Можно ли вылечить насморк за 50 рублей. И почему аптеки предлагают средства за 300. Объясняет ЛОР-врач

Насморк — неприятное сопровождение любой простуды Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Можно ли вылечить насморк за 50 рублей? Наши самарские коллеги из 63.RU провели эксперимент в аптеках, выясняя, какие препараты предлагают фармацевты. Они обратились в разные аптеки с просьбой «дайте что-нибудь от насморка» и посмотрели, сколько стоит то, что предлагают. А потом попросили самые дешевые средства.

В одной аптеке журналисту предложили спрей «Тизин» за 132 рубля. А самый дешевый вариант — капли «Ксилокт» — стоил там 53 рубля.

В другой сначала рекомендовали спрей «Ксилокт Плюс» за 235 рублей, а потом оказалось, что есть то же самое средство в каплях — за 80.

В третьей аптеке предложили спрей «Риномарис» за 365 рублей. Причем фармацевт в ответ на округлившиеся глаза нашего корреспондента произнес: «Разве это дорого?» А после просьбы дать самое дешевое средство предложил «Клиломарилон» за 150 рублей.



Различия между дорогими и дешевыми каплями от насморка журналисты 63.RU обсудили с самарским оториноларингологом Марией Кустарниковой. А заодно спросили, можно ли вылечить насморк за 50 рублей?

Мой нос объявил забастовку… и заблокировал все выходы! Источник: Полина Авдошина / 63.RU











Дорогие и дешевые капли: в чем разница?

В оториноларингологии существует множество капель, и сначала нужно разобраться, о каких именно идет речь. Если мы говорим о сосудосуживающих каплях, то здесь вариантов может быть бесконечно много. Как правило, недорогие капли — это лекарственные средства старого поколения, имеющие короткое время действия и много побочных эффектов, например нафазолин.

Препараты нового поколения стоят дороже (оксиметазолин, ксилометазолин), но время их действия — от 12 часов. И побочные эффекты развиваются реже. Тем не менее разница в цене несущественная: капли нового поколения можно купить за примерно 150 рублей. Если выбирать между дешевыми каплями и более дорогими, стоит обращать внимание на действующее вещество и отдавать предпочтение современным сосудосуживающим средствам — оксиметазолину и ксилометазолину.

Источник: Полина Авдошина / 63.RU











Если речь идет о комбинированных каплях, их лучше не использовать без назначения специалиста. Такие спреи могут содержать антибиотик, бесконтрольное использование его в полости носа может привести к невосприимчивости бактерий к этому антибиотику в будущем.

То же самое касается гормональных спреев. Они назначаются строго по рекомендации врача при наличии показаний к их использованию. Поэтому не стоит покупать их для лечения обычного насморка. Цена таких препаратов всегда выше, чем у сосудосуживающих средств.

Капли или спрей — что лучше?

Для каждой ситуации нужно искать свое решение. Если мы говорим об обычном насморке, то, конечно, спрей однозначно лучше. Дозатор спрея позволяет равномерно распределить препарат на слизистой оболочке носа.

Кстати, многие не задумываются о том, что пользоваться спреем тоже нужно уметь: при впрыскивании следует наклонять кончик дозатора кнаружи (примерно в проекцию внутреннего уголка глаза, держа и при этом кончик в носу). Именно при распылении в этом направлении создаются условия для уменьшения отека носа. В противном случае, если препарат попадает только на перегородку носа, отек не уменьшится, а может возникнуть сухость слизистой перегородки и ее кровоточивость.

Источник: Полина Авдошина / 63.RU











В некоторых случаях при отитах назначаются сосудосуживающие капли в нос, так как точка приложения препарата должна находиться в носоглотке.

Анестетик в каплях — зачем и чем полезно

Вопрос о полезности анестетиков (обезболивающих) в каплях для носа вызывает сомнения. Применение анестетиков в носовых каплях не является рутинной практикой, и многие пациенты могут не знать о таких препаратах. Самостоятельное обезболивание в носу обычно не требуется, и анестетики могут использоваться только врачом для проведения определенных манипуляций на слизистой оболочке носа.

Что вызывает привыкание и к каким каплям можно привыкнуть?

Все сосудосуживающие капли и спреи могут вызывать привыкание в той или иной степени, так как, по сути, имитируют действие адреналина, вырабатываемого нашим собственным организмом. Именно поэтому применение таких капель и спреев должно ограничиваться 5–7 днями. В противном случае организм привыкает и начинает переставать вырабатывать собственные сосудосуживающие медиаторы.

Это ведет к зависимости от сосудосуживающих капель, что на самом деле не редкость. Бесконтрольное применение таких средств может привести к сухости слизистой носа, риску постоянных носовых кровотечений и в дальнейшем даже к перфорации перегородки носа. Кроме того, если говорить о влиянии на весь организм, это может грозить повышением артериального давления.

Источник: Полина Авдошина / 63.RU











Как без капель промыть нос?

Конечно, если вы используете сосудосуживающие капли или спреи уже на протяжении недели, а отек в носу не позволяет качественно его промыть без использования этих средств, стоит обратиться за консультацией к лор-врачу, так как проблема может выходить за рамки обычного насморка, который в среднем длится как раз 7 дней.

Если же сильная заложенность носа вас не беспокоит, но есть необходимость промывать нос, то использование сосудосуживающих капель предварительно не обязательно для этих процедур.

Как вы лечите насморк? Иду к врачу и всё делаю, как он скажет Покупаю в аптеке то, что предлагают Покупаю в аптеке самое дешевое средство Лечусь народными средствами Никак не лечу — сам проходит А я не простужаюсь!