Получила срок за уничтожение пачек с препаратом от ковида на 1,5 млн рублей. За что борется врач, пострадавшая от «Эвушелда»

Новый препарат в 2022 году внутримышечно получили более 700 человек в Забайкалье Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Вы, наверное, заметили, что я в парике, у меня волос нет, — Татьяна Максименко неловко улыбается сквозь слезы, рассказывая, как в один момент стала обвиняемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Почти 8 лет она руководила Центром профилактики и борьбы со СПИДом, была главным внештатным специалистом по ВИЧ-инфекции Минздрава Забайкалья. Но получила срок за уничтожение пачек с препаратом от ковида, чего, как утверждает врач, она не делала.

Более того, Максименко сама получила дозу этой вакцины и теперь убеждена, что ее приобретенная инвалидность и нескончаемая боль — это побочный эффект от профилактического лекарства, которое в 2022 году нужно было обязательно ввести сотням пациентов в крае и тысячам по всей стране. В поисках справедливости она дошла не только до различных инстанций в России, но и до производителя препарата и даже до Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, на данный момент уже отозвавшего разрешение на применение так называемого коктейля из антител «Эвушелд» (Evusheld). Подробности — в материале наших коллег из «Чита.Ру».

Татьяна Максименко Источник: Артем Стромилов / «Чита.Ру»











Не зарегистрированный в России препарат

Татьяна Максименко, возглавляя Центр СПИД, по должности работала заместителем главного врача Краевой клинической инфекционной больницы (ККИБ). Ее непосредственным начальником долгое время был Сергей Юрчук, возглавлявший инфекционку в Чите с 2014 года. В 2021 году опытный руководитель попался на взятке за помощь в заключении госконтракта на поставку оборудования. Он написал явку с повинной, активно сотрудничал со следствием, а в октябре того же года был признан виновным. Суд обязал его выплатить штраф в 3,6 миллиона рублей и на год лишил права занимать руководящие должности в сфере здравоохранения. Правда, к тому моменту Юрчук уже сам оставил пост руководителя ККИБ по собственному желанию. Его место в конце октября 2022-го занял главный внештатный пульмонолог края Сергей Лукьянов.

Центр СПИД в Чите Источник: Андрей Козлов / «Чита.Ру»











По словам Татьяны Максименко, у нее были неплохие рабочие отношения сначала с Юрчуком, а затем и с Лукьяновым. Но с первым они испортились, когда тот после увольнения с поста главврача временно устроился врачом-методистом в Центр СПИД, перейдя из разряда руководителя в разряд подчиненного.

— Получилось так, что он теперь должен был подчиняться мне. Из-за этого стали возникать небольшие недоразумения. Например, он сам хотел проводить планерные заседания так, как считает нужным. <…> Может быть, я неправильно себя повела, надо было, наверное, найти какие-то точки соприкосновения и мне пойти ему на уступки, но этого не случилось, не получилось. Отношения были испорчены. Мне кажется, это и послужило в дальнейшем толчком к развитию моей истории, — рассказывает Максименко.

А история эта, о которой говорит Татьяна Анатольевна, началась в конце весны 2022 года. В Забайкалье поступила партия нового препарата, разработанного британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. По данным минздрава края, в общей сложности в регион четырьмя партиями пришло 732 упаковки лекарства, стоимость которых составляет 39,9 миллиона рублей. Их распределяли по больницам, 209 упаковок досталось ККИБ.

В декабре 2021 года Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение на использование Evusheld в чрезвычайной ситуации для профилактики COVID-19. Это было особенное лекарство, предназначенное для тех, кому противопоказана прививка от ковида. Например, для онкобольных, ВИЧ-инфицированных и в целом людей, страдающих от заболеваний, связанных с неправильной работой иммунной системы. Специалисты разработали коктейль из моноклональных антител. В отличие от обычной вакцины, они не воздействуют на собственную иммунную систему пациента, представляя собой уже готовые антитела к вирусу SARS-CoV-2 (штамму коронавируса, который вызывал болезнь COVID-19 во время пандемии). В начале 2022 года Минздрав России одобрил обращение препарата на территории нашей страны. В Европе его стали использовать с марта 2022-го.

— Нам как структурному подразделению инфекционной больницы отдали 50 упаковок. В одной упаковке было два флакона, которые вводились пациенту одномоментно внутримышечно. Кажется, не так много, но препарат поступил в Центр СПИД в конце июня, а по документам срок годности у него был до конца июля. Позже нам прислали уведомление, что срок продлен до конца августа. Тем не менее нужно было действовать быстро. Федеральный Минздрав, закупивший большую партию «Эвушелда», торопил региональные министерства. А те, в свою очередь, спрашивали с руководства больниц, в которые попал препарат. Такое положение вещей понятно: закупленное на миллиарды рублей лекарство нужно было использовать, — рассказывает Татьяна Максименко.

Препарат распространили через больницы по всей стране Источник: Областная клиническая больница имени Семашко











Главврач ККИБ Сергей Лукьянов в начале июня 2022-го рассказывал в сюжете ГТРК «Чита», что количество доз «Эвушелда», поступивших в край, пока ограничено. И что используют его только по определенным показаниям:

— Если раньше мы вводили препараты тем, кто уже заболел, то сейчас мы ставим этот препарат для того, чтобы предотвратить само развитие болезни. Кому применяем этот препарат? Это две основные категории. Первая — люди, которые имеют противопоказания к вакцинации. А получить антитела от коронавируса можно только двумя путями: переболев или вакцинироваться. Если человек не переболел и не вакцинировался, он находится в группе риска. Этот препарат — это решение проблемы. Вторая, даже более важная группа, — это люди, у которых обычная вакцина не работает. Это люди, имеющие иммунодефицитные состояния.

У врачей Центра СПИД, отмечает Татьяна Анатольевна, вызывал опасение тот факт, что новый препарат не был зарегистрирован в Российской Федерации, а также, по словам врача, не прошел клинические испытания.

— Появились сомнения. Как мы можем такой препарат применять на наших пациентах, которые имеют глубокое поражение иммунной системы? Мы задавали этот вопрос главврачу Сергею Лукьянову, он объяснял, что в любом случае лекарство нужно использовать. Все регионы были в такой ситуации. Поэтому мы решили сначала подготовить наших пациентов — взять у них анализы, дополнительно обследовать, получить добровольное медицинское согласие, проведя разъяснительную работу. Но от нас требовали быстрейшей реализации препарата, и мы стали отчитываться в краевой минздрав, что 2–3 человека в день получают вакцину. Признаю, что мы списывали препарат, не вводя его пациентам. Это было нарушением. Но мы в любом случае хотели это сделать потом, но уже подготовленным пациентам, — подчеркивает Максименко.

Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина в ответе на официальный запрос «Чита.Ру» сообщила, что на момент действия временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 15 (22.02.2022)», утвержденных Минздравом России, препарат «Эвушелд» прошел три фазы клинических испытаний. При этом он действительно не был зарегистрирован в Российской Федерации. Закупали и применяли эту вакцину в соответствии с постановлением правительства РФ об особенностях обращения лекарств в условиях чрезвычайной ситуации — в данном случае при пандемии. То есть разрешение на временное обращение препарата было.

Еще один момент, который вызывал сомнение у специалистов Центра СПИД, говорит Максименко, скрывался в инструкциях, в которых указано, что препарат «Эвушелд» можно вводить только в условиях круглосуточного или дневного стационара и кабинета инфекционных заболеваний. Ни того, ни другого, ни третьего в структурном подразделении ККИБ не было. Татьяна Максименко считает, что ей пришлось нарушить указания документа. В краевом минздраве подтвердили, что подобные требования действительно были, но отметили, что Центр СПИД укомплектован врачами и средним медицинским персоналом, а также имеет процедурный кабинет, в котором в том числе можно вводить лекарственные препараты. Видимо, этого было достаточно, хоть и стационара никакого там нет, только амбулаторная помощь.

