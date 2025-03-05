Вам тут чем намазано? Почему все лезут в грязевые ванны — ответ экспертов вас удивит

Лечебная грязь есть на озерах в некоторых российских регионах Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Летом многие рванут на озера — отдыхать и… мазаться грязью. Чтобы излечить себя от всех болезней, которых у них, может быть, даже и нет. Правда, чтобы эта самая грязь сработала и не навредила, нужно грамотно пользоваться ею. Как лечебная грязь работает и влияет на организм, почему важна консультация врача при грязелечении и почему все-таки не стоит везти ее с озер — в материале нашей коллеги из NGS24.RU Полины Бородкиной.

Лечебные грязи, они же пелоиды — это природные коллоидные органоминеральные соединения, которые оказывают терапевтический эффект благодаря своей пластичности, высокой теплоемкости и медленной теплоотдаче, а также содержанию биологически активных веществ (солей, газов, витаминов, ферментов, гормонов и других компонентов) и живых микроорганизмов.

Какие плюсы у лечебной грязи и как она влияет на организм

Не всю грязь можно считать лечебной. Существует как минимум два основных фактора, по которым определяют, действительно она приносит пользу или всё же нет.

— Первое — это географическое местоположение источника грязи. Лечебная может быть пресной, морской, торфяной или даже вулканической, — рассказала врач Ирина Сергеева. — Второе — микробный состав. Это один из ключевых параметров лечебной грязи, так как она работает за счет полезных микроорганизмов. Именно такие бактерии наполняют лечебную грязь сероводородом или производными аммиака, которые хорошо проникают сквозь кожу.

Ирина Сергеева — главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края.

Лечебная грязь влияет на организм тремя способами. Первый — это тепловое воздействие.

— Лечебная грязь — это теплоноситель. Она обладает повышенной теплоемкостью. Под действием тепла происходит расширение кровеносных и лимфатических сосудов, и это соответственно влияет на наше здоровье, — рассказала Ирина Сергеева.

Второй способ — механическое воздействие.

— При аппликациях на больших площадях тела и в процессе принятия грязевых ванн она поглощает оказавшиеся на поверхности кожи продукты метаболизма организма, соли и бактерии, и таким образом происходит очищение кожи, — сказала врач.

Третий способ — химическое воздействие.

— Полезные вещества проникают в секрет сальных и потовых желез, растворяются и попадают в подкожно-жировую клетчатку. Таким образом по организму распространяются все полезные содержащиеся в лечебной грязи вещества, ионы, микроэлементы. Всё это благотворно действует на здоровье, — отметила она.

Лечебная грязь очищает кожу Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Ирина Сергеева перечислила восемь плюсов лечебной грязи. Среди них:

усиление периферического кровообращения, то есть улучшение снабжения кислородом тканей и активизация обменных процессов;

повышение сократительной способности сердечной мышцы;

учащение пульсов дыхания;

увеличение периферического сопротивления сосудов;

возможное изменение артериального давления;

активизация желез в коже;

усиление потоотделения и выведение ионов хлора и продуктов метаболизма;

усиление мочевыделения.

— Хочу сказать, что ни в коем случае нельзя наносить лечебную грязь в область сердца, даже если этот орган никогда не вызывал никаких проблем. Лишнее воздействие тепловых процедур сердцу совсем не нужно, — отметила Ирина Сергеева.

Лечебные грязи применяют при заболеваниях суставов, таких как полиартрит, артрит и ревматизм или при реабилитации после травм суставов. А еще при заболеваниях кожи: нейродермите, псориазе, экземе, атопическом дерматите и склеродермии.

— Но грязь используется именно при хронических заболеваниях и не применяется в процессе их обострений, — уточнила врач.

Подействует лечебная грязь или нет, во многом зависит от того, как нанести ее.

Как правильно наносить лечебную грязь

Во-первых, это не стоит делать без консультации лечащего врача и тем более под открытым солнцем.

