«Это нарушение прав человека». Власти решили обязать психологов чтить «традиционные ценности» и передавать данные о клиентах силовикам

Практикующие психологи раскритиковали многие положения законопроекта Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России разрабатывают закон, который обяжет психологов «руководствоваться традиционными ценностями» в своей работе и передавать данные о клиентах по запросу силовиков. Пока он находится на этапе обсуждения в Госдуме.

Проект законопроекта «О психологической деятельности» опубликовала депутат Нина Останина, а разработал его комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Авторы инициативы предлагают урегулировать сферу оказания психологической помощи.

MSK1.RU изучил проект закона и обсудил его положения с практикующими психологами. Рассказываем, что изменится в оказании психологической помощи и чем чревато принятие такого закона.

Пытались ввести закон не один раз

Сейчас в России нет закона, который бы регулировал деятельность психологов, хотя его пытались ввести несколько раз. Первый вариант законопроекта в Госдуму внесла депутат Людмила Швецова в 2014 году, но парламент отклонил документ.

В 2022 году пять вариантов закона подготовила группа специалистов, куда вошли психологи МЧС и эксперты факультета психологии МГУ. Но и его не приняли. А в 2024 появился еще один проект вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой — его не поддержали 11 министерств.

18 февраля 2025 года новый проект закона опубликовала глава Комитета по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Госдумы Нина Останина. Он вводит ряд требований для психологов и получателей психологической помощи.

В положениях законопроекта прописаны основные принципы психологической деятельности, сохранение психологической тайны, требования, предъявляемые к психологам. Согласно документу, психологи должны «руководствоваться традиционными и духовно-нравственными ценностями» в своей работе. Что именно под этим подразумевается, в проекте не сказано.

Заниматься частной практикой можно будет лишь при наличии трехлетнего стажа по профилю. Кроме того, психолог сможет нарушить психологическую тайну и передавать данные о клиенте по запросу силовиков или суда. А несовершеннолетние смогут обращаться к психологу только с согласия взрослых. Исключение — угроза жизни или здоровью ребенка.

Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Положение о частной практике начнет действовать лишь с 2030 года.

Нарушает принцип конфиденциальности?

Сейчас психологи не передают данные о своих клиентах ни суду, ни силовикам — это нарушает принцип конфиденциальности, говорит детский психолог Ольга Архипова.

— Информация должна быть всегда конфиденциальна. Даже когда психолог работает с детьми, особенно если это подростки, какая-то информация доносится родителям только с согласия подростка, если она не может повлиять на его жизнь и здоровье, — объяснила MSK1.RU Архипова.

Такое же мнение выразила практикующий психолог Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.).

— Несогласна абсолютно с [некоторыми пунктами]. Любое разглашение информации, полученной в ходе психологической работы, считаю нарушением прав человека. Это сильно подрывает доверие к работе психолога, — рассказала MSK1.RU Анна.

Если суду или силовикам необходима какая-либо информация о человеке, то, как правило, они назначают специализированных судебных психологов, уточнила она. Чаще такие данные запрашивают у психиатрических клиник — в таком случае оформляется ряд бумаг, рассказал MSK1.RU врач-психиатр Александр Федорович.

— Из любой силовой структуры в клинику приходит запрос, он подписывается кем-то не ниже заместителя врача. Если это официальная [психиатрическая] экспертиза, то даже никакие бумаги не нужны, потому что пациент приходил на экспертизу уже по направлению либо по суду, — сказал MSK1.RU Федорович.

При этом никакой психологической тайны законодательно не существует, отметил психиатр. Официально в России есть только медицинская тайна, но несколько лет назад психотерапевтов вывели из списка медицинских специальностей.

— Теперь психотерапевтом может быть кто угодно, — подчеркнул эксперт.

Сертифицировать психологов невозможно?

Эту проблему тоже пытаются решить авторы законопроекта. Они предлагают допускать к работе только сертифицированных психологов с трехлетним стажем. Однако сами психологи не считают это целесообразным.

— ИП — это форма занятости, которая является формой получения трудового стажа. Получается, что психолог не может стать ИП (то есть вести частную практику), пока не побудет хотя бы три года ИП? Это бессмыслица, — сказала MSK1.RU психолог Анна.

По словам Ольги Архиповой, многих психологов не берут на работу сразу после окончания вуза, поэтому заработать три года стажа без частной практики им будет очень непросто.

— Нас могли взять в школу, детский сад уже потом, а где практики набираться специалисту? Можно сделать так, что, пока он не набрался определенной практики, он не сможет вести какие-то более серьезные случаи, — предложила психолог.

Еще одна проблема состоит в том, что сертифицировать психологов в нынешних реалиях невозможно — в России нет официальной структуры, которая готовит психологов, отметил врач-психиатр Александр Федорович.

— Если раньше это был психфак МГУ и там готовили психологов, то теперь можно удаленно пройти какие-то курсы. Есть всякие независимые ассоциации психологов и психотерапевтов. Что это такое? Нет единого кодекса. Переработать ее так, как сейчас хотят сделать, не представляется возможным, — сказал MSK1.RU Федорович.

Видов психологической помощи очень много, и предъявлять к ним одни требования нецелесообразно, добавила Анна.

— Например, есть специальность «клинический психолог». Этому учат как медицинские вузы, так и педагогические, ряд узконаправленных психологических вузов. И подготовка, и практика, и требования к стажу должны быть разными. Это в законе вообще не описано, — заметила она.

«У ребенка должно быть право на защиту»

Также психологи раскритиковали пункт об оказании психологической помощи детям. По мнению Анны, ребенок должен иметь право не только обратиться за помощью к психологу, но и сделать это абсолютно анонимно.

— Например, ребенок может анонимно обратиться к школьному психологу и получить от него бесплатную психологическую помощь. Это необходимая мера, так как, к сожалению, в семьях имеет место домашнее насилие. И именно в нашей стране на него обращают очень мало внимания, — объяснила MSK1.RU Анна.

Домашнее насилие не всегда является угрозой жизни. У ребенка должно быть право на защиту. Анна практикующий психолог