— Тем же летом, когда мы уже начали ставить «Эвушелд» пациентам, я пошла в отпуск. В общей сложности мы использовали 26 упаковок. А в августе главный врач отправил меня в командировку на Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции, проходивший в Иркутске. В этот момент, как я считаю и могу предполагать, Сергей Юрчук сообщил в краевой минздрав о нарушениях в нашей работе по «Эвушелду». Соответственно, должна была прийти проверка. Я предупредила сотрудников, чтобы оставшиеся 24 упаковки не трогали — думала, как прилечу, скажу, что делать. Но когда вернулась в Читу, препарат был уже ликвидирован. Я не знаю, на самом деле, как это всё происходило, потому что меня на работе в тот момент не было, — озвучила свою позицию Татьяна Максименко.

Мне удалось поговорить с экс-главврачом ККИБ Сергеем Юрчуком, который в Центре СПИД проработал врачом около года и сейчас продолжает заниматься медициной, правда, не уточнил, где именно. По данным «Чита.Ру», он трудится врачом в Забайкальском краевом клиническом фтизиопульмонологическом центре.

Сергей Юрчук Источник: Kkib.sibhost.ru











— Она работала у меня заместителем по Центру СПИД. И единственный на этом белом свете человек, который ее поддерживал во всех ее начинаниях, движениях, в каких-то шагах, — это я. Подвижников ни среди подчиненных, ни среди начальников, ни среди контролирующих органов у нее не было, потому что вызывала сомнения ее квалифицированность. А я поддерживал, потому что люблю людей, ценю в людях, даже на фоне каких-то плохих вещей, хорошее. Только поэтому я с ней работал.

Когда всё поменялось, я стал выполнять свою работу [в Центре СПИД], которая требовалась. И она повела себя некорректно. Она решила, что можно надо мной какую-то брать такую немножко унизительно неадекватную позицию. Поэтому, конечно, у нас отношения не складывались. Я просто вел себя сам по себе, с коллективом общался. Чем мог, помогал коллективу. С ней я не работал фактически, потому что и задачи были неадекватные, и отношения были неадекватные абсолютно.

И она настраивала зачем-то коллектив против меня. Зачем ей это надо было? Наоборот, я бы во многом мог помочь, во многом бы мог содействовать. Я, с другой стороны, всех людей там оценил. Уже не с уровня начальника, а с уровня коллеги. Я всячески старался как-то подтвердить, донести до людей, что они уважаемые, что они профессионалы. А они мне ходили на нее жаловались, что она неквалифицированная, она делает много ошибок, давайте убедим ее в том-то. Не очень корректно мне это было делать. Насколько возможно дружелюбно и дипломатично я пробовал — у меня не получилось. Контакта с ней действительно не было, — эмоционально рассказал Юрчук.

Он добавил, что не жаловался в минздрав края о происходящем в Центре СПИД, а просто был сторонним наблюдателем, которому небезразлична судьба учреждения.

— Отношения к каким-то там разборкам я не имел, просто был как свидетель — человек, который интересуется этим просто со стороны. А как участник — нет, конечно. К тому же я очень успокоился, даже не претендовал, боже упаси, на какое-то там руководство, потому что тяжело было морально, ситуация у меня получилась непростая. Я, наоборот, везде искал позитив, везде искал поддержку какую-то, самореализацию.

И что касается «Эвушелда», то я по должностным обязанностям, по определению и даже как советник не мог тут выступить. Я никогда этого не касался непосредственно, даже когда был руководителем. И конечно, не мог оценить полезность или бесполезность лекарства. А о том, что потом произошло (об уничтожении препарата), я узнал из СМИ. Еще слышал, что она заставляла сотрудников якобы давать какие-то показания неправильные. Я удивлялся этому и очень, конечно, сожалел, что с ней работал, что не верил людям, которые говорили: «Уберите, уберите, уберите». Из-за своей доброты я ее в свое время оставил и довел до такого, что возникло ЧП, — подчеркнул Сергей Владимирович.

Видеокамеры не помогли

Об уголовном деле в отношении Татьяны Максименко первым сообщило управление ФСБ России по Забайкалью в декабре 2022 года. По версии следствия, именно глава Центра профилактики и борьбы со СПИДом распорядилась списать и уничтожить препарат «Эвушелд», фактически не применив его, чтобы скрыть тот факт, что распоряжение минздрава края не выполняется. Дело завел Следственный комитет по статье о превышении должностных полномочий. Ущерб от действий руководителя оценили в 1,45 миллиона рублей. На тот момент Максименко уже уволилась с поста руководителя Центра СПИД.

Особо отмечалось, что на предварительном следствии руководитель полностью признала вину в преступлении. Приговор Татьяне Максименко Центральный районный суд Читы вынес в августе 2023 года: 4 года лишения свободы условно, штраф за уничтоженную вакцину (ущерб в 1 451 520 рублей) и запрет занимать должности в системе здравоохранения в течение 2,5 года, то есть нельзя было работать даже простым врачом. В январе 2024 года Забайкальский краевой суд немного скорректировал приговор, запретив Максименко занимать уже только руководящие должности. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в октябре 2024-го полностью отменил это дополнительное наказание.

— Мне просто позвонили из Следственного комитета и пригласили дать показания. Я честно рассказала о том, какие были допущены нарушения. Потом, как я поняла, это учлось на суде. Следствие шло до мая 2023 года. Следом шесть заседаний в Центральном районном суде Читы, а затем три в краевом. С адвокатом Виктором Ивановичем Прокопьевым написали кассационную жалобу, отправили в Кемерово. Там одну часть приговора — маленькую — мне отменили, оставив условный срок и штраф. Когда стало известно об уголовном деле, главврач предложил мне написать заявление по собственному желанию. Понятно, что я это сделала. Сейчас работаю врачом-инфекционистом в «РЖД-Медицине». Прекрасное место, мне очень нравится. К тому же так я могу возмещать ущерб по приговору суда, — делится Татьяна Максименко.

Она подтвердила, что полностью признала вину в ходе предварительного следствия, но сделала это по рекомендации следователя и первого назначенного ей адвоката, надеясь избежать реального лишения свободы. Но потом стала доказывать свою правоту.

По словам Максименко, в основу обвинения легли показания двух медсестер. Они тоже, как говорит врач, были фигурантами уголовного дела, так как своими руками и уничтожали вакцину, но позже дело прекратилось. Женщины как раз и рассказали силовикам, что глава Центра СПИД дала указание уничтожить препарат — сначала она сделала это в своем кабинете, а потом и в процедурном, куда якобы зашла, чтобы проконтролировать процесс.

— Но дело в том, что у нас в Центре СПИД установлено множество камер, в том числе на пятачке, где процедурные кабинеты, касса и кабинет дерматолога. Установили их по моей инициативе, так как немалая часть наших пациентов — иностранцы. Всё там хорошо просматривается, речь записывается. Так вот одна из медсестер рассказала следователям, что я заходила в процедурку и контролировала, как она выливает препарат. На камерах этого нет, запись почему-то не сохранилась.

Кроме того, как выяснилось позже, у меня в кабинете были установлены скрытые камеры. Я об этом не знала. Предполагаю, что Сергей Юрчук решил, что я беру взятки у иностранных граждан, поэтому, возможно, именно он сообщил об этом в правоохранительные органы (Юрчук это категорически отрицает. — А. С.). Началась какая-то тайная проверка, но в бухгалтерии всё сошлось, тут вопросов нет никаких. За мной скрытно наблюдали как раз в этот период, когда произошла история с «Эвушелдом». И из показаний второй медицинской сестры следует, что она зашла ко мне в кабинет и спросила: «Татьяна Анатольевна, мы уничтожаем препараты?» И я будто бы ей подтвердила, что уничтожаем. Но и те камеры, что были в кабинете, оказались пустые. Ни ФСБ, ни Следственный комитет никаких данных в уголовное дело не подали, — объясняет Татьяна Максименко.

Татьяна Анатольевна говорит, что не собирается сдаваться и сейчас с адвокатом готовит жалобу в Верховный суд Российской Федерации.

— Меня все знают в медицинском сообществе, я хочу реабилитироваться в их глазах. Мне было очень обидно, что меня, можно сказать, взяли и опозорили, не разобравшись, осудили. Очень обидно. И главное, утверждается, что я нарушила права 24 пациентов на здоровье, не защитила их от ковида. Но так ли это? — недоумевает врач.