— Категорически нельзя обмазываться грязью просто на берегу под солнышком. Летом мы очень часто приезжаем на озера и стараемся полностью насладиться лечебной грязью. Вот как раз нельзя, не проконсультировавшись с врачом, применять вот эту лечебную грязь. Во все времена специалисты всегда следили за тем, как процедура проходит и чтобы она была дозированная, — объяснила Ирина Сергеева. — Лечебная грязь теряет все свои полезные свойства под солнцем. И когда грязь уже не черная, а серая, то она не целебна. Это просто грязь.

Лечебной грязью нужно пользоваться под наблюдением врача Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Во-вторых, грязь должна быть теплой, а наносящий ее — спокоен и расслаблен. Но перед этим ее надо нанести на маленький участок кожи, чтобы проверить реакцию.

— С лечебной грязью сначала нужно провести тестирование: нанести небольшое количество на нежное место — внутренний изгиб локтя или запястья — и подождать две минуты. Если нет никаких высыпаний и покраснений, значит, можно пользоваться лечебной грязью, — объяснила врач. — Грязь наносят на тело, затем укутывают тот участок, куда была нанесена грязевая аппликация, и примерно 15−20 минут через кожу в организм проходят все полезные активные вещества, — объяснила врач.

В-третьих, грязь не должна высохнуть на теле — ее нужно аккуратно снять до высыхания. А в-четвертых, нельзя повторно использовать ее, потому что она впитала в себя все вытянутые из организма патогены.

Лечебной грязью надо пользоваться, не отходя от кассы, то есть прямо на месте. Но многие хотят набрать ее да побольше, чтобы наслаждаться процедурами дома. Лучше так не делать. А если и делать, то правильно.

— Грязь нужно везти обязательно в темных банках и под слоем рапы. Рапа — это слой воды, который находится над грязью, — советует Ирина Сергеева. — Грязь нужно хранить при температуре не выше 30−35 градусов и ни в коем случае не под открытыми лучами солнца и без всякого контакта с воздухом. Тогда лечебная грязь может сохранить свои полезные качества почти до трех лет.

Лечебную грязь можно купить и в интернете. Но тут тоже не всё так просто.

— Грязь лучше покупать напрямую у производителя, который не добавит в нее посторонних компонентов. Например, парфюмерных или эфирных масел, которые просто убьют целебные свойства грязи, — пояснила врач. — У производителя должен быть сертификат и регистрация продукции.

Однако лечебной грязью уже кишат всеми известные маркетплейсы. Людям предлагают и грязь Сакского озера, озера Эльтон, Тамбуканского озера и других. Заказавшие товар уверяют: всё работает. Однако это не совсем так.

Кому противопоказано грязелечение

Рефлексотерапевт и невролог Марина Джевагина рассказала NGS24.RU, что применяет грязелечение при лечении своих пациентов.

— На мой взгляд, грязь обладает лечебными свойствами. Конечно, это не однократное применение. Это должен быть курс от 10–15 процедур и во время лечения в санатории, — рассказала врач. — Практически у всех пациентов есть результаты противовоспалительного действия, снятия отека, питания тканей и даже действия на иммунитет.

По словам Марины Джевагиной, в неврологии грязелечение применяют при болезнях опорно-двигательного аппарата — например, при остеохондрозе, болях в суставах, коленях, локтях, голеностопе, лучезапястного сустава.

— Также есть методики грязелечения при тревожно-депрессивных расстройствах, астении и даже глубоких дефицитах, — добавила невролог. — Грязелечение в комплексе дает очень хороший результат, потому что стимулирует иммунитет.

Лечебная грязь помогает справиться с тревогой и депрессией Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











При этом врач отметила, что грязелечение можно применять далеко не всем.

— Например, при онкологических заболеваниях грязелечение противопоказано, потому что оно способствует усилению кровообращения не только в том месте, где бы нам хотелось, но и может стимулировать рост онкологических клеток, — уточнила она.

Марина Джевагина не рекомендует покупать грязь в интернете и советует заниматься грязелечением только в специально отведенных для этого местах и по назначению врача.