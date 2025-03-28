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Здоровье проблема Особенно опасно для детей и молодых до 22 лет. Как не заболеть раком после компьютерной томографии и какие продукты спасут

Особенно опасно для детей и молодых до 22 лет. Как не заболеть раком после компьютерной томографии и какие продукты спасут

Высокие дозы радиации после этого обследования могут быть опасны

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4 комментария
Компьютерную томографию приходится проходить многим (и даже детям), но не всех предупреждают о ее опасности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКомпьютерную томографию приходится проходить многим (и даже детям), но не всех предупреждают о ее опасности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Компьютерную томографию приходится проходить многим (и даже детям), но не всех предупреждают о ее опасности

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Опухоли, инфекции, переломы — компьютерная томография видит практически всё. Минус процедуры в том, что во время обследования пациент подвергается облучению, причем дозы радиации немалые. Для сравнения: при КТ грудной клетки человек получает в 100 раз большую дозу облучения, чем при обычной фронтальной и боковой рентгенограмме этой же области. О проблеме — в материале «Доктора Питера».

Согласно рекомендациям ВОЗ, предельная суммарная доза облучения за год не должна превышать 20 мЗв (миллизиверт) для всего тела. Но это для медицинских работников. Что касается пациентов, то для них допустимый максимум облучения — 150 мЗв в год. Такая разница заключается в том, что некоторым пациентам, в том числе онкобольным, приходится делать повторные КТ, поэтому в рекомендованные 20 мЗв уложиться не получится.

Проблема в том, что дозы облучения при КТ сильно отличаются: одно сканирование может выдать в 10–15 раз больше радиации, чем другое. Для сравнения: средняя доза радиации при обычной КТ головы — 2 мЗв, а многофазная КТ брюшной полости и таза облучит пациента уже на 31 мЗв.

— Существует очень большой разброс. Дозы облучения нестабильны и сильно отличаются в разных клиниках, даже если пациент обращается по поводу одной и той же проблемы. К тому же эти дозы часто неоправданно высоки, — говорит Ребекка Смит-Биндман, профессор медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В 2009 году доктор Смит-Биндман провела исследование и выяснила: высокие дозы могут быть причиной 2% случаев рака.

— По оценкам, у одной из 270 женщин, прошедших в 40 лет КТ-коронарографию (исследование сосудов сердца. — Прим. ред.), разовьется рак после этой КТ-сканировки. У мужчин этот показатель — один из 600, — говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Jama.

Для сравнения: среди женщин, которые прошли КТ головы, рак разовьется предположительно у одной из 8100, а среди мужчин — у одного из 11 080.

— Для 20-летних пациентов риски были примерно вдвое выше, а для 60-летних — примерно на 50% ниже, — говорят авторы исследования.

С момента этого исследования прошло 16 лет. И сегодня КТ делают еще чаще, при этом дозы облучения продолжают расти.

При этом особенно уязвимы к облучению дети и молодежь до 22 лет. Так, в 2023 году крупное международное исследование показало: всего одна КТ до 22 лет подвергает человека значительно более высокому риску рака крови.

По данным авторов, доза облучения костного мозга в 100 мЗв при КТ-сканировании увеличивает риск развития гематологических злокачественных новообразований примерно в три раза. А типичное сегодня КТ-сканирование со средней дозой 8 мЗв повышает риск развития лимфоидных или миелоидных злокачественных новообразований примерно на 16%.

— Результаты показывают, что на каждые 10 тысяч детей, получивших среднюю дозу облучения 8 мЗв, у одного-двух человек в последующие 12 лет разовьется гематологическое злокачественное заболевание, связанное с воздействием радиации, — приходят к выводу авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine.

По словам профессора Ребекки Смит-Биндман, зачастую дозы облучения при КТ выше и более изменчивы, чем обычно указывается. А значит, важно ввести более четкие стандарты в медучреждениях: тщательно оценивать дозировку облучения и оценивать необходимость проведения обследования.

Есть продукты, которые помогают вывести радиацию из организма

— После исследования пациенту стоит пить больше жидкости, поесть мармелад, содержащий пектин, выпить молоко, — советует Ольга Арютина, заведующая рентгеновским отделением, врач-рентгенолог Университетского клинического центра им. В. В. Виноградова (филиал) РУДН.

Кстати, этот же совет дают людям, которые оказались в зоне радиации.

— Надо есть как можно больше варенья, джемов, желе и мармелада. При производстве этих сладостей используется пектин. По мнению российских ученых, пектин быстро связывает радионуклиды и практически полностью выводит их из организма с калом и мочой. Приобрести пектин можно в любом супермаркете и самостоятельно сделать желе и мармелад, — рассказывают в ГУ МЧС России.

Кроме того, пектин содержится в яблоках, цитрусовых, сливе, абрикосах, айве, вишне, баклажанах, свекле, редисе, тыкве, сладком перце и моркови.

— Но лучше всего правильно распределять исследования по времени проведения, — подчеркивает Ольга Арютина. — Врач-рентгенолог в протоколе указывает уровень лучевой нагрузки, и в течение года лечащий врач суммирует показания и наблюдает за пациентом. Для постановки диагноза и спасения жизни вопрос о лучевой нагрузке и вредности вообще не стоит. А для профилактики нужно проконсультироваться с врачом.

Сами рентгенологи, по словам врача, из-за особенности своей профессии уходят на пенсию рано — уже в 45 лет.

— Но есть интересная статистика: рентгенологи — самые долгоживущие из всех врачей. Наверное, много работаем с вредностью и вредность начинает работать уже на нас, — шутит Ольга Арютина.

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Ксения Воронежцева
Компьютерная диагностика Компьютерная томография Радиация Уровень радиации Облучение Онкология Рак
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Комментарии
4
Гость
28 марта, 17:42
КТ сейчас низкодозная, это как полёт на самолёте от сигарет быстрее получите или от отравленного воздуха
Гость
28 марта, 17:54
Во-первых, КТ безопасна. Во-вторых, это недешевое исследование. И делать его от нечего делать абсолютно не нужно.
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