Максименко объясняет, что по совету главврача Сергея Лукьянова, когда препарат появился в Центре СПИД, она и еще несколько сотрудников ввели его себе в процедурном кабинете. Говорит, что решилась на это, невзирая на имеющееся заболевание крови, потому что уважает знания Сергея Анатольевича и его самого как человека, специалиста, пульмонолога.

Получить комментарий Сергея Лукьянова о том, рекомендовал ли он Татьяне Максименко поставить препарат «Эвушелд» для профилактики, а также узнать мнение главврача ККИБ по поводу эффективности лекарства, на момент публикации материала не удалось.

— В ноябре 2021 года я с трудом перенесла ковид, получив тяжелую форму пневмонии (КТ-4) с поражением 80% легких. Пролежала 12 дней «на кислороде». До сентября 2022 года чувствовала себя хорошо. Но после той поездки в Иркутск и вакцинации «Эвушелдом» получилось так, что меня госпитализировали в ревматологическое отделение Краевой клинической больницы с сильнейшими болями в суставах и мышцах. И там мне выставили диагноз аутоиммунного заболевания. Вы, наверное, заметили, что я в парике, потому что у меня волос нет. Это не только из-за болезни, но и из-за длительного нервно-психического напряжения, связанного с судами. Еще я страдаю от утренней скованности. Естественно, в настоящее время нахожусь на препаратах, на обезболивающих. Уже второй год на инвалидности — третья группа. Но мне нужно работать и платить штраф. Сейчас я уже как бы приспособилась к заболеванию, мне подобрали лечение, хожу в Центр боли, периодически делаю блокады для снятия болевого синдрома. И могу сказать как инфекционист, я понимаю, что такое побочные эффекты, — заключила Татьяна Анатольевна.

Главный врач ККИБ Сергей Лукьянов на вопрос о том, рекомендовал ли он Татьяне Максименко ввести препарат «Эвушелд», ответил, что у нее для этого были показания — заболевание. По данным Лукьянова, в России в тот период было зафиксировано более 100 тысяч введений этого лекарства.

Сергей Лукьянов Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











— Это было спасение, это реально спасательный круг для пациентов с иммунодефицитом. По исследованиям, их не более 5% населения, но каждый четвертый, кто умирал от ковида, это были именно такие пациенты. Разные исследования, в которые сотни, тысячи, десятки тысяч пациентов включались в разных странах, продемонстрировали сопоставимые результаты. Препарат спас тысячи жизней пациентам с несостоятельным иммунным ответом: онкология, химиотерапия, ВИЧ. Есть серьезная доказательная база. При этом число нежелательных явлений при постановке «Эвушелда» было ничтожно мало, — прокомментировал Лукьянов.

По его словам, если нежелательные явления после введения препарата всё же возникают, существует определенный порядок их регистрации, в том числе обращение в Росздравнадзор. Но делать это нужно сразу, а не спустя годы.

— Безусловно, препарат эффективный. Он был на тот момент во всех клинических рекомендациях, в том числе международных. Почему его сейчас в 2024–2025 году оттуда убрали? Потому что изменился антигенный состав вируса. Сейчас пришел другой омикрон — FLiRT, для которого он уже не столь эффективен. А вот на тот момент, 2021–2023 годы, это был предельно эффективный препарат. Сейчас разработано следующее поколении моноклональных антител, которое будет в клиническом применении, — подчеркнул Лукьянов.

Дорого и много

Сместив акцент своей линии защиты, Татьяна Максименко начала собирать как можно больше информации о препарате «Эвушелд». Она написала письмо в американское FDA, первым пустившее на рынок это лекарство. Вскоре пришел ответ, что организация в январе 2023 года отозвала разрешение на использование препарата «Эвушелд» в чрезвычайных ситуациях на территории США. Как сообщало издание ТАСС, агентство, отвечающее за оборот лекарств, объяснило это тем, что вакцина не способна нейтрализовать доминировавший в стране субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, также известного как «кракен».

