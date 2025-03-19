Зараза обязательно вернется. Врач предсказал новую пандемию

Пять лет назад ковид ворвался в нашу жизнь и бесповоротно ее изменил. Мы многое потеряли: близких, здоровье, свободу передвижения и спокойствие, но совершенно точно многое получили взамен. Постоянный ковидный эксперт E1.RU, врач лабораторной диагностики Александр Соловьев проанализировал полученный опыт и поделился своими наблюдениями.
Прежде всего напомним про версии, откуда взялся коронавирус: от контакта с летучими мышами до лабораторного происхождения.
Откуда взялся коронавирус
В 2019 году неожиданно появился вирус, с которым человечество раньше не сталкивалось, но с некоторыми представителями этого семейства мы уже были знакомы. Есть известные сезонные варианты, которые вызывают обычные симптомы ОРВИ. При этом мир летучих мышей, в котором преимущественно обитают коронавирусы, достаточно разнообразный.
— До пандемии у ученых уже были беспокойства: они отмечали два прихода коронавирусов, — заметил Александр Соловьев. — На тот момент это был SARS-CoV-1 (в Китае, 2002–2003 годы), потом MERS (в Южной Корее, 2015 год). Их вспышки сопровождались высокой летальностью, и это побудило научный мир к более глубокому изучению этих вирусов. Наука рассматривала коронавирусы как одни из потенциальных патогенов, которые в будущем могли привести к очень серьезной пандемии с высоким уровнем летальности. Так и произошло.
Первая информация о необычной заболеваемости в Китае появилась в конце 2019 года, в январе 2020-го определили возбудителя и выявили первый геном. Тогда стало понятно, что это «наследник» SARS-CoV-1 и MERS, ему дали название SARS-CoV-2.
Существуют разные теории, откуда он попал к человеку. Есть предположение, что в Уханьском институте вирусологии произошла утечка, но большинство ученых склоняется к тому, что вирус передался людям от животного.
— Среди научного сообщества есть твердая убежденность, что коронавирус пришел к нам из живой природы, из естественных очагов, связанных с летучими мышами. Распространение он получил через известный рынок в Ухани, но неизвестным на сегодняшний день остается промежуточный хозяин, через которого произошел переход на человека, — объяснил врач.
Ученые проанализировали геном вируса и обнаружили, что сходство между коронавирусом летучих мышей и SARS-CoV-2 неполное. Один фрагмент генома отличался, а это значит, было замешано еще одно животное-переносчик. Такой фрагмент обнаружили у ядовитых змей, которых также продают на Уханьском рынке и часто поедают в сыром виде.
Вероятно, змеи охотились на летучих мышей, заразились вирусом, а уже потом передали его человеку. Однако специалисты по вирусологии Института зоологии в Пекине подчеркивают, что схожесть генетических кодов не является достаточным основанием для того, чтобы с уверенностью назвать змей промежуточным звеном в этой цепочке.
— По еще одной из версий, коронавирус распространился из-за совместной китайско-американской работы, в рамках которой происходили некие действия, усилившие особенности этого конкретного варианта вируса и давшие ему способность эффективно инфицировать человеческие клетки. Научного подтверждения эта версия на сегодняшний день не находит, — поделился Александр Соловьев.
Что сейчас с коронавирусом
Коронавирус продолжает меняться и циркулировать среди людей. Александр Соловьев уточнил, что сейчас картина заболеваемости уже не такая однородная. Раньше один штамм сменял другой, захватывая пальму первенства, а теперь большое количество изменяющихся вариантов вируса циркулирует одновременно. Причем картина доминирующих штаммов меняется от страны к стране.
— По данным молекулярных биологов, одновременно циркулирует много дочерних вариантов, они все немного отличаются разными мутациями, — поделился эксперт лабораторной диагностики. — С точки зрения эпидемиологического процесса это хорошо, на каждое изменение вируса вырабатываются разные по структуре антитела. Это обеспечивает достаточно надежный коллективный иммунитет, который не дает вирусу распространяться среди населения с такими катастрофическими последствиями. Хотя он продолжает меняться.
