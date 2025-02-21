«Высокий риск распространения на людей»: в Китае обнаружили новый коронавирус

Китайские вирусологи настаивают на проведении дополнительных исследований Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вирусологи из КНР обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который способен заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Открытый сейчас вирус является новой линией коронавируса HKU5, его исследовали в лаборатории Гуанчжоу вместе со специалистами из Ухани (откуда началась пандемия в 2019 году).

— Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только [мембранный белок] ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи ACE2 млекопитающих, — передает заявления вирусологов газета South China Morning Post (SCMP).

По информации ученых, мербековирусы летучих мышей являются серьезной угрозой.

— Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев, — предупреждают они.

Merbecovirus — подрод вирусов рода Betacoronavirus, включая коронавирус, связанный с человеческим патогеном Ближневосточным респираторным синдромом. Вирусы этого подрода ранее были известны как коронавирусы группы 2с.