— Решение американских властей перекликается с опасениями, высказанными европейским медицинским регулятором по поводу эффективности таких препаратов, как Evusheld, против новых субвариантов штаммов COVID. По данным AstraZeneca, управление может принять решение о восстановлении разрешения на применение препарата, если уровень распространения такого рода субвариантов в США снизится до 90% или менее на устойчивой основе. В связи с этим власти рекомендуют специализированным организациям продолжать хранить средство на складах, — говорится в публикации ТАСС.

В декабре 2024 года портал «МедЗдравИнфо» со ссылкой на FDA сообщал, что американское ведомство отозвало разрешение на экстренное использование уже четырех препаратов на основе моноклональных антител, используемых для борьбы с COVID-19. В список входят bebtelovimab, «Эвушелд», sotrovimab и REGEN-COV. Отзыв основан на двух основных факторах: сроках годности лекарств и их неэффективности против существующих штаммов коронавируса.

В России, к слову, препарат не запрещали. Более того, как сообщает Минздрав Забайкальского края, в ноябре 2022 года «Эвушелд» был зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в государственный реестр лекарственных препаратов. Перерегистрацию он прошел 20 ноября 2023 года, а срок окончания ее действия — 31 декабря 2025 года.

Правда, те 707 человек, которым ввели «Эвушелд», закупленный за государственный счет в 2022 году, еще раз его больше не получили. Хоть и действие препарата длится всего до полугода. То есть, по идее, инъекции через это время надо было повторить. Но никакой повторной вакцинации не было, а в 2023 году пандемия сошла на нет. В краевом минздраве на вопрос о том, ждать ли новых поставок в регион, рекомендовали обратиться в федеральное министерство.

Мне удалось выяснить, что препарат «Эвушелд» в 2022 году за счет ассигнований, выделенных Минздраву России, приобрел подведомственный министерству Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Поставщиком выступило ООО «Ирвин». По данным с сайта госзакупок, лотов таких было несколько. Так, в марте 2022 года с компанией был заключен контракт на поставку незарегистрированного в РФ лекарственного препарата «Тиксагевимаб + Цилгавимаб». Это те самые моноклональные тела, из которых изготовлен «Эвушелд», но прямо в наименовании закупки этот препарат так не называется. Зато торговое наименование «Эвушелд» фигурирует в технических характеристиках в приложении к контракту, по которому поставщик получил 4,54 миллиарда рублей. Там же есть и план распределения упаковок среди региональных министерств здравоохранения — Забайкалью из этой партии досталось 528 штук.

До этого в том же году закупали партию поменьше — на 205,6 миллиона рублей (Забайкалью перепало 24 упаковки). И потом в октябре 2022-го еще на 3,6 миллиарда рублей — краю тогда выделили 135 и 45 упаковок «Эвушелда» двумя партиями. Закупки проводились без торгов, товар приобретался у единственного поставщика. В контракте это объясняется множеством документов, в том числе позицией Минфина РФ о действиях при введении режима повышенной готовности и поручением зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. В общей сложности тремя контрактами в 2022 году на всю страну закупили 178,4 тысячи упаковок.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «ИРВИН» было образовано в марте 2018 года. Зарегистрировано в Московской области. Гендиректор — Михаил Степанов, владеет компанией ООО «Фармэко», связанной с российским бизнесменом Владимиром Бабием. «ИРВИН» только по итогам 2023 года заработал чистой прибыли 2,3 миллиарда рублей. По итогам 2022 года прибыль была 1,7 миллиарда рублей. В 2021-м — около 427 миллионов.

При этом в контрактах говорится, что в отношении товара, так как объем клинических данных по нему ограничен, применяется целый ряд ограничений. В том числе сказано, что применять его можно только для лечения пациентов с подтвержденным заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Это идет вразрез с другими документами, утвержденными федеральным Минздравом. Они разрешают использовать комбинированное моноклональное антитело длительного действия (тиксагевимаб + цилгавимаб) для доконтактной профилактики пациентов (с 12 лет и старше с массой тела не менее 40 килограммов), имеющих противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Кроме того, запрещено передавать препарат предприятиям розничной торговли лекарствами. Обязательно нужно информировать каждого пациента о возможных рисках, возникающих при приеме препарата, и поэтому получить его подпись под документальным согласием. Кроме того, товар подлежит мониторингу безопасности, то есть те, кто непосредственно занят в обращении препарата, должны сообщать обо всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению лекарства, и о серьезных нежелательных реакциях.

