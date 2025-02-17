Чтобы дольше оставались чистыми. Эксперт рассказала, как правильно хранить чашки и стаканы — дном вверх или вниз

Дочитайте текст, и вы узнаете — правильно ли, по мнению биолога, так хранить чашки Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Посуду не только нужно тщательно мыть, но и правильно хранить. Иначе все старания сводятся на нет, в скором времени на чашках и стаканах вновь появляются вредоносные бактерии. О правилах ухода за кухонной утварью наши коллеги из «Доктора Питера» узнали у эксперта.

Елена Никифорова — старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

— Микроорганизмы окружают нас повсюду. И в квартире наибольшее их количество приходится на кухню, — говорит Елена Никифорова. — Средства для мытья посуды, если, конечно, это не специальные бактерицидные средства, справиться с ними не могут. Их главная функция — смыть с поверхности посуды кусочки пищи, а микроорганизмы они не убивают. Таким образом, Escherichia coli (кишечная палочка) или Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), а также плесневые грибы могут оставаться на посуде и в определенных условиях вызывать заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Однако, по словам эксперта, для размножения микроорганизмам нужна влажная среда. Поэтому по нормам СанПиН чашки и стаканы после мытья нужно просушить на решетках, полках или стеллажах (на ребре), чтобы на посуде не было влаги. Остатки влаги с посуды необходимо стереть.

Но как хранить чистую посуду? Кто-то думает, что лучше держать чашки и стаканы дном вверх — так в них будет оседать меньше пыли и грязи. Однако наш эксперт считает иначе.

— Более гигиенично хранить чистую посуду дном вниз, так как это минимизирует контакт краев чашек с поверхностью, — подчеркивает Елена Никифорова. — Кроме того, важно следить за чистотой поддона или полки, на которой хранится посуда. Поддон должен быть чистым и сухим. Это уменьшит вероятность развития бактерий, а также появления плесени.

Еще один совет — хранить посуду в закрытом шкафу, а не на открытых полках. Это обеспечивает лучшую защиту от загрязнения.

— Если вы используете открытые крючки над столешницей, убедитесь, что посуда не соприкасается с другими предметами или поверхностями, — предупреждает эксперт. — Посуда на крючках более доступна и занимает меньше места. Такое хранение удобно, однако на чашках и кружках оседает больше пыли и жирных паров.

Впрочем, даже если чистая посуда стояла в закрытом шкафу, она со временем накапливает пыль, жировые отложения или другие загрязнения.

— Если посуда долго хранилась без дела, перед использованием ее лучше помыть горячей водой с мылом или сполоснуть кипятком, — советует Елена Никифорова.

Эксперт также напомнила, что нужно регулярно менять губку для мытья посуды.

— После трехдневного использования на губке обнаруживаются синегнойная палочка, приводящая к гниению продуктов, золотистый стафилококк, кишечная палочка и даже сальмонелла. Поэтому микробиологи рекомендуют менять губки не реже чем раз в три дня, — предупреждает Елена Никифорова.

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