроме того, пандемия нанесла значительный ущерб мировой экономике.

Глава ВОЗ призывает мировое сообщество объединиться для борьбы с общей угрозой несмотря на сложные времена. Гебрейесус полагает, что такое соглашение поможет укрепить национальный суверенитет стран и международного сотрудничества.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВОЗ Коронавирус Пандемия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
21 час
Шарлатанам неймется
Гость
20 часов
Зачем платить деньги в какую-то ВОЗ? В СССР практически никто никуда не ездил и не было привозных инфекций. Те что все же заносились, выжигались на корню как с оспой в Одессе.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление