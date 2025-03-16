«Уроки были именно такими — палкой по морде»: профессор из США рассказала, чему нас научил COVID-19 пять лет назад

Год пандемии сильно изменил жизнь всего человечества Источник: Анча Баранова / T.me, Алексей Волхонскй / V1.RU, Полина Авдошина











Весна 2020 года. Люди строят планы на отпуск, мечтают о путешествиях и не представляют, что через считаные дни их жизнь изменится кардинально, а для кого-то эта весна станет и вовсе последней в жизни. Вымершие города, режим тотальной изоляции, десятки смертей в день. В лексиконе появляются слова «санитайзер», «маска», «легкие как стекло», «ковид», «омикрон», «дельта», «локдаун». В таком режиме — пандемии новой коронавирусной инфекции — население мира вынуждено было жить целый год. Какие уроки мир вынес из пандемии и почему люди перестали бояться коронавируса, несмотря на то, что он до сих пор регистрируется врачами? Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова, предсказавшая постепенное ослабление вируса, отвечает на эти вопросы наших коллег из V1.RU.

«Ученые сработали на ура, но люди им не доверяют»

— Пандемия ковида научила нас многому. Но согласитесь, можно животное дрессировать любовью и лаской, а можно бить палкой по морде. У меня складывается впечатление, что наши уроки были именно такими — палкой по морде. Материал, конечно, усвоился, но и осадочек остался, — размышляет профессор Баранова. — Никакой слаженной работы мировых организаций мы не увидели, к работе главной из них — ВОЗ — было очень много вопросов. Слишком поздно ввели пандемию, рекомендации давали тоже с задержкой, особенно по лечению… В общем, наблюдались разброд и шатания, и люди это почувствовали. Но при этом ученые сработали просто великолепно. Их попросили, чтобы они срочно решили проблему, они тут же напряглись и выдали на-гора множество возможных решений. Уже в январе появились первые сиквенсы вируса, а потом и прикидки, какие уже имеющиеся лекарства и БАД пойдут при ковиде в плюс.

В первые дни локдауна города, казалось, полностью вымерли Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По мнению профессора Барановой, ученые как коллектив сработали на ура, но парадокс заключается в том, что именно ученым-то сейчас и приходится «отдуваться» за пандемию: люди перестали им доверять. А ведь «косяки» наблюдались вовсе не со стороны ученых, в первую очередь разнобой шел из-за организаций, отвечающих за здравоохранение, выдававших рекомендации или с запозданием, или минимально полезные.

— Часть рекомендаций была совершенно безумна, — объясняет Анча Баранова. — Причем некоторые из «вредных советов» пошли по миру именно от США, поскольку Штаты всему миру задавали тон. Например, в США вот уже несколько десятилетий имелось юридическое определение медицинской маски, то есть маски, используемой для медицинских целей. Оно давным-давно вошло во все документы, особенно закупочные акты, и было прописано через FDA. В установочных документах было сказано, что маска — это прямоугольный кусок искусственной или естественной ткани с завязочками… Мы понимаем, что такое определение было создано исключительно ради закупок, а в пандемию вопрос был важный: производители начали «рубиться», кто имеет право поставлять маски, а кто — нет. Маски на резинке было «нельзя», только на завязочках. «Правильные» только эти конкретные маски — сертифицированные бренды, остальные неправильные. При этом каждому было ясно, что респираторы FFP, плотно прилегающие к лицу, гораздо лучше защищают от вируса, чем обычная маска. Для этого не нужно быть ученым, достаточно один раз сделать дома ремонт.

Тем не менее и СМИ, и официальные репорты не уставали твердить, что маска защищает, а респираторы — нет. В самолетах людей обязывали поверх респиратора надевать еще и маску. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

Второе сомнительное решение США времен пандемии — это позволить раздельное исполнение федеральных законов и законов штатов в зависимости от территории: страна-то одна. В США есть объекты, на которые распространяется федеральный закон, например аэропорты. Там нужны были маски, дистанция и так далее. А на большинстве территорий действуют законы штатов, то есть местные. Два городка через речку друг от друга, в одном на улицу нельзя без маски, а в другом — хоть на голове стой.

Штраф можно было получить даже за то, что не успел надеть перчатку Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Например, в Нью-Йорке полиция хватала и штрафовала на улице людей без маски, которые вышли собаку погулять. Хотя любому человеку с пятью классами образования понятно, что концентрация вируса на воздухе разбавляется, на улице он не опасен, а в помещении риск заразиться гораздо выше, — объясняет Анча Баранова. — Как результат: в некоторых штатах дети в школе ходили без масок, а на прогулку в парк маску нужно было надевать, потому что парк — федеральная территория. И если ты был без маски — из-за угла выскакивала полиция, «винтила» и выписывала штраф. Спрашивается, где логика? И когда люди поняли, что логики нет в простых вещах, то предположили, что в вещах более сложных однозначно от нас что-то скрывают. Была бы логика в самых базовых поступках властей, не было бы этой истории, что вакцины — зло, не появились бы эти безумные теории, что вирус разгоняется лучами 5G и делает в клетках дыры… Банально конспирологам было бы нечем крыть. А так приходит он к человеку с логикой и спрашивает, что лучше работает: респиратор или медицинская маска. По логике лучше респиратор. Но тут у конспиролога еще вопрос: а почему тогда заставляют носить маску, а не респиратор? Может быть, потому, что кто-то хочет, чтобы ты побыстрее умер? Потом начинаются химтрейлы, и всё остальное. Этот урок нами был выучен, но осадочек остался, и сейчас все страны мира пожинают его последствия.

Перевод в реанимацию часто означал билет в один конец Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По мнению профессора Барановой, до пандемии обычная масса людей считала, что в правительствах сидят умные люди, которые получают зарплату за принятие в основном правильных решений. Рядовой человек с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу работает, по выходным выращивает помидоры.

В пандемию много людей от помидоров оторвалось и начало задумываться: а почему управленцы получают зарплату за то, что принимают неадекватные решения. Может быть, они рептилоиды? Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

— Понятно, что я преувеличиваю, но, когда преувеличиваешь, тренд становится более понятным, — улыбается доктор Баранова.

«У рептилоидов наверняка есть дела поинтереснее»

Анча Баранова предполагает, что голос ученых, как и здравый смысл, заглушили разговоры чиновников. И главный вопрос в том, что именно ими двигало.

— Я абсолютно уверена, что никакие рептилоиды нами не управляют хотя бы потому, что на их месте я бы занялась чем-то более полезным, чем выпас этих странных существ, которые сами себе постоянно причиняют вред, — смеется доктор. — Наверное, у рептилоидов есть дела поинтереснее. Люди исходят из того, чтобы их работа не пострадала, значит, должны проводить какую-то центристскую линию. И если начинаются разговоры о том, что все вокруг враги, то возникает эффект Барбры Стрейзанд. В нашем случае началась нелепая цензурная кампания. Лично у меня на YouTube было удалено видео по причине того, что я якобы выступала против генеральной линии масок. При условии, что я мегаосторожная, за вакцины и занимаюсь их пропагандой. Удалили за то, что ко мне обратилась родившая несколько дней назад женщина. Ей диагностировали ковид и выписали вместе с ребенком из роддома. Она не знала, что делать, ей нужно было кормить ребенка, но она боялась его заразить. От меня ожидали, что я дам рекомендацию ребенка от матери отлучить, перевести на искусственное вскармливание, но я с трудом представляю, как на трехдневного ребенка можно надеть маску. Особенно во время кормления. Поэтому я посоветовала носить маску матери и кормить ребенка с осторожностью. Младенец должен общаться с матерью и есть ее молоко, это гораздо лучше, чем искусственное вскармливание. Так вот, видео удалили с формулировкой, что в маске должны быть все. Даже трехдневный ребенок. Но слава богу, мне удалось оспорить это решение, хотя нервов пришлось потратить очень много. Зато наглядно показан накал страстей.

На улицах запросто можно было встретить людей в костюмах биологической защиты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Профессор удивляется тому, с какой легкостью люди отказывались от своего мнения и брали на себя роль ограничителя свободы, наказывающего.

— Я ваксер, я за вакцины. Но при этом я не считаю, что нужно антивакцинаторам, особенно если у них есть научная степень, не давать слова. Приходите, будем дискутировать, — призывает Анча Баранова. — Если вы не простоите против меня и пяти минут, уйдете плача, — значит, вы проиграли. Если отправите в нокаут меня, — значит, мои аргументы были слабы, и мне придется уйти готовиться. Это нормальная позиция, и я не считаю, что нужно запрещать научный дискусс. У нас в науке масса альтернативных теорий. Они не так бурно обсуждаются в обществе, но и там приводятся аргументации со стороны мейнстримной гипотезы.

Что же касается самого вируса, то за пять прошедших с начала пандемии лет он стал менее заразным. А люди адаптировались жить в новых условиях.

Если бы пандемия продолжилась, люди бы адаптировались к новой реальности Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Если представить, что вирус сейчас бы выкашивал людей с такой же интенсивностью, как в 2020 и 2021 годах, то мне кажется, что мы бы уже воспринимали это как новую норму и спокойно бы относились к периодическим локдаунам, перебоям с лекарствами, дезинтеграциям и переполненным больницам, — предполагает профессор. — Человеческий организм долгое время не может воспринимать стресс как стресс. Он перестраивается и начинает воспринимать изменившиеся условия как новую норму. Взять те же лагеря беженцев, к примеру, в Африке. Люди там живут в ужасных условиях, страдают от недостатка еды, воды, витаминов, мучаются от болезней… Но если измерять уровень тревожности, то в первый год он будет гораздо выше, чем, допустим, на пятый год. Организм адаптировался, самые слабые, которые были больше подвержены «длинному ковиду», к сожалению, умерли, селекция прошла. Вообще, любое событие, приводящее к массовой гибели людей, — селекционное.

