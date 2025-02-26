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Здоровье «Я ел 30 тысяч калорий в день»: как выглядят сейчас самые полные люди в мире (они смогли похудеть)

«Я ел 30 тысяч калорий в день»: как выглядят сейчас самые полные люди в мире (они смогли похудеть)

Почему они набрали лишний вес и как умудрились похудеть — 5 личных историй

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Если бы можно было взять пятерых героев этого материала на пике их формы и взвесить, они потянули бы на 2,5 тонны. Да и по отдельности каждый из них мог бы сравниться с небольшим автомобилем. Чего не скажешь об их мобильности.

Так, американец Кеннет Брамли в 40 лет весил 469 килограммов. Когда ему потребовалась госпитализация, на адрес вызвали спасателей. Те обнаружили мужчину, лежащего на давно сломанной кровати. Он был не в состоянии двигаться, из-за чего не мылся вот уже четыре года. Чтобы его вывезти, пришлось демонтировать стену в его комнате. Но Кеннет всего лишь третий в нашем списке самых тяжелых современников.

И если с Кеннетом злую шутку сыграли переедание и недостаток активности, то Катрина Рейфорд набрала вес из-за стресса. Вызван он был насилием, которое она пережила в детстве. С результатом в 454 килограмма она стала самой тяжелой женщиной из ныне живущих.

В коротком видео мы собрали истории пяти самых тяжелых людей среди наших современников.

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