Зато у министра показатели в норме! На Камчатке онкобольных массово заразили гепатитом, в зоне риска тысячи человек

В Камчатском краевом онкодиспансере 49 пациентов заразили гепатитом. В зоне риска — 9 тысяч человек Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU











В краевом онкодиспансере на Камчатке произошла опасная вспышка — там не менее 49 человек заразились вирусными гепатитами. Специалисты связывают инфицирование с использованием многодозовых флаконов физраствора и массово проверяют жителей региона на гепатит. Журналист E1.RU Ксения Маринина рассказывает всё, что известно об этом происшествии.

Как узнали о заражении

18 января в правительстве Камчатского края сообщили, что 49 пациентов онкологического диспансера заразились гепатитом после того, как прошли процедуру компьютерной томографии. По данным властей, заражение произошло с ноября 2023 года по декабрь 2024 года. У тех, кто проходил КТ в это время, берут анализы.

— На данный момент выявлено 36 пациентов с острыми формами гепатита B и C. Часть уже прошла лечение. Роспотребнадзор Камчатского края проводит расследование совместно с федеральными специалистами, а также привлечены независимые эксперты. Мы получили данные о количестве пациентов, получавших помощь в диспансере по данному профилю в 2023 и 2024 годах. У всех пациентов будут взяты анализы, поставлен диагноз и назначено лечение при необходимости, — сообщил краевой министр здравоохранения Александр Гашков.

Также он рассказал, что по решению суда работа кабинета компьютерной томографии приостановлена, а пациентов для проведения обследования отправят в другие больницы.

В этот же день чиновник выступил со вторым обращением, в котором сказал, что ситуация не критическая и всё под контролем. Видео появилось на сайте Минздрава Камчатского края.

— Количество пациентов не превышает какие-то очень серьезные статистические показатели. И самое главное, ситуация не является эпидемией либо пандемией, — подчеркнул Александр Шашков.

Никаких извинений не прозвучало, что возмутило многих пациентов и медиков. Следственный комитет по Камчатскому краю 18 января возбудил уголовное дело о халатности в отношении «неустановленных работников» медучреждения, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Через неделю камчатский губернатор Владимир Солодов написал в своем телеграм-канале, что принял решение освободить от должности министра здравоохранения региона. Позже Солодов добавил, что вспышка гепатита не единственная острая проблема в системе здравоохранения Камчатки, которая ярко проявилась в последние месяцы. Также бросаются в глаза нехватка кадров (в том числе эпидемиологов) и проблема с обеспеченностью лекарственными препаратами.

— Я требую, чтобы на уровне онкодиспансера были также незамедлительно приняты меры кадрового характера, не ниже заместителя руководителя онкодиспансера, ответственного за эпидемиологическую безопасность и те процедуры, по которым нарушения были зафиксированы, — сказал губернатор.

Сейчас в регионе, чтобы исключить заражение, обследуют всех пациентов, кто в 2023–2024 годах проходил КТ с контрастом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как произошло заражение: решение суда

Эпидемиологическое расследование еще не закончено, но городской суд Петропавловска-Камчатского уже вынес постановление о назначении административного наказания.

В документе говорится, что при проведении расследования нашли такие нарушения:

использование дезинфицирующих средств с неправильными составами;

у онкобольных, а также у пациентов в раннем периоде острого гепатита С проводилась неполная диагностика: проверяли только наличие антител к вирусу гепатита, но не проводили исследование, направленное на количественное определение РНК вируса гепатита С, на оценку вирусной нагрузки методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Далее в материалах уточняется, что у пациентов с иммунодефицитом, а также в раннем периоде острого гепатита C (до 12 недель) антитела могут отсутствовать:

подтверждение диагнозов вирусного гепатита С и В проводилось в сроки, превышающие 14 календарных дней, что не позволило своевременно провести профилактические, противоэпидемические и лечебные мероприятия;

в онкоцентре нашли нарушения в материальном обеспечении: недостаток медицинских изделий, в том числе одноразовых, — при проведении КТ-исследований отмечается недостаток фильтров-канюль «Полиспайк», используемых для введения контраста при проведении КТ. Приводится расчет: за 2023–2024 годы закуплено 4000 канюль, при этом за это же время КТ с контрастированием проведена 9271 пациенту.

Также в документе говорится, что эксперты при расследовании предположили повторное использование одноразового инъекционного оборудования в кабинете КТ. В ответ защитник краевого онкодиспансера посчитала, это ничем не подтверждается.