Ученые и врачи допускали куда более серьезный вариант развития событий: что с каждым новым штаммом ковид будет становиться всё тяжелее и давать всё больше летальных исходов. К счастью, мрачные прогнозы не сбылись.
— COVID-19 занял свою нишу в структуре респираторных заболеваний и удерживает ее. Теперь он тоже является одним из возбудителей, который приводит к заболеваниям, госпитализациям и летальным исходам, как грипп. Неблагоприятные последствия остаются, но в гораздо меньшем количестве, чем в первые два-три года пандемии, — заметил Соловьев.
Но есть и отличия от гриппа: у ковида бывает несколько затяжных волн заболеваемости в течение года, им болеют и летом, и в осенне-зимний период. Эксперт отметил, что сейчас эти подъемы незаметны: если раньше можно было наблюдать очереди из машин скорой помощи, волны госпитализации и летальных исходов, то сейчас ковид в основном лечат амбулаторно (на дому), а в больницу попадают только с тяжелым течением и осложнениями. Но волны заболеваемости по-прежнему есть, и некоторые пациенты от коронавируса всё же умирают.
— SARS-CoV-2 вряд ли вызовет какие-то катастрофические события, которые мы наблюдали раньше. Но нельзя исключать выявление новых видов коронавируса в будущем, — считает эксперт.
Почему вирус так быстро менялся и были новые волны
Подавляющая часть человечества встретилась с этим возбудителем впервые. У людей не было антител к коронавирусу, и организм не мог сопротивляться ему сразу.
— Особенность этого вируса была в том, что он мог эффективно проникать внутрь клеток, долгое время оставаться незамеченным для иммунной системы и сразу же глубоко распространяться по организму, в том числе в легочную ткань, — объяснил Александр Соловьев. — Это и вызвало тяжесть заболевания в первые годы пандемии. Вторая особенность этого вируса в том, что большинство переносили его бессимптомно, выступая в роли естественных биорезервуаров.
Учитывая эти «суперспособности» вируса и нашу современную мобильность, ковид очень быстро распространился по миру, он захватил все континенты и дал резкий рост заболеваемости. Произошло одномоментное широкое инфицирование всех слоев населения с разными уровнями здоровья и с разным иммунитетом.
Это привело к инфицированию людей с болезнями иммунной системы, которые вообще не могли сопротивляться этой инфекции, и вирус в их организме мог длительное время сам себя воспроизводить.
В процессе этого воспроизводства вирус сильно менялся, в том числе при попытках лечения: чтобы защитить себя, он приспосабливался и учился уходить от действия лекарств. Поэтому мы наблюдали появление новых штаммов: альфа, дельта, гамма, далее самый широко распространившийся — омикрон. Каждое появление нового варианта вируса сопровождалось очередными коронавирусными волнами, — рассказал эксперт.
Как ковид повлиял на каждого из нас
Александр Соловьев считает, что из-за ковида в обществе закрепились важные бытовые навыки и индивидуальные меры профилактики. Например, регулярное правильное мытье рук и ношение масок в общественных местах во время высокой заболеваемости.
Благодаря пандемии развились онлайн-сервисы, маркетплейсы, доставка продуктов, в чём-то жизнь стала удобнее. Работодатели стали лояльнее относиться к удаленной работе. Для общества стало нормой не приходить на работу и массовые мероприятия с симптомами ОРВИ. Многие начали более ответственно подходить к вопросам здоровья, обращаться к врачу при появлении симптомов, проходить чекапы организма.
Что улучшил ковид
Диагностика и лечение
— Один из уроков пандемии был связан с инфекционной диагностикой, все без исключения страны оказались не готовы к тому, чтобы быстро развернуть собственную широкомасштабную диагностику. В процессе глобализации взаимоотношения между странами выстроены так, что Китай, например, был основной производственной площадкой для всего мира. Всем не хватало всего: реагентов, средств защиты, пробирок и прочего. Зависимость была тотальная, — отметил врач.
Александр Соловьев считает, что сейчас у нас появилась некоторая стратегическая независимость: мы производим реагенты, средства для взятия биоматериала, пробирки и так далее, оснастили много лабораторий в стране, закупили современное оборудование. В годы пандемии в России открыли много новых лабораторий, и сейчас продолжается процесс модернизации лабораторной службы, нацеленной на диагностику инфекционных заболеваний.
