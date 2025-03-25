Почему даже при низком холестерине могут назначить статины и что за чудо-укол, способный навсегда решить проблему

А может, можно обойтись без лекарств? Источник: iStock











Статины — один из самых обсуждаемых классов препаратов. Их назначают пожизненно для предотвращения развития атеросклероза и, как следствие, снижения риска инфарктов и инсультов. Однако пациенты часто тянут с началом их приема до последнего, опасаясь возможных побочных эффектов (о них тоже много говорят). Ведь высокий холестерин «не болит», а в угрозу сосудистой катастрофы верить не хочется — вдруг как-нибудь обойдется.

Многие уверены, что при небольших отклонениях от нормы в показателях уровня холестерина достаточно изменить свой образ жизни, например убрать вредности из рациона, добавить физнагрузки. А с приемом статинов можно и подождать: может, врач поторопился сразу же выписывать лекарства?

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили заверил наших коллег из «Доктора Питера»: высокий уровень холестерина в крови — это уже показание для назначения статинов. Хотя их могут выписать даже при низком уровне, всё зависит от кардиоваскулярного риска.

Тамаз Гаглошвили, кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава, личный сайт.

«Чтобы назначить статины, надо знать, к какой группе риска относится пациент — риска получить в ближайшие 10 лет инфаркт или инсульт. Если сердечно-сосудистый риск высокий или очень высокий, то статины могут назначить и при низком холестерине. Я вам открою маленький секрет: даже если общий холестерин низкий, но человек относится к группе высокого сердечно-сосудистого риска на основании других факторов, мы назначаем статины», — сказал кардиолог.

Сердечно-сосудистый риск врачи рассчитывают индивидуально на основании специальной шкалы SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Она показывает, насколько у человека высок риск в ближайшие 10 лет умереть от инфаркта или инсульта. При расчете учитывается возраст, наследственность, курение, показатели артериального давления, сопутствующие заболевания и так далее. В итоге пациент оказывается в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне риска.

Кроме того, для назначения статинов бывает и еще одна причина: у человека изначально высокий уровень холестерина.

«Как правило, это либо передалось от мамы с папой, либо человек уже родился с нарушенным на генетическом уровне липидным обменом. И что бы мы ни делали, как бы ни питались, как бы ни двигались (питание и физнагрузка — это очень важно), но мы не получаем результата. А когда у человека уже есть атеросклероз, без статинов не обойтись», — заключил специалист.

Новые рекомендации

С 2025 года в России начали действовать новые клинические рекомендации для пациентов с высоким уровнем холестерина.

Как ранее рассказывал врач-кардиолог Надир Ахмеджанов, ведущий научный сотрудник отдела профилактики метаболических нарушений НМИЦ терапии и профилактической медицины, по данным эпидисследований в России за 2022 год, гиперхолестеринемия распространена у 58,8% населения, но лишь 7,6% пациентов получают терапию.

В то же время, по словам эксперта, согласно новой шкале SCORE-2, подавляющее большинство россиян попадает в группу высокого сердечно-сосудистого риска уже с 40 лет. Но если вовремя начинать терапию гиперхолестеринемии, порог развития ишемической болезни сердца можно отодвинуть на 30 лет.

Поможет один укол?

Новый метод лечения разработали американские исследователи в области геномной медицины. Его суть — однократная внутривенная инъекция липидных наночастиц, которые подавляют активность гена PCSK9, виновного в высоком холестерине.

Ген PCSK9 (пропротеин конвертазы субтилизин/кексин 9) открыли в 2003 году, и это резко изменило понимание проблемы высокого уровня холестерина.

«Ген PCSK9 активно способствует деградации рецепторов ЛПНП (липопротеины низкой плотности, или „плохой“ холестерин), тем самым снижая способность печени очищать кровь от холестерина, — объясняют исследователи. — Это может привести к хронически высокому уровню ЛПНП в крови и раннему развитию атеросклероза. Доказано, что генетическое и фармакологическое снижение уровня PCSK9 уменьшает риск сердечно-сосудистых событий».

Можно изменить гены. Однако те методы редактирования генов, которые существуют сейчас, подразумевают изменения ДНК, и это вызывает опасения по поводу безопасности подобного лечения. Ученые решили применить эпигенетическое редактирование, при котором подавляется активность генов, но не меняется ДНК.

Сначала новый метод протестировали на клетках печени человека. Далее исследователи перешли на мышей с генами человеческого PCSK9. А после лечение опробовали на макаках.

Эксперименты показали, что однократная инъекция значительно снизила уровень гена PCSK9. Так, у мышей этот показатель снизился на 98%, что привело к заметному снижению «плохого» холестерина. Причем такой эффект сохранялся более года. Лечение работало даже после регенерации печени. Чтобы в этом убедиться, ученые удалили часть органа у мышей, чтобы простимулировать повторный рост печени. Исследование показало, что эпигенетическое редактирование работало даже в делящихся клетках.

У обезьян уровень PCSK9 снизился почти на 90%, а концентрация «плохого» холестерина — примерно на 70%. По словам исследователей, такой эффект сопоставим с результатом лечения статинами, притом что достигается он всего одним уколом.

«Наш эпигенетический редактор, нацеленный на PCSK9, обладает потенциалом для одноразового лечения, обеспечивая пожизненное снижение сердечно-сосудистого риска в группах пациентов, где приверженность лечению с помощью хронической терапии крайне низкая», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.