— Вероятный источник инфекции — пациенты, вероятный фактор передачи инфекции, обусловивший основную внутрибольничную эпидемическую цепочку распространения гемоконтактных вирусов, — многодозные флаконы физраствора, используемого для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества при проведении КТ, — написано в документе. — В качестве альтернативных факторов внутрибольничной передачи гемоконтактных вирусов отмечена возможность передачи через руки персонала, контаминированное одноразовое инъекционное оборудование при его многократном применении.

Контаминация — непреднамеренное попадание болезнетворных бактерий в организм пациента и нанесение ему вреда.

Эксперты предположили, что в кабинете КТ повторно использовали одноразовое оборудование. Пока это не доказано Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Пациентов заражают не впервые

Громкий скандал после заражения онкобольных детей гепатитом C был в Амурской области — самые ранние случаи, по информации СМИ, относятся к 2000 году. Эпизоды повторялись до 2018 года.

Деловой журнал Vademecum рассказывал подробности: в Амурской областной детской клинической больнице из-за халатности гепатитом С заразили более 150 детей. По версии следствия, руководство халатно подходило к исполнению обязанностей по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

При проверке обнаружились факты использования нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них. Также использовались нестерильные мединструменты.

Несмотря на широкое освещение подобных случаев, они никуда не деваются. Так, год назад в Нальчике пациенты заразились гепатитом и ВИЧ в частной клинике, об этом рассказали в информагентстве «Красная Весна».

Клиника «Медис» располагалась в здании старого санатория «Олимп», где собственник оказывал платную медицинскую помощь жителям разных регионов России. Пациенты жаловались на плохое самочувствие после выписки. Через некоторое время было установлено, что многие из них заразились гепатитом С. У пятерых заболевших подтвердился ВИЧ. Причиной заражения стали одноразовые шприцы, которые могли использовать повторно.

По данным Роспотребнадзора, в зону риска попали 272 человека из разных регионов России. Это родные и близкие тех, кто лечился в Нальчике с августа по ноябрь 2023 года. Полиция Кабардино-Балкарии возбудила уголовное дело.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что после случая на Камчатке стоит пересмотреть регламенты по введению лекарственных препаратов Источник: Дарья Пона / 74.RU











Можно ли было избежать ошибок: мнения экспертов

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко поделился мнением о ситуации.

— Эта тема очень серьезная, и безопасность медицинских процедур всегда стоит остро, хотя именно этого случая можно было избежать, — считает Геннадий Онищенко.

Он рассказал, как в 1990-е из-за многоразовых шприцев и игл происходили вспышки ВИЧ у детей. После этого приняли решение массово производить шприцы одноразового использования, это повлекло за собой развитие целой индустрии переработки. Онищенко напомнил случай в Амурской области, тогда его коллег-эпидемиологов обвиняли в том, что они якобы дискредитируют нашу медицину.

Академик полагает, что выявление случаев заражения детей в Амурской области и на Камчатке — это отлично проделанная работа врачей-эпидемиологов. Если бы они не нашли первопричины, заражения могли продолжаться и дальше — по несколько случаев в месяц.

— Это не вспышка, а результат тщательного расследования, который заслуживает того, чтобы во всей системе оказания медицинской помощи были пересмотрены регламенты, а может быть, и оборудование, которое используется для диффузного введения лекарственных препаратов. Но вопрос внутрибольничной передачи с помощью медицинского инструментария сегодня до конца не решен, даже при условии, что всё соблюдается, — уверен эксперт.

При этом он считает, что нужно разобраться в ситуации до конца, но наказание виновных не должно быть главной целью. После этой истории стоит принять меры содержательного порядка и еще раз поднять вопрос безопасности пациентов: что еще можно для этого сделать.

Это еще один шаг в направлении того, чтобы наши граждане, приходя за помощью, не приобретали там новых заболеваний. Геннадий Онищенко заместитель президента Российской академии образования

В свою очередь, президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский объяснил, что заражение пациентов указывает на несовершенство системы контроля и надзора за инфекциями.

— У гепатитов есть инкубационный период, и в этот промежуток может заразиться довольно много людей, — поделился мнением эксперт. — Пациенты в этой ситуации, к сожалению, никак не могут защититься, система контроля за инфекциями не сможет отреагировать, прежде чем не появятся первые пациенты с симптомами заболеваний. И только когда их будет несколько, станет понятно, что это какое-то коллективное заражение и у него есть источник. Предстоит понять, можно ли было отреагировать раньше в этой истории.