Помимо этого больницы оснастили реанимационным оборудованием: аппаратами ИВЛ, наладили подачу кислорода, расширили коечный фонд. Улучшилась и мониторинговая служба в стране — это наблюдение за тем, как вирус циркулирует среди людей и что с ним происходит. Это отдельные программы, включающие генетические исследования вируса. Они приняты во многих странах мира и включают в себя анализ сточных ввод и материала от пациентов с ОРВИ.
Изменение среды обитания
Эксперт рассказал, что каждая эпидемия и пандемия приводят к изменению среды обитания. Например, после чумы люди поняли, что вода может быть источником распространения опасных инфекций, это привело к серьезным изменениям в градостроительстве. Горожане стали перестраивать канализационные системы, чистить стоки, обращать внимание на качество питьевой воды.
Ковид изменил представление о передаче вирусов. Ранее врачи предполагали, что вирусы передаются воздушно-капельным путем через слюни при кашле и чихании примерно на 1,5–3 метра. Но у ковида оказался аэрозольный путь распространения, его можно сравнить с облаком дыма, которое плавно перемещается на дальние расстояния и не сразу оседает на поверхности.
— Это влечет за собой пересмотр наших представлений о том, как должна работать вентиляция в общественных зданиях, — считает Александр Соловьев. — И это те изменения в среде обитания, которые должны произойти. В ряде стран уже отслеживают уровень углекислого газа в закрытых помещениях. Нужно переделать системы вентиляции на вокзалах, в общественных помещениях, концертных залах, кинотеатрах и ресторанах.
Эксперт также отметил, что нужно лучше очищать воздух, ставить специальные фильтры, которые задерживают вирусные частицы. Всё это приведет к изменению строительных норм при проектировании новых зданий.
— Даже если брать пример России, есть новая модель строительства инфекционных больниц, в нескольких регионах такие проекты уже реализованы, — уточнил наш собеседник.
Развитие медицины
Во время пандемии весь научный мир был открыт для обмена данными. Это привело к развитию методики лечения разных болезней, к разработке современных вакцин, которые сейчас используются.
— Наша наука нашла ответы на многие важные вопросы. Ученые продолжают исследовать постковидное состояние, ищут решения, как повлиять на нарушенную работу иммунной системы, как бороться с аутоиммунными проявлениями и другими последствиями перенесенных вирусных инфекций, — поделился врач.
Почему опасные вирусы продолжат появляться
Но не стоит думать, что пандемия коронавируса — последнее новое заболевание. Александр Соловьев объяснил, что появление ранее неизвестных вирусов — это закономерный процесс. Мы находимся в постоянном взаимодействии с внешним миром и по мере расширения хозяйственной деятельности встречаемся со всё новыми препятствиями и болезнями.
— Мы расширяем зону своего присутствия, осушаем болота, вырубаем леса, приходим в те места на планете, в которых никогда не ступала нога человека и где животный мир жил в своей экологической нише, — рассказал врач. — Там присутствует огромное количество самых разных возбудителей: и бактериальных, и вирусных. Человек вмешивается в мир животных, и это сопровождается приходом животного мира к нам, в мир людей.
Все значимые инфекции пришли к нам от животных: чума, холера, геморрагические лихорадки (клещевые, комариные, зоонозные), клещевой энцефалит, грипп и так далее. То есть мы сами причина того, что появляются новые вирусы, потому что мы широко распространяемся по планете.
— Меняется характер взаимоотношений между людьми. Скорость перемещения по планете сказывается в том числе и на распространении разных возбудителей, — объяснил Александр Соловьев. — Поэтому есть потребность в переосмыслении подходов к мониторингу за различными возбудителями, контролю за их распространением, к мерам инфекционной безопасности и реагирования на такие угрозы. Всё это стало понятно после пандемии коронавируса.
Эксперт также рассказал, что во всех странах, в том числе в России, произошло изменение стратегии профилактики борьбы с инфекционными заболеваниями. Так ковид принес не только боль и смерть, но и уроки для человечества.
Про пятилетие ковида до этого рассказала профессор США Анча Баранова.