Люди начали думать

Профессор Баранова предупреждает: в этом селекционном отборе кроется одно серьезное и ужасное последствие. Как правило, люди воспринимают селекцию как улучшение, но это не всегда так. Да, самые предрасположенные ковиду генотипы подверглись избирательному давлению со стороны среды, но при этом пострадали и генотипы относительно устойчивые. Общая нагрузка заболеваемости в популяции выросла, и, как следствие, человечество стало более больным, так и не научившись бороться с постковидным синдромом. То есть оно точно не улучшилось.

— За исследование постковида я бы поставила человечеству даже не два балла и не единицу, а 0,5. Были выделены огромные деньги, которые ученые с удовольствием освоили, — объясняет доктор Баранова. — Деньги ушли на наблюдение каких-то когорт, выяснение, исчезнет ли ковид через год или два. Выяснилось, что небольшое снижение выраженности симптомов есть, но людям по-прежнему плохо. Затем попытались выделить общий критерий ковида, биомаркер, что-то простое для диагностики — тоже не получилось. Никакого общего биомаркера найдено не было. Нашли лишь что-то общее для отдельных групп — и в итоге решили больного не лечить, пусть как-нибудь сам живет, как в том анекдоте. Возмутительно, что на пятом году пандемии главным средством лечения постковидного синдрома остаются антидепрессанты.

Анча Баранова объясняет: за годы пандемии антидепрессанты были введены в самые разные терапевтические и профилактические протоколы, не только ковидные, и при этом как препараты первой линии. Например, для профилактики мигреней.

Деньги, выделенные на изучение постковида, улетели в никуда Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Недавно вышли новые рекомендации американского терапевтического общества по профилактике мигрени, — приводит пример профессор Баранова. — В качестве профилактики, для снижения частоты приступов мигрени, предлагается использовать пять препаратов: два бета-блокатора, которые назначают тем, у кого повышенные пульс и давление; вальпроевую кислоту, противоэпилептическое средство, жутко вредная штука, особенно при возможной беременности; и два антидепрессанта. А теперь представим, что пациент — женщина в возрасте около 30 лет (таких среди «новых» диагнозов мигрени процентов 80). Бета-блокаторы ей противопоказаны, потому что давление и пульс в норме, вальпроевая кислота вредна, потому что есть шанс на беременность, а она вызывает внутриутробные дефекты плода. Остаются два антидепрессанта, которые выписали безо всякой депрессии. А через 20 лет этим женщинам будет уже 50, менопауза, склонность к депрессии. И сколько из них, уже попивших антидепрессанты и переустановивших себе серотониновый порог, придут к психиатру по поводу реальной депрессии, которую нужно будет реально лечить? С ковидом то же самое. У нас сейчас даже при синдроме раздраженного кишечника и бессоннице назначают антидепрессанты. Логика тут понятна: пусть в среднем возрасте у людей улучшится усидчивость, пусть они от работы не отвлекаются… Скажем прямо: повальные назначения антидепрессантов в среднем взрослом возрасте — это порочная практика, которая точно внесет вклад в состояние здоровья пациентов, когда им станет 70 и больше.

Хотя конкретно при постковиде действительно есть препарат из разряда антидепрессантов, который имеет в том числе мощное противовоспалительное действие, идет модуляция сигма-рецепторов, и это снижает постковидную нестабильность вегетативной нервной системы… Но назначают не его, а более популярные СИОЗС. Чаще всего назначают даже не их, а амитриптилин — трициклический антидепрессант, просто отключающий человеку всю «соображалку». Зато пациент не тревожится и отлично высыпается ценой повышения риска деменции в старости. Назвать это лечением сложно. Скорее — замазывание проблемы и откладывание ее на более поздний возраст.

И под конец — о хорошем. Пандемия коронавируса задала новый интересный тренд: люди начали заботиться о своем здоровье и внимательно изучать, что именно им прописали в больнице.

— Если раньше у человека не возникало вопросов по препаратам, выписанным врачом, то сейчас у людей включилась «соображалка», — объясняет профессор Баранова. — До пандемии препараты принимались по принципу «врач сказал „надо“ — значит, надо», а сейчас люди стали критично подходить к выбору конкретного лекарства, и всё чаще приходят к врачу с заготовленным списком вопросов. Идут в поликлинику не за советом, а за валидацией уже полученных знаний — а значит, они и симптомы лучше описывают, и лечения будут лучше придерживаться. Люди поняли: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.