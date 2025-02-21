НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

0 м/c,

 767мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,51
EUR 92,48
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Масштабная стройка
Опустевший ТЦ
Красотки с конкурса красоты
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
Как отдохнуть зимой по-русски
Здоровье Всё о коронавирусе «Высокий риск распространения на людей»: в Китае обнаружили новый коронавирус

«Высокий риск распространения на людей»: в Китае обнаружили новый коронавирус

Его выявили у летучих мышей

249
2 комментария
Китайские вирусологи настаивают на проведении дополнительных исследований | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКитайские вирусологи настаивают на проведении дополнительных исследований | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Китайские вирусологи настаивают на проведении дополнительных исследований

Источник:

Вирусологи из КНР обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который способен заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Открытый сейчас вирус является новой линией коронавируса HKU5, его исследовали в лаборатории Гуанчжоу вместе со специалистами из Ухани (откуда началась пандемия в 2019 году).

— Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только [мембранный белок] ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи ACE2 млекопитающих, — передает заявления вирусологов газета South China Morning Post (SCMP).

По информации ученых, мербековирусы летучих мышей являются серьезной угрозой.

— Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев, — предупреждают они.

Merbecovirus  подрод вирусов рода Betacoronavirus, включая коронавирус, связанный с человеческим патогеном Ближневосточным респираторным синдромом. Вирусы этого подрода ранее были известны как коронавирусы группы 2с.

Китайский вирусолог Ши Чжэнли отметила, что новый штамм HKU5-CoV-2 имеет высокую способность к межвидовому распространению и способен заражать более широкий спектр организмов. Ученые продолжат более тщательное исследование, но пока, уверены они, причин для беспокойства нет.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус Здоровье Вирус Китай Летучие мыши COVID-19 Пандемия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Нам не страшен никакой вирус, у нас есть чудо вакцина от всего и лучшая медицина в мире
Гость
2 часа
Надо закрыть с Китаем границы и никого оттуда не пускать и туда не разрешать ездить
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление