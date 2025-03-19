Зараза обязательно вернется. Врач предсказал новую пандемию

В 2019 году неожиданно появился вирус, с которым человечество раньше не сталкивалось, но с некоторыми представителями этого семейства мы уже были знакомы. Есть известные сезонные варианты, которые вызывают обычные симптомы ОРВИ. При этом мир летучих мышей, в котором преимущественно обитают коронавирусы, достаточно разнообразный.

— До пандемии у ученых уже были беспокойства: они отмечали два прихода коронавирусов, — заметил Александр Соловьев. — На тот момент это был SARS-CoV-1 (в Китае, 2002–2003 годы), потом MERS (в Южной Корее, 2015 год). Их вспышки сопровождались высокой летальностью, и это побудило научный мир к более глубокому изучению этих вирусов. Наука рассматривала коронавирусы как одни из потенциальных патогенов, которые в будущем могли привести к очень серьезной пандемии с высоким уровнем летальности. Так и произошло.

Первая информация о необычной заболеваемости в Китае появилась в конце 2019 года, в январе 2020-го определили возбудителя и выявили первый геном. Тогда стало понятно, что это «наследник» SARS-CoV-1 и MERS, ему дали название SARS-CoV-2.

Существуют разные теории, откуда он попал к человеку. Есть предположение, что в Уханьском институте вирусологии произошла утечка, но большинство ученых склоняется к тому, что вирус передался людям от животного.

— Среди научного сообщества есть твердая убежденность, что коронавирус пришел к нам из живой природы, из естественных очагов, связанных с летучими мышами. Распространение он получил через известный рынок в Ухани, но неизвестным на сегодняшний день остается промежуточный хозяин, через которого произошел переход на человека, — объяснил врач.

Ученые проанализировали геном вируса и обнаружили, что сходство между коронавирусом летучих мышей и SARS-CoV-2 неполное. Один фрагмент генома отличался, а это значит, было замешано еще одно животное-переносчик. Такой фрагмент обнаружили у ядовитых змей, которых также продают на Уханьском рынке и часто поедают в сыром виде.

Вероятно, змеи охотились на летучих мышей, заразились вирусом, а уже потом передали его человеку. Однако специалисты по вирусологии Института зоологии в Пекине подчеркивают, что схожесть генетических кодов не является достаточным основанием для того, чтобы с уверенностью назвать змей промежуточным звеном в этой цепочке.

— По еще одной из версий, коронавирус распространился из-за совместной китайско-американской работы, в рамках которой происходили некие действия, усилившие особенности этого конкретного варианта вируса и давшие ему способность эффективно инфицировать человеческие клетки. Научного подтверждения эта версия на сегодняшний день не находит, — поделился Александр Соловьев.