Министр здравоохранения края Оксана Немакина в ответе на запрос «Чита.Ру» сообщает, что информация о случаях побочных реакций на введение препарата «Эвушелд» от медицинских организаций в региональный минздрав не поступала. И добавила, что учет неблагоприятных реакций на применение лекарственных препаратов, в том числе незарегистрированных в Российской Федерации, ведет Территориальный орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю.

В Росздравнадзоре мне подтвердили, что препарат «Эвушелд», на который Минздрав России в 2022 году выдал 10 разрешений на временное обращение на территории РФ, в том же году пришел и в Забайкальский край. Однако жалобы и заявления от пациентов на побочные действия при применении данного лекарства в территориальный орган не поступали.

Экс-руководитель краевого Центра СПИД Татьяна Максименко пошла еще дальше и написала напрямую производителю «Эвушелда», а точнее в адрес российского юрлица иностранной фармкомпании — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое принадлежит «Астразенека Трежери Лимитед», зарегистрированной в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В письме она указала, в какое время ввела себе препарат, из какой он был партии, а также приложила медицинские справки и выписки из больницы, накопившиеся к тому времени.

— Это было в октябре 2023 года. И они ответили, что случай мой зарегистрирован в глобальной базе данных по безопасности компании AstraZeneka. Мне присвоили порядковый номер с пометкой «23RU», то есть указав год и страну проживания, и там я оказалась 4601-й. То есть к тому моменту в 2023-м столько поступило сообщений о нежелательных реакциях на продукцию производителя препаратов именно в России.

Да, я врач, я могу отследить свое здоровье. У меня процедурный кабинет рядом, у меня невропатолог, травматолог рядом. А вот те люди, которые получили препарат на территории края и, возможно, также имеют поражение суставов, сейчас просто приходят к докторам, жалуются и, наверное, даже не помнят, как этот препарат назывался, который им когда-то вводили. Да, это препарат иммунный, защитный, содержит антитела. Но как он в действительности проявил себя в качестве профилактического средства, на которое было потрачено столько денег? Как мы видим по дальнейшим событиям, препарат оказался неэффективен против штамма коронавируса, который был распространен и на территории нашего края. Но его ставили людям в регионах, потому что так сказал федеральный минздрав, — посетовала Максименко.

Примечательно, что ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» в сентябре 2022 года продала 2 тысячи упаковок «Эвушелда» Департаменту здравоохранения Москвы за 67,2 миллиона рублей. Цена с НДС за пачку составила 33 600 рублей. Это также была закупка у единственного поставщика. Можно заметить, что стоимость препарата в течение года значительно изменилась. Так, первые 78,4 тысячи упаковок «Эвушелда», которые подвед Минздрава России закупил не напрямую у производителя, а через ООО «ИРВИН», обошлись в 60 480 рублей каждая. Когда в октябре 2022 года докупали еще 100 тысяч упаковок, они стоили уже по 30 600 рублей. За уничтоженные летом того же года 24 упаковки препарата Татьяна Максименко должна возместить Минздраву страны по 60 480 рублей за каждую.

Источник: Артем Стромилов / «Чита.Ру»











***

Татьяна Максименко, пытаясь на данный момент доказать, что не было никакой необходимости тратить столько бюджетных денег на малоизученный препарат, предназначенный в первую очередь для профилактики, а не для лечения ковида, также написала обращение в администрацию президента России. По цепочке, пройдя через Минфин РФ, доводы врача дошли до Счетной палаты страны, откуда 22 января 2025 года пришел ответ. В нем говорится, что ведомство планирует с января по октябрь провести проверку эффективности использования средств федерального бюджета на обеспечение граждан лекарствами: «В связи с чем информация, содержащаяся в вашем обращении, будет использована при ее проведении».

О том, сможет ли врач обжаловать приговор в Верховном суде, обязательно расскажем уже по факту.