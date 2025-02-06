Кому избегать перенапряжения, а кому вспомнить о спорте? Гороскоп здоровья на февраль

Астролог дала рекомендации для всех знаков зодиака Источник: Ирина Шарова, Дмитрий Гладышев, Анна Боровских / 72.RU











Как часто вы обращаете внимание на свое здоровье? Давно хотели пройти полное обследование, но всё откладывали? Возможно, после этого текста 72.RU вы все-таки сходите к врачу. По словам астролога Анны Боровских, начало февраля сложное для сердечников: лучше избегать перенапряжения, делать перерывы, чтобы справиться с усталостью и плохим настроением. Что же она рекомендует другим знакам зодиака, читайте в прогнозе.

Раздражительность связана с погодными колебаниями и сердечными проблемами. А вот в середине месяца стоит обратить внимание на желудок: возможны обострения хронических заболеваний. Исключите тяжелую пищу, пейте больше витаминов — свежевыжатые соки, морсы, компоты. В конце месяца воздержитесь от резких изменений, таких как дорогостоящие косметические процедуры и операции без острой необходимости. Используйте проверенные способы поддержания здоровья, чтобы избежать простуды. Анна Боровских астролог

Овен

В феврале Овны могут чувствовать прилив энергии, но важно не переусердствовать в тренировках. Уделите внимание восстановлению и расслаблению. Следите за питанием, употребляя больше овощей и фруктов. Помните о важности питьевого режима.

Телец

Тельцы должны быть внимательны к своему здоровью, особенно к пищеварительной системе. Постарайтесь избегать переедания и употребления тяжелой пищи. Уделите время физической активности, это поможет улучшить общее самочувствие.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с нервным напряжением и стрессом. Работайте над своим ментальным здоровьем через медитацию или йогу. Регулярные физические нагрузки помогут улучшить настроение и общее состояние.

Рак

Февраль будет для Раков периодом укрепления иммунитета. Обратите внимание на здоровье сердца и сосудов. Включите в рацион продукты, богатые омега-3 и витаминами. Спокойные прогулки на свежем воздухе также помогут снять стресс.

Лев

Львы будут полны энергии, что позволит им активно заниматься спортом. Однако не забывайте о нужде организма в отдыхе. Занятия на свежем воздухе и правильное питание помогут поддержать хорошее самочувствие.

Дева

Девы должны обратить внимание на физическое состояние и здоровье дыхательных путей. Профилактические осмотры обязательны, включая флюорографию. Уделяйте внимание режиму питания и регулярной физической активности.

Весы

У Весов возможно проявление усталости и стресса. Лучше избегать перегрузок и уделить больше внимания саморазвитию и ментальному здоровью. Регулярные физические упражнения и занятия на свежем воздухе помогут восстановить силы.

Скорпион

Скорпионы должны осознанно подходить к своему самочувствию. Изменения в гормональном фоне могут привести к упадку сил и снижению продуктивности. Следите за режимом питания и обязательно делайте анализы при необходимости.

Стрелец

Февраль может стать непростым месяцем для Стрельцов из-за возможной тревожности. Старайтесь чаще находить время для отдыха и расслабления. Включите в свой распорядок занятия йогой или другими расслабляющими практиками.

Козерог

Здоровье будет в норме, но важно сместить акцент с внешних факторов на заботу о теле. Обратите внимание на гигиену и поддержите регулярные ритуалы ухода. Пейте достаточно воды и следите за питанием.

Водолей

Водолеи должны уделить внимание как физическому, так и психическому состоянию. Практикуйте релаксацию, избегайте вредных привычек. Умеренные физические нагрузки помогут справиться с недомоганием и усталостью.

Рыбы

Рыбы могут сталкиваться с вредными привычками, но февраль подходит для их ограничения. Занимайтесь физической активностью, медитируйте, занимайтесь йогой. Уделяйте внимание своему душевному состоянию — это поможет избежать стресса.