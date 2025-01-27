Так спят в Дании, Швеции и Норвегии. Что такое скандинавский метод сна и как он поможет организму

Под личным одеялом люди имеют более качественный сон и лучше высыпаются Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











«Если вы думаете, что женщины — слабый пол, попробуйте ночью перетянуть на себя одеяло», — шутят мужчины. Впрочем, женщинам всегда найдется что ответить на такие обвинения.

При этом размер одеяла вовсе не важен — борьба может развернуться как за маленькое, так и за большое двуспальное. В результате вы просыпаетесь среди ночи — замерзшие и без одеяла. Как выспаться в таких условиях?

Можно, конечно, пробовать раздельный сон — на разных кроватях, а может, даже в разных комнатах. Но не всем доступна такая опция. К тому же многие уверены, что раздельный сон разрушает близость, портит отношения и чуть ли не ведет к расставанию, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Однако есть способ, как нормально уживаться и высыпаться с партнером. Эксперты советуют попробовать скандинавский метод сна, когда пара спит на одной кровати, но под разными одеялами.

Такой стиль сна уже давно существует в Швеции, Норвегии и Дании, отсюда и название. Казалось бы, нет ничего проще. Но вот что дает человеку его личное одеяло:

Создается ощущение безопасности

Помните, как в детстве, если было страшно, вы накрывались одеялом с головой. Конечно, сейчас монстры под кроватью уже не так страшны, но тревожных мыслей порой в голове не меньше.

Однако имея свое одеяло, вы будто завернуты в собственный кокон, который никто не сможет нарушить. Такой кокон помогает справиться с беспокойством, создавая дополнительное чувство защищенности.

Вы сами выбираете температуру

Скандинавский метод сна идеально подходит для пар, в которых одному человеку всегда жарко, а другому — холодно. Вы просто выбираете одеяло, которое подходит именно вам — теплое и тяжелое или прохладное и легкое.

Кстати, исследования показывают, что оптимальная температура для сна человека зависит от его пола. Так, у женщин в состоянии покоя скорость метаболизма ниже, чем у мужчин, из-за чего их организм вырабатывает меньше тепла. В результате женщины, как правило, чувствительнее к более холодной среде сна, чем мужчины.

Вы будете меньше просыпаться среди ночи

Если ваш партнер ворочается, часто встает среди ночи, перетягивает одеяло на себя и, может, даже пинается, всё это создает помехи для нормального сна. В результате человек спит поверхностно, а для нормального восстановления организма нужно достаточное количество именно глубокого сна.

Однако когда вы спите под своим одеялом, вас куда меньше беспокоят непроизвольные движения партнера. Поэтому пары, которые спят с отдельными одеялами, как правило, больше высыпаются.

Вы всё еще вместе

Наличие отдельных одеял не мешает засыпать в обнимку. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Sleep , показало: люди, которые делят постель с партнером, имеют более качественный сон. Кроме того, они более удовлетворены отношениями и в целом психически здоровее, чем те, кто спит один или с ребенком.

— Сон с партнером способен помочь снизить уровень стресса перед сном, помогая нам расслабиться, — объясняет клинический психолог Венди Троксель. — Объятия или просто прикосновения также высвобождают окситоцин, известный как «гормон любви», который помогает снизить стресс и повысить чувство благополучия.

Ранее терапевт рассказала о привычках, которые могут негативно сказаться на качестве сна. Самая распространенная причина нарушения сна — гаджеты. Многие люди в спальне устанавливают телевизор. Они его смотрят в кровати, после ложатся спать. И хорошо, если у таких людей нет проблем со сном, но если речь идет о человеке, у которого есть проблемы, то вот это ключевой момент. Надо исключить источники синего света: телефон, планшет, ноутбук. Спальня — только для сна и секса.

Также лучше отказаться от вечерних тренировок. Физическая активность важна, но рекомендуется перенести занятия на утренние часы. За 2–3 часа до сна стоит обеспечить покой.